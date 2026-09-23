Động Lực – Jogarbola đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Hướng tới ASIAD 2026 tại Nhật Bản, Động Lực – Jogarbola tiếp tục đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, tài trợ 4.200 sản phẩm thuộc bộ sưu tập Rise Beyond. Từ SEA Games 33 đến sân chơi thể thao lớn nhất châu lục, những thiết kế mang tinh thần vươn lên tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên Việt Nam trên hành trình chinh phục những giới hạn mới.

ASIAD 20 diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ các đoàn thể thao đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên, tranh tài ở 33 môn và phân môn.

Trong hành trình ấy, trang phục của đoàn không chỉ tạo sự đồng bộ mà còn góp phần thể hiện hình ảnh của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Tại ASIAD 2026, Động Lực – Jogarbola mang đến 4.200 sản phẩm Rise Beyond dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam, gồm T-shirt ĐTT 25/26, Polo ĐTT 25/26 và Suvec ĐTT 25/26.

Rise Beyond – tiếp nối màu áo thể thao Việt Nam

Bà Văn Thanh Thúy - Trưởng phòng phát triển dự án Tập đoàn thể thao Động Lực đại diện tặng áo cho Đoàn thể thao tham dự ASIAD 20 (Ảnh 1)

Rise Beyond tiếp tục được lựa chọn sau khi đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Sự xuất hiện của bộ sưu tập tại hai sân chơi thể thao quốc tế liên tiếp tạo nên một mạch kết nối về hình ảnh, đồng thời thể hiện hành trình đồng hành của Động Lực – Jogarbola cùng thể thao Việt Nam.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ pháo hoa, sao băng và những vì sao – những hình ảnh gắn với ánh sáng, chuyển động và khát vọng vươn tới những cột mốc cao hơn. Ngôn ngữ thiết kế này được thể hiện trên các sản phẩm T-shirt, Polo và Suvec, tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động và thống nhất cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nếu pháo hoa gợi nhắc đến những khoảnh khắc bùng nổ, sao băng đại diện cho tốc độ và chuyển động, thì những vì sao trở thành hình ảnh của mục tiêu và hành trình chinh phục. Từ đó, Rise Beyond truyền tải tinh thần phù hợp với các vận động viên khi bước vào những cuộc tranh tài ở cấp độ châu lục.

Đồng hành cùng hành trình chinh phục của các vận động viên

Đoàn thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu giành 4 HCV tại ASIAD 20 (Ảnh 22)

Với mỗi kỳ đại hội thể thao quốc tế, màu áo của đoàn thể thao quốc gia mang ý nghĩa vượt lên trên một trang phục thông thường. Đó là hình ảnh nhận diện, thể hiện sự đồng nhất và gắn với niềm tự hào của các vận động viên khi đại diện cho đất nước.

Tại ASIAD 2026, các thiết kế Rise Beyond sẽ đồng hành cùng thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam trong các hoạt động của đoàn tại Nhật Bản. Từ những ngày đầu đặt chân tới Aichi-Nagoya cho đến các hoạt động giao lưu, di chuyển và sinh hoạt, bộ trang phục tạo nên hình ảnh thống nhất cho đoàn.

Đối với Động Lực – Jogarbola, việc tài trợ trang phục cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành lâu dài cùng thể thao nước nhà. Thương hiệu không chỉ mang đến các sản phẩm phục vụ nhu cầu sử dụng của vận động viên, mà còn hướng tới việc góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, hiện đại của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Từ SEA Games 33 đến ASIAD 2026, Rise Beyond tiếp tục hành trình cùng các vận động viên Việt Nam. 4.200 sản phẩm mang theo câu chuyện về sự vươn lên, tinh thần bứt phá và khát vọng chinh phục những giới hạn mới – những giá trị cũng đang được thể hiện qua từng bước tiến của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục.