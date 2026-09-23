Ngôi sao U23 Hàn Quốc cảnh báo các đồng đội: Chúng ta từng thua Việt Nam

TPO - Đội trưởng U23 Hàn Quốc, Lee Ki-hyuk, đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý về đối thủ sắp tới là U23 Việt Nam. Hậu vệ 26 tuổi nhấn mạnh vào thực tế đội bóng của anh vừa thua Việt Nam hồi đầu năm để kích thích tinh thần thi đấu của toàn đội.

U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung đã chính thức ghi tên vào tứ kết môn bóng đá nam Đại hội Thể thao châu Á 2026. Tại lượt trận thứ hai bảng D vào ngày 22, các cầu thủ xứ kim chi đã xuất sắc đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 2-0. Họ toàn thắng cả hai trận và đứng đầu bảng. Nhờ đó, U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết.

Trước trận đấu này, thủ quân U23 Hàn Quốc, Lee Ki-hyuk, đã đưa ra những nhận xét đáng chú ý. Anh khẳng định rằng so với U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam là cái tên dễ chịu hơn, và thực tế đây là đội bóng của anh thích gặp hơn. Nhưng tiền vệ này không quên cảnh báo các đồng đội.

"Tôi tin rằng tại Đại hội thể thao châu Á, dù quá trình thi đấu có không hoàn hảo cũng không sao, miễn là chúng ta giành được kết quả tốt. Thay vì mất kiên nhẫn chỉ vì trận đấu không diễn ra suôn sẻ, chúng ta cần nói chuyện và giao tiếp nhiều hơn để các cầu thủ hiểu nhau hơn. Nhờ vậy, chúng tôi đã ghi bàn trong hiệp hai và giành chiến thắng (trước Saudi Arabia).

Lee Ki-hyuk là 1 trong 3 cầu thủ quá tuổi của Hàn Quốc dự Asiad 20

3 điểm ấy giúp chúng tôi tránh được những đối thủ mạnh, nhưng trong một giải đấu như thế này thì không có đối thủ nào có thể xem nhẹ cả, đặc biệt cần phải nhấn mạnh là U23 Hàn Quốc đã từng thua Việt Nam. Đó là lời cảnh báo của chúng tôi, buộc chúng tôi cần phải quyết tâm hơn và không được lơ là".

Mối duyên nợ giữa hai đội vẫn còn đậm nét từ trận tranh hạng ba Giải U23 châu Á hồi tháng 1, nơi Hàn Quốc để thua trên chấm luân lưu trước Việt Nam. Khác với giải đấu đó khi Hàn Quốc ưu tiên nguồn lực trong nước, lần này ban huấn luyện U23 Hàn Quốc bổ thêm nhiều nhân tố thi đấu ở nước ngoài. Họ đem theo tới 8 cầu thủ thi đấu ở châu Âu, con số vượt trội so với chỉ 2 người tại VCK U23 châu Á.

Nó khiến tính cạnh tranh trong đội hình U23 Hàn Quốc được đẩy lên cao. Chính Lee Ki-hyuk cũng có thể mất chỗ nếu xao nhãng. Anh chia sẻ: "HLV muốn tôi đóng vai trò trụ cột của đội. Trong một giải đấu, nếu bạn mắc sai lầm dù chỉ một lần, bạn sẽ không còn cơ hội nào để thể hiện nữa. Tôi sẽ nhấn mạnh điểm này hơn nữa với các đồng đội và khuyến khích họ tập trung vào mọi trận đấu".