U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Từ nỗi e ngại đến cuộc chơi sòng phẳng

TPO - Thứ Sáu này, U23 Việt Nam sẽ bước vào tứ kết Asiad 2026 gặp lại Hàn Quốc với tâm thế của một đội bóng đang bị đối phương… đòi nợ sau khi chúng ta đánh bại đối thủ này ở VCK U23 châu Á cách đây 8 tháng. Đó là một khác biệt rất lớn nếu nhìn vào lịch sử đối đầu từng rất chênh lệch giữa đôi bên.

Cái thời của "David và Goliath"

Trong nhiều năm, cứ nhắc đến Hàn Quốc là bóng đá trẻ Việt Nam lại nghĩ ngay đến một khoảng cách khó san lấp, một cuộc chiến giữa “David và Goliath”. Thể lực sung mãn, tư duy chơi bóng hiện đại cùng đẳng cấp vượt trội của đại diện Đông Bắc Á luôn giúp họ rời sân với những chiến thắng dễ dàng.

Thế hệ Thường Châu 2018 cũng thua U23 Hàn Quốc 1-2 trên đường vào chung kết.

Tại Asiad 1998, U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc tới 0-4 ngay vòng bảng. 8 năm sau, trong lần tái ngộ ở Asiad 2006, tỷ số dù được thu hẹp nhưng kết quả vẫn không đổi: thua 0-2. Đó là giai đoạn mà mỗi lần chạm trán Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ Việt Nam bước vào sân với tâm lý yếu thế, với cảm giác thất bại là điều khó tránh khỏi.

Ngay cả ở giai đoạn bóng đá Việt Nam bắt đầu chuyển mình dưới thời HLV Park Hang Seo, sự e ngại trước U23 Hàn Quốc vẫn hiện diện rõ. Tại vòng bảng U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc, trong hành trình làm nên kỳ tích vào chung kết, U23 Việt Nam vẫn để thua Hàn Quốc 1-2.

7 tháng sau, tại bán kết Asiad 2018 ở Indonesia, Hàn Quốc một lần nữa chặn đứng giấc mơ huy chương của thầy trò ông Park bằng chiến thắng 3-1, với các pha lập công của Hwang Ui-jo và cú đúp của Lee Seung-woo, trong khi bàn danh dự của Việt Nam đến từ cú sút phạt của Trần Minh Vương. Sau đó, U23 Việt Nam thua UAE ở trận tranh huy chương đồng, còn Hàn Quốc vô địch Asiad năm ấy sau khi đánh bại Nhật Bản 2-1 trong trận chung kết.

Bước ngoặt bắt đầu xuất hiện từ năm 2022. Tại vòng bảng U23 châu Á trên đất Uzbekistan, U23 Việt Nam cầm hòa Hàn Quốc 1-1, trận đấu đầu tiên hai đội không phân thắng bại ở một giải đấu chính thức cấp châu lục. Đó chưa phải một chiến thắng, nhưng là tín hiệu cho thấy khoảng cách trình độ đã không còn là hố sâu như trước.

Nhìn thẳng, và hướng về chiến thắng

Đến tháng 1 năm nay, sự tự tin ấy đã được chứng minh trọn vẹn. Tại trận tranh huy chương đồng U23 châu Á 2026 ở Saudi Arabia, U23 Việt Nam và Hàn Quốc tạo nên một trong những cuộc rượt đuổi kịch tính bậc nhất giải đấu.

Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc, nhưng Hàn Quốc đều gỡ hòa, với bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 đến ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp hai, trong bối cảnh Việt Nam đã chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ dành cho Đình Bắc.

Hai đội bất phân thắng bại sau 120 phút, và chính ở đây, U23 Việt Nam đã làm được điều chưa từng có: thắng loạt luân lưu 7-6, giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử đối đầu Hàn Quốc ở cấp độ U23. Đáng chú ý, giới truyền thông Hàn Quốc sau đó vẫn lưu ý rằng trên thống kê đối đầu chính thức, một trận thua luân lưu chỉ được tính là hòa, nên về mặt số liệu, Hàn Quốc vẫn đang chiếm ưu thế. Nhưng với người trong cuộc, ranh giới tâm lý đã bị xóa bỏ.

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Hàn Quốc sau loạt luân lưu ở VCK U23 châu Á 2026.

Cuộc tái ngộ tại tứ kết Asiad 2026 diễn ra trong bối cảnh khác nhiều so với 8 tháng trước. U23 Việt Nam hiện do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt, trải qua vòng bảng không thật suôn sẻ khi chỉ giành 4 điểm sau 3 trận, thắng Philippines 2-0, hòa Kuwait 1-1 và thua Uzbekistan 0-2, qua đó xếp nhì bảng C. Trong khi đó, Hàn Quốc dưới thời HLV Lee Min-seong thể hiện phong độ áp đảo, toàn thắng cả hai trận đã đấu tại bảng D (chỉ còn ba đội do Iraq rút lui), gồm chiến thắng 4-1 trước Qatar và 2-0 trước Saudi Arabia ở lượt cuối để giành ngôi đầu bảng.

Hàn Quốc cũng cho thấy họ tiếp tục là ứng cử viên vô địch hàng đầu, hướng tới tấm huy chương vàng Asiad thứ tư liên tiếp sau các lần đăng quang 2014, 2018 và 2022. Thử thách phía trước vì thế không hề nhỏ. Nhưng khác với những cuộc đối đầu một chiều cách đây gần ba thập kỷ, U23 Việt Nam bước vào trận tứ kết ngày 25/9 tại Nagoya với một điểm tựa tinh thần quý giá: họ đã từng đứng vững, từng dẫn trước, và từng thắng chính đối thủ này trong một trận đấu loại trực tiếp cân não.

Từ chỗ thua cách biệt, phải nhìn Hàn Quốc bằng ánh mắt e dè, các cầu thủ trẻ Việt Nam giờ bước ra sân với tâm thế tự tin, dám hướng đến chiến thắng chứ không còn mặc nhiên coi thất bại là điều khó tránh. Đó là sự khác biệt lớn nhất mà gần ba mươi năm đối đầu đã mang lại, và cũng là điều khiến cuộc tái ngộ giữa hai đội vào thứ Sáu này thêm đáng chờ đợi với CĐV của cả đôi bên.