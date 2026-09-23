Ông Kim Sang-sik trầm tư trong ngày tuyển Việt Nam lên đường đấu FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự báo sẽ có giải đấu khó khăn phía trước cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (Indonesia).

HLV Kim Sang-sik đối diện sức ép ngay sau khi vừa đưa đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

Sáng 23/9, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Đội khởi hành lúc 8h40 và dự kiến có mặt tại Jakarta lúc 13h. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sau đó di chuyển thêm hơn 3 tiếng bằng ô tô để tới Bandung, nơi diễn ra 2 trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.

Xuất hiện tại sân bay quốc tế Nội Bài, HLV Kim Sang-sik không giấu được thoáng trầm tư. Trước ngày lên đường, đội tuyển Việt Nam đón tin không vui khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải xin rút vì lý do chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam vắng nhiều trụ cột, trong khi các nhân tố chủ chốt khác cũng vừa gặp chấn thương (ảnh Hữu Phạm)

Ông Kim Sang-sik cũng không có sự phục vụ của những gương mặt trụ cột nơi hàng thủ như trung vệ Thành Chung và hậu vệ Văn Vĩ. Đây là 2 trong số những nhân tố chủ chốt đưa đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 cách đây chưa lâu, đặc biệt Thành Chung đá chính cả giải. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không góp mặt sau án phạt đình chỉ thi đấu 4 trận của VFF.

Bên cạnh đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Xuân Son cũng gặp chấn thương ở V.League, gây lo lắng về phong độ. HLV Kim Sang-sik đã phải triệu tập bổ sung khá nhiều gương mặt mới.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia sáng 23/9

Tại Bandung, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Philippines ngày 26/9 và Thái Lan ngày 29/9, trước khi trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan ngày 2/10.