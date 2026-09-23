Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Ngôi sao U23 Hàn Quốc cảnh báo các đồng đội: Chúng ta từng thua Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Đội trưởng U23 Hàn Quốc, Lee Ki-hyuk, đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý về đối thủ sắp tới là U23 Việt Nam. Hậu vệ 26 tuổi nhấn mạnh vào thực tế đội bóng của anh vừa thua Việt Nam hồi đầu năm để kích thích tinh thần thi đấu của toàn đội.

202196131-1280.jpg

U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung đã chính thức ghi tên vào tứ kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao châu Á 2026. Tại lượt trận thứ hai bảng D vào ngày 22, các cầu thủ xứ kim chi đã xuất sắc đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 2-0. Họ toàn thắng cả hai trận và đứng đầu bảng. Nhờ đó, U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết.

Trước trận đấu này, thủ quân U23 Hàn Quốc, Lee Ki-hyuk, đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý. Anh khẳng định rằng so với U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam là cái tên dễ chịu hơn, và thực tế đây là đội bóng của anh thích gặp hơn. Nhưng tiền vệ này không quên cảnh báo các đồng đội.

"Tôi tin rằng tại Đại hội thể thao châu Á, dù quá trình thi đấu có không hoàn hảo cũng không sao, miễn là chúng ta giành được kết quả tốt. Thay vì mất kiên nhẫn chỉ vì trận đấu không diễn ra suôn sẻ, chúng ta cần nói chuyện và giao tiếp nhiều hơn để các cầu thủ hiểu nhau hơn. Nhờ vậy, chúng tôi đã ghi bàn trong hiệp hai và giành chiến thắng (trước Saudi Arabia).

2026061613575120662-1-1.jpg
Lee Ki-hyuk là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi của Hàn Quốc dự Asiad 20

3 điểm ấy giúp chúng tôi tránh được những đối thủ mạnh, nhưng trong một giải đấu như thế này thì không có đối thủ nào có thể xem nhẹ cả, đặc biệt cần phải nhấn mạnh là U23 Hàn Quốc đã từng thua Việt Nam. Đó là lời cảnh báo của chúng tôi, buộc chúng tôi cần phải quyết tâm hơn và không được lơ là".

Mối duyên nợ giữa hai đội vẫn còn đậm nét từ trận tranh hạng ba Giải U23 châu Á hồi tháng 1, nơi Hàn Quốc để thua trên chấm luân lưu trước Việt Nam. Khác với giải đấu đó khi Hàn Quốc ưu tiên nguồn lực trong nước, lần này ban huấn luyện U23 Hàn Quốc bổ thêm nhiều nhân tố thi đấu ở nước ngoài. Họ đem theo tới 8 cầu thủ thi đấu ở châu Âu, con số vượt trội so với chỉ 2 người tại VCK U23 châu Á.

Nó khiến tính cạnh tranh trong đội hình U23 Hàn Quốc được đẩy lên cao. Chính Lee Ki-hyuk cũng có thể mất chỗ nếu xao nhãng. Anh chia sẻ: "HLV muốn tôi đóng vai trò trụ cột của đội. Trong một giải đấu, nếu bạn mắc sai lầm dù chỉ một lần, bạn sẽ không còn cơ hội nào để thể hiện nữa. Tôi sẽ nhấn mạnh điểm này hơn nữa với các đồng đội và khuyến khích họ tập trung vào mọi trận đấu".

Đặng Lai
#U23 Hàn Quốc #U23 Việt Nam #ASIAD 2026 #bóng đá châu Á #Lee Ki-hyuk #tứ kết #bóng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe