Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Đội tuyển nữ và đội tuyển U23 Việt Nam nhận gửi gắm đặc biệt trước vòng tứ kết Asiad 20

PV
Đội tuyển nữ và đội tuyển U23 Việt Nam nhận gửi gắm đặc biệt trước vòng tứ kết Asiad 20

Trước những thử thách lớn tại vòng tứ kết môn bóng đá nữ và nam Asiad 20, ngày 24/9, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thăm và động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong phần trao đổi với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc (đội tuyển nữ Việt Nam), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nghe báo cáo về tình hình sức khỏe, thể lực cũng như tâm lý của các cầu thủ sau chuỗi trận căng thẳng tại vòng bảng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội, đồng thời lưu ý Ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

Thay mặt BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc tới toàn thể đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm, cống hiến một trận đấu hay và đạt kết quả tốt nhất ở trận tứ kết.

Cũng trong chiều 24/9, ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần tới đội tuyển U23 Việt Nam, trước trận Tứ kết gặp U23 Hàn Quốc.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, cùng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu ở vòng bảng.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý toàn đội cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn.

Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành, Thường trực BCH và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, cùng sự đồng hành, cổ vũ trực tiếp từ khán đài của các cổ động viên cũng như qua các kênh truyền thông, sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp hai đội tuyển thêm tự tin, sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định với quyết tâm thi đấu tốt nhất vì màu cờ sắc áo.

Lịch thi đấu tứ kết của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam

– Ngày 25/9, 13h00: ĐT nữ Trung Quốc vs ĐT nữ Việt Nam;

– Ngày 25/9, 17h30: ĐT U23 Hàn Quốc vs ĐT U23 Việt Nam.

PV
vff.org.vn
#Đội tuyển nữ Việt Nam #Đội tuyển U23 Việt Nam #Vòng tứ kết Asiad 20 #Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn #Trận đấu U23 Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe