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FIFA ASEAN Cup 2026: Áp lực với ông Kim Sang-sik đang ngày càng lớn?

Vĩnh Xuân

TPO - Áp lực từ giới mộ điệu ngày một tăng lên trong khi đội tuyển Việt Nam có dấu hiệu quá tải do phải dồn sức cho nhiều mặt trận.

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Đội tuyển Việt Nam khó có thể thắng mọi giải đấu liên tiếp. Ảnh Hữu Phạm

Chỉ trong 2 năm, bóng đá Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tích tốt. Đó là 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp, đều sau các trận chung kết gay cấn với Thái Lan. Ở cấp độ thấp hơn, đội tuyển U22 Việt Nam 2 lần đoạt HCV SEA Games, bên cạnh chức vô địch U23 Đông Nam Á.

Một kết quả đáng ghi nhận khác là suất tham dự VCK FIFA U17 thế giới của đội tuyển U17 cách đây không lâu. Dù đội U20 Việt Nam mới đây thất bại ở giải châu Á, nếu tính tổng thể, các tuyển trẻ của Việt Nam đều duy trì thành tích rất ổn định trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên điều dễ nhận thấy là cùng với đó, sức ép thành tích cũng ngày một tăng. HLV Park Hang-seo có lẽ đã "thấm" việc này khi có lúc than thở người hâm mộ Việt Nam chỉ yêu bóng đá thắng. Điều này bộc lộ rõ sau khi U20 Việt Nam lỡ cơ hội giành vé vào VCK U20 châu Á 2027, sức ép đã tăng vọt buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải lên tiếng.

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Chưa kịp nghỉ ngơi sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam lại lên đường cho giải đấu mới nhiều thách thức hơn

Trở lại với FIFA ASEAN Cup 2026, không thể phủ nhận sức hút từ giải đấu do FIFA bảo trợ, không chỉ bởi thương hiệu, giá trị giải thưởng và đặc biệt cơ hội được cọ xát với các đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có thể bị quá tải do phải căng sức nhiều mặt trận, cùng với đó là sức ép mỗi ngày một lớn.

Trước thềm giải đấu, HLV Kim Sang-sik đã mất một loạt trụ cột vì chấn thương và nhiều lý do khác nhau như Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu hay Văn Vĩ...Những trường hợp khác đều vừa gặp chấn thương như Hoàng Đức hay Nguyễn Xuân Son.

Ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn chiến dịch quan trọng khác là Asian Cup 2027. HLV Kim Sang-sik đã triệu tập khá nhiều gương mặt mới cho giải đấu tại Indonesia.

Vĩnh Xuân
#FIFA ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Quang Hải #Indonesia

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