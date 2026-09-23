Asiad 20 ngày 23/9: Giành 5 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng hạng 20

report BXH Asiad 20 ngày 23/9

Các trận tranh tài trong ngày 23/9 tiếp tục giúp đoàn Trung Quốc ngự trị trên ngôi đầu với thành tích vượt trội phần còn lại. Đoàn Nhật Bản dù tận dụng tối đa ưu thế chủ nhà song vẫn chưa bằng 1/3 thành tích của Trung Quốc. Xếp sau là đoàn Hàn Quốc. Khá bất ngờ thì Thái Lan đứng thư 5.

Tại Đông Nam Á, Malaysia cũng đã chinh phục 3 HCV, Singapore và Myanmar là 1. Đoàn Việt Nam đang đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp, xếp thứ 5 khu vực.