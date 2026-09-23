U23 Hàn Quốc đã được nâng cấp thế nào so với phiên bản thua Việt Nam tại giải U23 châu Á?

TPO - U23 Hàn Quốc đã trải qua một kỳ U23 châu Á thất bại khiến áp lực đổ dồn lên Liên đoàn bóng đá. Việc HLV Lee Min-sung không mất ghế sau chiến dịch đó, đặc biệt là sau trận thua U23 Việt Nam, càng khiến dư luận xứ kim chi dậy sóng. Nhưng mọi thứ đã xoay chuyển khá nhanh ở Á vận hội năm nay.

U23 Hàn Quốc mang tới Asiad 9 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu

Đội tuyển U23 xứ kim chi đang cho thấy mình rất có duyên với sự kiện này sau 3 lần liên tiếp giành HCV bóng đá nam các năm 2014, 2018 và 2022. Và không chỉ là cái duyên, họ cũng thể hiện sự tập trung tối đa vào sự kiện trên đất Nhật Bản, thậm chí nói không quá khi Hàn Quốc coi trọng Á vận hội hơn cả giải U23 châu Á.

Có thể khẳng định điều đó qua lực lượng mà U23 Hàn Quốc mang tới kỳ Á vận hội ở Nagoya. Họ gần như thay mới đội hình, trao niềm tin cho những nhân tố chất lượng nhất. Tại giải U23 châu Á diễn ra hồi đầu năm, U23 Hàn Quốc thi đấu với đội hình thuần độ tuổi U23, bao gồm phần lớn các cầu thủ đang tích lũy kinh nghiệm tại K.League, thậm chí có người vẫn đang đá giải sinh viên.

Do giải đấu phiên bản 2026 không thuộc hệ thống thi đấu bắt buộc của FIFA và cũng không gắn liền với tấm vé dự Olympic nên Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) không triệu tập những tài năng hàng đầu đang chơi bóng tại nước ngoài. Giải đấu ấy vì thế mang tính chất như một cuộc sát hạch diện rộng, nơi ban huấn luyện rà soát phong độ và tôi luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế cho các cầu thủ trẻ.

U23 Hàn Quốc ghi tới 6 bàn qua 2 trận

Bước sang đấu trường Asiad 2026 tại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc đã "lột xác" thành một thế lực hoàn toàn khác. Sự khác biệt đầu tiên đến từ việc ban huấn luyện tận dụng triệt để 3 suất quá tuổi. Những gương mặt dạn dày kinh nghiệm như tiền vệ Lee Gi-hyuk cùng bộ đôi tấn công Lee Hyun-jun (Celtic) và Eom Ji-sung (Swansea City) lập tức nâng tầm đẳng cấp, mang lại sự điềm tĩnh và tính đột biến cao cho lối chơi tập thể.

Không chỉ dừng lại ở các cầu thủ quá tuổi, U23 Hàn Quốc tại Á vận hội còn chứng kiến cuộc đổ bộ ồ ạt của làn sóng tài năng trẻ đang thi đấu tại châu Âu. Những cái tên đình đám như trung vệ Kim Ji-soo từ Brentford, tiền vệ Bae Jun-ho của Stoke City, viên ngọc quý Yang Min-hyeok hay trung phong Lee Young-jun đều đồng loạt hội quân.

Việc KFA và các CLB chủ quản tại lục địa già đạt được thỏa thuận nhả người xuất phát từ động lực đặc thù của thể thao Hàn Quốc: tấm HCV Asiad sẽ giúp các cầu thủ nhận đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự. Đây là bước ngoặt quyết định cho cả sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của họ tại châu Âu, tạo ra quyết tâm thi đấu mãnh liệt mà giải U23 châu Á không thể có được. Sự cạnh tranh khắc nghiệt đến nỗi cầu thủ hiếm hoi thi đấu ở châu Âu ở danh sách đá giải U23 châu Á là Kim Yong-hak thậm chí cũng không còn được gọi cho Á vận hội.

Thách thức của U23 Việt Nam tại tứ kết là cực đại

HLV Lee Min-sung chỉ giữ lại vài mắt xích triển vọng thi đấu xuất sắc từ giải châu Á, tiêu biểu như hậu vệ Shin Min-ha, Bae Hyun-seo hay tiền đạo Kim Myung-jun. Những gương mặt này kết hợp cùng dàn sao châu Âu tạo nên một bộ khung cân bằng giữa sự am hiểu hệ thống và đẳng cấp cá nhân vượt trội.

Và điều đó được thể hiện qua phong độ của đội tuyển trẻ xứ kim chi trên sân. Họ vùi dập Qatar, thi đấu áp đảo trước Saudi Arabia vốn cũng là nền bóng đá mạnh ở châu Á. 2 trận toàn thắng, ghi trung bình mỗi trận 3 bàn, đội tuyển xứ kim chi đang hiện lên là ứng viên nặng ký hàng đầu cho tấm HCV Á vận hội, và họ sẽ là thử thách cực đại cho U23 Việt Nam vốn không đem theo lực lượng tối ưu.