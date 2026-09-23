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Thể thao

Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia, sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

PV

Sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, chiều 23/9 đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (Jakarta), thầy trò HLV Kim Sang Sik được Ban Tổ chức chủ nhà đón tiếp chu đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của ĐT Việt Nam tại vòng bảng.

Tại sân bay Soekarno-Hatta, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh đã có cuộc trao đổi với phóng viên FIFA về cảm xúc trước giải đấu. Anh chia sẻ: “Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng được tham dự giải đấu mới này. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia”.

Đánh giá về bảng đấu với sự góp mặt của Thái Lan, Philippines và Pakistan, Quang Vinh cho rằng đây sẽ là thử thách không dễ dàng: “Đó là một bảng đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để cạnh tranh vị trí nhất bảng”.

Quang Vinh cũng khẳng định mục tiêu của ĐT Việt Nam là hướng tới chiến thắng trong từng trận đấu và cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026: “Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch”.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội tuyển trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Theo sự phân công của Thường trực BCH LĐBĐVN, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú tiếp tục đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

PV
vff.org.vn
#Đội tuyển Việt Nam #FIFA ASEAN Cup 2026 #Bảng đấu Việt Nam #Hành trình đội tuyển #Trần Anh Tú

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