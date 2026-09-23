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Thể thao

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Asiad 20 ngày 23/9: Giành 5 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng hạng 20

Nhóm PV

TPO - Trong ngày thi đấu 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCĐ ở các môn bắn súng và wushu nhưng vẫn chưa thể cải thiện vị trí, thậm chí tụt 4 hạng so với ngày hôm trước. Trong khi đó, Trung Quốc xây chắc ngôi đầu với 48 HCV, hơn gấp 3 lần chủ nhà Nhật Bản ở vị trí thứ 2. Thái Lan cũng khẳng định sức mạnh với 5 HCV, giữ chắc vị trí thứ 5 châu lục.

report BXH Asiad 20 ngày 23/9

Các trận tranh tài trong ngày 23/9 tiếp tục giúp đoàn Trung Quốc ngự trị trên ngôi đầu với thành tích vượt trội phần còn lại. Đoàn Nhật Bản dù tận dụng tối đa ưu thế chủ nhà song vẫn chưa bằng 1/3 thành tích của Trung Quốc. Xếp sau là đoàn Hàn Quốc. Khá bất ngờ thì Thái Lan đứng thư 5.

Tại Đông Nam Á, Malaysia cũng đã chinh phục 3 HCV, Singapore và Myanmar là 1. Đoàn Việt Nam đang đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp, xếp thứ 5 khu vực.

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report Đoàn thể thao Việt Nam bị Myanmar vượt mặt

Trong ngày thi đấu 23/9, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCĐ nhờ nỗ lực của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ (10m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thuý Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thuỷ (wushu đối kháng 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu đối kháng 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu đối kháng 65kg nam). Nhưng đoàn chưa có HCB nào nên bị Myanmar vượt mặt. Đối thủ Đông Nam Á có 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng, tạm xếp trên Việt Nam 2 bậc.

report Thu Thủy thua ở bán kết Wushu

Ở trận bán kết ngay sau đó, võ sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy đã thua dễ dàng Zhang Xiaoyu của tuyển Trung Quốc. Wushu Việt Nam hụt suất dự chung kết Wushu nội dung 60kg nữ.

report Đinh Văn Tâm giành chiến thắng, vào chung kết Wushu

Trong trận gặp Fereddy Sinaga của Indonesia tại bán kết nội dung tán thủ, võ sỹ Đinh Văn Tâm (giáp đỏ) đã giành chiến thắng 2-0. Anh góp mặt trong trận chung kết, thắp lên hy vọng giành HCV thứ 2 cho đoàn Việt Nam. Đối thủ của anh ở chung kết là VĐV Trung Quốc, Ou Jiaming.

report Rowing Việt Nam vào chung kết

Hồ Thị Duy vừa giành vé vào chung kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, hai VĐV Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo.

report Ban tổ chức trao giải cho Dương Thúy Vi

Dương Thúy Vi vừa lên bục nhận HCĐ nội dung taolu nữ môn wushu tại Asiad 20. 2 vị trí dẫn đầu thuộc về Yao Yang của Trung Quốc và Kida Nanoha của chủ nhà Nhật Bản. Đây là tấm huy chương Á vận hội thứ 3 của VĐV này sau các kỳ 2014 và 2018 (1 vàng, 2 đồng).

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ảnh: Trọng Đạt
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report Các huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 23/9

Từ sáng đến thời điểm 14h00 ngày 23/9, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 2 HCĐ. Đó là HCĐ nội dung súng ngắn hơi nữ đồng đội 10 mét của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ và HCĐ kiếm thuật và thương thuật nữ của Dương Thuý Vi.

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report Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đứng thứ 7 ở chung kết

Trong trận chung kết thể dục dụng cụ nội dung đồng đội nam vừa kết thúc, đội tuyển Việt Nam chỉ giành được 214,428 điểm. Sau khi thực hiện các bài thi thể dục tự do, ngựa tay quay, vòng treo, nhảy chống, xà kép và xà đơn, tuyển Việt Nam đứng thứ 7/8 trong tổng số các đội tranh tài. Ở nội dung này, Nhật Bản giành HCV, Trung Quốc giành HCB.

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report Wushu: Dương Thúy Vi giành HCĐ

Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi thương thuật với thành tích 9.710 điểm. Trước đó, nữ võ sỹ giành 9.703 điểm ở nội dung kiếm thuật. Chung cuộc, điểm số tổng của Thúy Vi giúp cô giành HCĐ, xếp dưới đối thủ Trung Quốc và Nhật Bản. Ảnh: Mai Loan.

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report Thùy Trang dừng bước ở chung kết 10m súng ngắn nữ

Cú bắn mới nhất của Thùy Trang chỉ đạt 9,2 điểm - thành tích không tốt. Xạ thủ Việt Nam thất vọng ngay sau cú bắn và biết rõ cơ hội trụ lại cuộc đua không nhiều. Sau đó, đối thủ bắn 10,3 điểm, vượt qua Thùy Trang để tiếp tục các loạt bắn. VĐV của chúng ta xếp thứ 6 chung cuộc và dừng bước tại chung kết.

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report So tài căng thẳng ở chung kết 10m súng ngắn nữ

Hai VĐV của Iran và Kazakhstan đã bị loại. Thùy Trang đang ở vị trí cận kề bị loại.

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report Thùy Trang rơi xuống thứ 7 sau lượt 2

Tình thế đang khó khăn cho xạ thủ Việt Nam ở trận chung kết 10m súng ngắn cá nhân nữ. Ảnh: Bùi Lượng.

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report Bắn súng: Thùy Trang đứng thứ 4 sau lượt bắn đầu tiên
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report Các đối thủ của Thùy Trang ở chung kết

Các xạ thủ Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 ứng viên nặng ký cho HCV nội dung 10m súng ngắn cá nhân nữ. Cùng chờ đợi vào phong độ xuất sắc của Thùy Trang để cạnh tranh tấm huy chương, thậm chí là đổi màu huy chương cho bắn súng Việt Nam ở Asiad 20.

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report Bắn súng: Thu Trang chuẩn bị tranh tài ở chung kết
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report Bắn súng giành thêm HCĐ cho TTVN

Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành HCĐ đồng đội ở nội dung 10m súng ngắn nữ. Riêng Nguyễn Thùy Trang bước vào chung kết và tiếp tục tranh huy chương cá nhân.

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report Bơi: Võ Thị Mỹ Tiên góp mặt ở chung kết 400m hỗn hợp nữ

Kình ngư trẻ của Việt Nam xếp hạng 5 tại vòng loại với thành tích 4 phút 50 giây 21. Cơ hội để Mỹ Tiên cạnh tranh huy chương ở nội dung này là không cao, nhưng thành tích vẫn đáng được khích lệ.

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report Karate: Đội kata đồng đội nam không thể giành HCĐ

Bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang thua sát nút đối thủ Malaysia. Đội kata nam không thể giành HCĐ để khép lại kỳ Á vận hội 2026 thành công cho tuyển Karate Việt Nam.

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report Bắn súng: Thùy Trang vào chung kết 10m súng ngắn cá nhân nữ

Nguyễn Thùy Trang đạt 577 điểm, xếp hạng 5 ở vòng loại, giành quyền vào chung kết. Trịnh Thu Vinh đạt 574 điểm, xếp thứ 11. Xạ thủ còn lại của Việt Nam là Bùi Thúy Thu Thủy giành 568 điểm, xếp hạng 25.

report Karate: Kata đồng đội nam tranh HCĐ với Malaysia

Quang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang đang thực hiện bài thi để tranh HCĐ.

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report Bơi: Thúy Hiền hoàn thành đường đua 100m ếch

Kình ngư Việt Nam về thứ 5 ở lượt 2, vòng loại 100m ếch với thành tích 1 phút 12 giây 58. Kết thúc vòng loại, Thúy Hiền đứng thứ 14 và cách rất xa thành tích để vào chung kết.

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report Bắn súng: Thu Vinh và các xạ thủ Việt Nam bắt đầu thi vòng loại 10m súng ngắn cá nhân nữ

Ảnh: Bùi Lượng.

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report Wushu: Dương Thúy Vi hoàn thành bài thi kiếm thuật

Võ sỹ Việt Nam đạt 9.703 điểm, đứng thứ 4 sau các VĐV Trung Quốc (9.773 điểm), Nhật Bản (9.720) và Indonesia (9.703). Dương Thúy Vi và đối thủ sẽ tiếp tục bài thi thương thuật để tính điểm xếp hạng chung cuộc.

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Trong ngày thi đấu 22/9, Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV danh giá ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate do công của bộ ba Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm. Đó là tấm HCV nằm trong dự tính của TTVN, mở hàng cho kỳ Á vận hội hứa hẹn chinh phục ít nhất 4 HCV.

Hôm nay, TTVN bước vào ngày thi đấu trọng điểm với một loạt nội dung có khả năng cạnh tranh huy chương. Chúng ta chắc chắn giành thêm 4 HCĐ ở nội dung tán thủ, môn wushu và mục tiêu sẽ cạnh tranh HCB, thậm chí là HCV.

Các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy tranh tài ở vòng loại súng ngắn cá nhân nữ. Trong số này, Trịnh Thu Vinh gánh trên vai hy vọng lớn nhất để giúp bắn súng Việt Nam có huy chương đầu tiên tại Asiad 20.

Rowing khởi tranh với loạt nội dung vòng loại diễn ra trong sáng và chiều nay. Tại Asiad 19, rowing giành 3 HCĐ ở các nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, thuyền 4 nữ và thuyền 8 nữ. Bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông sẽ tranh tài ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo và được kỳ vọng cạnh tranh huy chương.

Tâm điểm cạnh tranh huy chương của TTVN tiếp tục đến từ các trận bán kết của wushu (tán thủ), nơi Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên xuất trận. Dương Thúy Vi tranh tài ở 2 nội dung kiếm thuật nữ và thương thuật nữ.

Trên đường đua xanh, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Việt Tường, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên tiếp tục cạnh tranh ở vòng loại. Khả năng tranh chấp huy chương ở các nội dung bơi trong ngày 23/9 của VĐV Việt Nam không cao.

Nhóm PV
#Asiad 20 #Trịnh Thu Vinh #bắn súng #rowing #wushu #karate #trực tiếp asiad 20 #bảng tổng sắp asiad 20

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