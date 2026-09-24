Trực tiếp Asiad 20 ngày thi đấu 24/9: Đinh Văn Tâm thua võ sỹ Trung Quốc, nhận HCB

TPO - Trong trận chung kết tán thủ Wushu hạng cân 56kg, Đinh Văn Tâm đã thua Ou Jiaming, nhà vô địch thế giới của Trung Quốc. Dù thất bại nhưng màn thể hiện của võ sỹ Việt Nam vẫn là rất ấn tượng. Anh giành thêm 1 HCB, giúp thể thao Việt Nam vươn lên tạm dẫn thứ 18 toàn đoàn.

report Đinh Văn Tâm thua võ sỹ Trung Quốc, nhận HCB Trong trận chung kết tán thủ Wushu hạng cân 56 kg vừa diễn ra, Đinh Văn Tâm đã thua Ou Jiaming, nhà vô địch thế giới của Trung Quốc với tỷ số cách biệt. Dù thất bại nhưng màn thể hiện của võ sỹ Việt Nam vẫn là rất ấn tượng. Anh giành thêm 1 HCB, giúp thể thao Việt Nam vươn lên tạm dẫn thứ 18 toàn đoàn.

Ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Asiad 20 khép lại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 tấm HCĐ. Thành tích quý giá này đến từ sự tỏa sáng của hai bộ môn thế mạnh là bắn súng và wushu, qua đó nâng tổng số huy chương của đoàn lên 1 HCV và 8 HCĐ, giữ vững vị trí trong Tốp 20 bảng tổng sắp.

Bắn súng là môn đầu tiên mang về tin vui mở màn cho thể thao nước nhà. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy và Nguyễn Thùy Trang đã thi đấu bản lĩnh, phối hợp chặt chẽ để đem về tấm HCĐ danh giá, chỉ xếp sau hai cường quốc bắn súng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Đặc biệt, gương mặt trẻ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang còn tạo dấu ấn đậm nét khi giành điểm số xuất sắc ở vòng loại (577 điểm) để bước vào loạt bắn chung kết cá nhân, trước khi khép lại hành trình đáng khen ở vị trí thứ 6 châu lục.

Buổi chiều tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của đội tuyển wushu với 4 tấm HCĐ cùng một tấm vé vào chung kết. Điểm nhấn xúc động nhất thuộc về “hoa khôi wushu” Dương Thúy Vi. Tại kỳ Asiad ở tuổi 33, cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng. Cô đạt tổng điểm 19,413 để vươn lên giành tấm HCĐ chung cuộc nội dung taolu kết hợp.

Thúy Vi vừa giành thêm HCĐ Asia

Không khí thi đấu càng trở nên sôi sục khi bước sang các trận bán kết tán thủ (đối kháng). Trước những đối thủ rất mạnh của châu lục, ba võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) đã thi đấu kiên cường, quả cảm trước khi dừng bước và cùng nhận HCĐ.

Điểm sáng lớn nhất ngày thi đấu gọi tên võ sĩ Đinh Văn Tâm ở hạng cân 56kg nam. Bằng chiến thuật hợp lý và lối đánh dũng mãnh, anh đã xuất sắc đánh bại đối thủ Sinaga Fereddy ở bán kết để thẳng tiến vào trận chung kết, qua đó chắc chắn mang về ít nhất một tấm HCB. Anh tiếp tục thắp sáng hy vọng “đổi màu huy chương” thành vàng cho wushu Việt Nam.

Sáng nay, Đinh Văn Tâm sẽ bước vào trận chung kết gặp đối thủ mạnh Ou Jiaming. Đây là cái tên sừng sỏ khi VĐV Trung Quốc này từng vô địch thế giới. Nhưng sân đấu vẫn luôn có chỗ cho bất ngờ. Hãy chờ một kết cục mỹ mãn từ VĐV wushu Việt Nam.