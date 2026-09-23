Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bằng điểm Ấn Độ, bắn súng nữ Việt Nam giành HCĐ Asiad 20 nhờ điều đặc biệt

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Cùng đạt 1.719 điểm, ba nữ xạ thủ Việt Nam vượt Ấn Độ ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nhờ có nhiều hơn hai phát bắn trúng tâm bia. Thùy Trang vào chung kết cá nhân, còn Thu Vinh dù đứng ngoài top 8 vẫn đóng góp nhiều điểm X nhất đội.

3.jpg
Thuỳ Trang giành quyền vào chung kết 10m súng ngắn hơi. Ảnh: Bùi Lượng.

Sáng 23/9, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy mang về HCĐ cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ tại Asiad 20. Trung Quốc giành HCV với 1.735 điểm, Hàn Quốc đứng thứ hai với 1.730 điểm. Việt Nam và Ấn Độ cùng đạt 1.719 điểm, nên thứ hạng phải được phân định bằng chỉ số phụ.

Ở nội dung này, thành tích đồng đội được tính bằng tổng điểm của ba xạ thủ trong phần thi cá nhân. Khi hai đội bằng điểm, luật của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF) ưu tiên đội có nhiều phát bắn trúng vùng “inner ten” (hồng tâm) hơn.

Theo quy chuẩn ISSF, vòng 10 của bia súng ngắn hơi 10m có đường kính 11,5 mm, trong khi vùng “inner ten” chỉ rộng 5 mm. Khoảng cách ấy khiến hai phát bắn cùng đạt 10 điểm vẫn có thể được phân loại khác nhau khi tính chỉ số phụ.

5.jpg
Thu Vinh đóng góp quan trọng ở nội dung đồng đội. Ảnh: Bùi Lượng

Đó là lý do Việt Nam xếp trên Ấn Độ: các xạ thủ Việt Nam có 46 điểm X, còn đối thủ có 44. Điểm X không được cộng thành điểm thứ 11. Một phát bắn vào vòng 10 vẫn chỉ được tính 10 điểm. “X” là cách ghi nhận phát đạn nằm sát tâm hơn để dùng khi cần phân định thứ hạng.

Nguyễn Thùy Trang là xạ thủ Việt Nam đạt điểm cá nhân cao nhất với 577 điểm, xếp thứ năm vòng loại và giành quyền vào chung kết. Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, đứng thứ 11 và lỡ vòng tranh huy chương cá nhân, nhưng có tới 19 điểm X - nhiều nhất trong đội. Thu Thủy đạt 568 điểm và đóng góp thêm 12 điểm X; Trang có 15 điểm X.

Như vậy, tấm HCĐ không chỉ đến từ màn thể hiện nổi bật của Thùy Trang. Dù không vào chung kết cá nhân, Thu Vinh vẫn góp phần quan trọng vào kết quả đồng đội. Từng phát bắn của cả ba nữ xạ thủ cùng tạo nên khoảng cách sít sao giúp Việt Nam vượt Ấn Độ.

0.jpg
Kết quả nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ.
Trọng Đạt
Vĩnh Xuân
#bắn súng #Asiad 20 #Việt Nam #HCĐ #điểm X #nữ xạ thủ #đội tuyển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe