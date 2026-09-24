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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 24/9: Đinh Văn Tâm tranh HCV, Nguyễn Thị Oanh vào đường đua 10.000m

Trọng Đạt

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu dày đặc với nhiều nội dung chung kết ở rowing, canoeing, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ và điền kinh. Đinh Văn Tâm đã chắc huy chương ở wushu, trong khi Phạm Quang Huy, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Khánh Phong và Nguyễn Thị Oanh là những gương mặt đáng chờ đợi.

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Võ sỹ Đinh Văn Tâm tranh HCV môn wushu.

Rowing mở màn từ 7h20 với những cuộc đua chung kết A. Hồ Thị Duy thi thuyền đơn nữ hạng nhẹ; Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo tranh tài ở thuyền đôi nữ hạng nhẹ. Tiếp đó, các đội hình nữ gồm Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo; Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông lần lượt vào đường đua.

Buổi chiều, Trần Thị Tú Uyên - Phạm Thị Bích Ngọc và Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ cũng góp mặt ở các cuộc đua chung kết. Đây là ngày trao huy chương của môn rowing sau khi lịch thi đấu bị rút từ năm ngày xuống còn hai ngày do thời tiết bất lợi, đặt thêm áp lực lên khả năng hồi phục của các tay chèo.

Ở canoeing, Diệp Thị Hương dự chung kết A canoe đơn nữ 200m lúc 9h30. Còn tại wushu, Đinh Văn Tâm bước vào trận chung kết tán thủ hạng 56kg nam trong buổi sáng. Võ sĩ Việt Nam giành quyền tranh HCV sau khi thắng đối thủ Indonesia ở bán kết ngày 23/9, đồng thời chắc chắn có ít nhất HCB.

Bắn súng có Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi vòng loại súng ngắn hơi 10m nam lúc 7h45; chung kết cá nhân dự kiến diễn ra lúc 13h45. Quang Huy là đương kim vô địch nội dung này tại Asiad 19, nhưng anh sẽ phải bắt đầu lại từ vòng loại trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các xạ thủ châu lục.

Cùng buổi sáng, ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng và đồng đội sẽ bước vào thi đấu vòng loại các nội dung cá nhân. Nếu giành quyền vào chung kết 800m tự do nam sau vòng loại diễn ra lúc 8h51, kình ngư từng đoạt HCĐ nội dung này ở Asiad 19 sẽ trở lại hồ bơi lúc 15h43. Đây là một trong những nội dung đáng chờ đợi của đội tuyển bơi, dù các VĐV Việt Nam phải cạnh tranh với những cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Cử tạ có hai chung kết nam: K’Dương ở hạng 60kg lúc 11h30 và Trần Minh Trí ở hạng 65kg lúc 15h. Buổi chiều, Nguyễn Thị Quỳnh Như thi chung kết nhảy chống lúc 15h55, Đặng Ngọc Xuân Thiện tranh huy chương ngựa vòng lúc 16h30, trước khi Nguyễn Văn Khánh Phong bước vào chung kết vòng treo lúc 18h25. Khánh Phong từng giành HCB vòng treo tại Asiad 19 và tiếp tục được kỳ vọng cạnh tranh ở nhóm đầu.

Điền kinh khép lại ngày thi với nhiều nội dung đáng chú ý. Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường tranh chung kết nhảy ba bước nữ lúc 17h44; Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết chạy chung kết 10.000m nữ lúc 19h25. Đây là nội dung duy nhất Oanh đăng ký tại Asiad 20. Chung kết tiếp sức hỗn hợp 4x400m dự kiến diễn ra lúc 20h25, sau vòng loại buổi sáng.

Ở boxing, Hoàng Ngọc Mai gặp võ sĩ Thái Lan lúc 11h, còn Nguyễn Thị Tâm chạm trán đại diện Triều Tiên lúc 15h. Đây là các trận đấu vòng loại, chưa phải cuộc tranh huy chương, nhưng Tâm là một trong những cái tên giàu kinh nghiệm nhất của boxing nữ Việt Nam tại đại hội.

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Trọng Đạt
#Asiad 20 #Lịch thi đấu #Đinh Văn Tâm #Nguyễn Thị Oanh #Thể thao Việt Nam #HCV #Điền kinh

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