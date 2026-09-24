Số cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Việt Nam nhiều hay ít so với các đội dự FIFA ASEAN Cup 2026?

TPO - Theo thống kê, đội tuyển Thái Lan chỉ mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 đúng 3 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Họ là tập thể ít nhập tịch nhất giải đấu. Trong khi đó, số lượng cầu thủ mang dòng máu nước ngoài của tuyển Việt Nam chỉ ở mức trung bình.

Làn sóng tận dụng nguồn lực kiều bào và cầu thủ nhập tịch đang tạo nên sự phân hóa chiến lược rõ nét tại bóng đá Đông Nam Á. Bức tranh nhân sự hướng đến các giải đấu khu vực cho thấy ba thế lực hàng đầu gồm Indonesia, Việt Nam và Thái Lan đang lựa chọn lối đi hoàn toàn khác nhau để nâng cao sức mạnh đội hình cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Nổi bật và quyết liệt chính là Indonesia. Với 18 cầu thủ kiều bào mang dòng máu quê hương, đội bóng xứ vạn đảo đã biến chính sách "gốc gác" thành bệ phóng chính cho tham vọng vươn tầm.

Thay vì tìm kiếm các cầu thủ chất lượng ở giải VĐQG, Indonesia chủ động khai thác nguồn lực ở châu Âu. Chiến lược này không chỉ mang đến lợi thế vượt trội về thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật đỉnh cao, mà còn tạo ra sự đồng thuận lớn từ người hâm mộ khi các tuyển thủ vẫn mang trong mình dòng máu tổ tiên. Nhiều năm qua, Indonesia thường xuyên ra sân với đội hình chỉ có 1-2 cầu thủ nội. Và phải thừa nhận nguồn nhân lực ở châu Âu đã giúp nâng tầm đáng kể đội tuyển này.

Indonesia dùng tới 18 cầu thủ có gốc gác nước ngoài

Indonesia đứng thứ 2 về số lượng cầu thủ nhập tịch tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, kém Philippines 1 người. Ở chiều ngược lại, Thái Lan chỉ đăng ký vỏn vẹn 3 cầu thủ mang nguồn gốc kiều bào và không có bất kỳ cái tên nào nhập tịch theo diện cư trú. Ban đầu, danh sách là 4 nhưng Jonathan Khemdee đã chấn thương và rút tên nên hiện chỉ còn 3.

Con số 3 đưa Thái Lan trở thành đội tuyển có ít nhân tố hải ngoại nhất FIFA ASEAN Cup 2026. Thái Lan kiên định xây dựng bộ khung từ các nội binh đã ăn tập cùng nhau lâu năm, chỉ chọn lọc những gương mặt kiều bào thực sự vượt trội để bổ sung vào các vị trí trọng yếu. Xét về số lượng cầu thủ mang dòng máu nước ngoài, Thái Lan thậm chí thua xa Pakistan và Bangladesh vốn là 2 đội tuyển khách mời.

Đứng ở giữa là đội tuyển Việt Nam với cách tiếp cận dung hòa và thực tế. Thống kê ghi nhận Những chiến binh Sao Vàng có 8 nhân tố đặc biệt, gồm 5 cầu thủ kiều bào và 3 ngoại binh nhập tịch theo thời gian cư trú.

Việc kết hợp cả hai nguồn lực cho thấy bóng đá Việt Nam đang dần mở cửa tư duy để không bị tụt lại phía sau. Sự góp mặt của những cầu thủ kiều bào giúp nâng cấp chất lượng đội hình, trong khi các ngoại binh nhập tịch sau nhiều năm gắn bó với V.League sẽ mang lại kinh nghiệm dày dạn và khả năng hòa nhập nhanh chóng. Đây là giải pháp giúp nâng cao chất lượng đội tuyển, vươn tới mục tiêu cao hơn ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Ba đội bóng, ba triết lý xây dựng lực lượng. Khao khát của Indonesia, tính cân bằng của Việt Nam và sự thận trọng của Thái Lan hứa hẹn sẽ tạo nên những màn so tài chiến thuật đầy hấp dẫn, định hình lại trật tự quyền lực của bóng đá khu vực trong thời gian tới.