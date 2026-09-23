Kỷ lục gia bắn súng của Trung Quốc và bí quyết thành công nhờ... ham ăn

TPO - Với mỗi VĐV bắn súng, khả năng kiểm soát tâm lý và duy trì sự ổn định tinh thần ở những cú bắn là yếu tố tiên quyết giúp họ chinh phục thành công. Mà để đạt đến cảnh giới ổn định đó, Sheng Lihao của đội tuyển bắn súng Trung Quốc tìm đến thú vui... ăn cơm.

Asiad 20 mới diễn ra hết ngày thi đấu thứ 3 nhưng Sheng Lihao đã chinh phục tới 3 tấm HCV. Anh bước lên bục cao nhất ở các nội dung súng trường hơi 10 mét nam, hỗn hợp súng trường hơi 10 mét và đồng đội súng trường hơi 10 mét. VĐV 21 tuổi của đoàn Trung Quốc đã hoàn tất kỳ tích 3 HCV mà anh từng lập ở Hàng Châu 2022. Tổng cộng đến hết ngày 22/9, anh đã bỏ túi 6 tấm HCV qua 2 lần tham dự Asiad.

Không những thế, anh còn phá kỷ lục thế giới. Ở nội dung đồng đội súng trường hơi 10 mét nam, anh cùng với Ma Sihan và Zhang Changhong đã giành chức vô địch, đồng thời phá kỷ lục thế giới. Đến nội dung cá nhân súng trường hơi 10 mét nam, Sheng Lihao cũng chinh phục kỷ lục châu Á tại vòng loại. Vào đến chung kết, anh tiếp tục phá kỷ lục châu Á.

Với 3 tấm HCV vừa đạt được trong 2 ngày 21 và 22/9, Sheng Lihao trở thành VĐV đầu tiên của Trung Quốc giành được 3 HCV tại Đại hội thể thao lần này. Thành tích riêng của Sheng Lihao bổ sung vào bộ sưu tập HCV vốn đang áp đảo phần còn lại của đoàn thể thao Trung Quốc. Không những thế, anh đang giúp củng cố vị thế thống trị của Trung Quốc ở môn bắn súng và tạo động lực mạnh mẽ cho Thế vận hội Los Angeles 2028.

Sheng Lihao thường khoe lên mạng những hình ảnh anh nấu nướng và ăn uống

Á vận hội chưa phải giới hạn của Sheng Lihao. Anh đã giành tới 3 chức vô địch thế giới nội dung sở trường. VĐV này cũng chinh phục 2 HCV ở Olympic Paris 2024 cùng hàng loạt danh hiệu ở các giải đấu do Liên đoàn bắn súng thế giới tổ chức. Ở tuổi đôi mươi, Sheng Lihao dường như đang có tất cả. Anh được NHM cũng như giới chuyên môn xứ tỷ dân so sánh với 2 huyền thoại bắn súng Xu Haifeng và Du Li.

Không chỉ nổi tiếng về chuyên môn, Sheng Lihao còn “viral” trên các mạng xã hội Trung Quốc nhờ những video quay cảnh anh vừa ăn cơm vừa tập luyện. Anh ăn rất nhiều và rất say mê. Hầu như trong tất cả các video của VĐV này đều là ăn cơm với thịt kho, món mà anh ưa thích. Thậm chí Sheng Lihao từng tuyên bố: “Nếu bạn không hào hứng với việc ăn uống, chắc bạn có vấn đề về tâm lý rồi”.

Sheng Lihao thường xuyên chia sẻ video về các bữa ăn trong quá trình luyện tập và đánh giá nhà hàng trên mạng xã hội, với châm ngôn: “Ăn uống là niềm vui”. Ngoài ra, anh cũng chủ động chia sẻ nhật ký luyện tập, tương tác với người hâm mộ. Loạt hình ảnh lạc quan, tích cực của anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ quan tâm đến môn bắn súng vốn bị coi là tẻ nhạt và đơn điệu.

Các đồng đội thường gọi anh là "bếp trưởng của đội". Bản thân anh cũng thích biệt danh này, cảm thấy nó giúp anh kết nối với mọi người. Bầu không khí thoải mái giúp anh giảm bớt áp lực của một nhà vô địch.

Sheng Lihao đã có đủ HCV Olympic, Asiad và World Cup bắn súng

Ý kiến ​​của cư dân mạng từ chuyện Sheng Lihao khoe video ăn cơm khá trái chiều. Một số cho rằng những hình ảnh dễ dãi ấy có thể ảnh hưởng đến sự tập trung. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ lại nói, "Ăn uống thoải mái là một điều may mắn; nó thể hiện một tinh thần tốt, điều này thực sự giúp anh ấy ổn định hơn”.

Chuyện ăn uống của Sheng Lihao tưởng nghe thì rất đơn giản nhưng thực sự thì nó đang giúp ích rất nhiều cho anh trong việc kiểm soát tâm lý và duy trì sự ổn định tinh thần ở những cú bắn, yếu tố tiên quyết với một VĐV bắn súng thành tích cao.

Các chuyên gia tâm lý thể thao chỉ ra rằng việc các VĐV hàng đầu duy trì sở thích thường ngày và khiếu hài hước trước các cuộc tranh tài lớn giúp điều hòa mức cortisol (thành phần ảnh hưởng đến tình trạng căng thẳng, sợ hãi), từ đó cải thiện tối đa hiệu suất thi đấu.

Giới chuyên môn nhận định sự ổn định về cả kỹ thuật lẫn tâm lý của Sheng Lihao hiện “thuộc hàng tốt nhất thế giới”. Bắn súng vốn là bộ môn khó lường, đặc biệt ở các loạt bắn chung kết, nơi bản lĩnh tinh thần thường định đoạt ngôi vô địch. Dù các đối thủ như Babuta (Ấn Độ) hay Lee Jun-hwan (Hàn Quốc) đều thể hiện phong độ ấn tượng từ vòng loại và tạo nên sức ép nghẹt thở, song tất cả vẫn phải ngả mũ trước Sheng Lihao ở thời khắc quyết định.

Ưu thế của xạ thủ 21 tuổi đến từ bản lĩnh dày dặn cùng triết lý "chỉ tập trung vào chính mình" như lời anh chia sẻ. Đáng chú ý, anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng điểm tựa tâm lý vững vàng ấy phần lớn bắt nguồn từ việc duy trì sở thích mỗi ngày.

Ai cũng có đam mê riêng, nhưng biến một thói quen thường nhật thành thứ “vũ khí” giúp tối ưu hóa phong độ đỉnh cao như Sheng Lihao thì không nhiều người làm được, nhất là khi sở thích giúp anh giải tỏa áp lực lại đơn giản chỉ là… ăn.