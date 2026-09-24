Ấn tượng trang phục Đội tuyển Bóng chuyền Việt Nam tại ASIAD 20

Thiết kế lấy cảm hứng từ chữ “V” – biểu tượng của Việt Nam – tạo điểm nhấn trên trang phục của hai đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam tại ASIAD 20. Động Lực – Jogarbola là nhà tài trợ trang phục cho cả hai đội tuyển tại Đại hội năm nay.

Tại ASIAD 20 diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), trang phục của Đội tuyển Bóng chuyền nam và Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam mang dấu ấn nhận diện riêng, với hình ảnh chữ “V” được lựa chọn làm cảm hứng chủ đạo.

Chữ “V” vừa gợi nhắc đến tên gọi Việt Nam, vừa thể hiện tinh thần vươn lên, vững vàng và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Trên nền trang phục, nhiều chữ “V” được lồng ghép tạo thành họa tiết có hiệu ứng lan tỏa, mang đến cảm giác chuyển động và năng lượng – những yếu tố gắn liền với đặc trưng của môn bóng chuyền.

Bên cạnh họa tiết, phần phối sườn cũng được chú trọng trong thiết kế. Đường phối được xây dựng theo đường cong cơ thể, tạo điểm nhấn về thị giác và định hình phom dáng. Tổng thể trang phục hướng đến vẻ gọn gàng, trẻ trung, phù hợp với hình ảnh của các tuyển thủ khi thi đấu tại một trong những sân chơi thể thao lớn nhất châu lục.

Thiết kế trang phục Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam lấy cảm hứng từ chữ V - biểu tượng Việt Nam

Tại các kỳ Đại hội thể thao quốc tế, trang phục đội tuyển không chỉ đóng vai trò nhận diện mà còn mang theo hình ảnh của quốc gia. Mỗi lần bước ra sân, các tuyển thủ khoác trên mình màu áo Việt Nam và thi đấu với tư cách đại diện cho thể thao nước nhà.

Tại ASIAD 20, Động Lực – Jogarbola là nhà tài trợ trang phục cho cả Đội tuyển Bóng chuyền nam và Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam. Những thiết kế được phát triển dành riêng cho hai đội tuyển, tạo nên hình ảnh đồng bộ trong các hoạt động và thi đấu tại Nhật Bản.

Đối với Động Lực – Jogarbola, việc đồng hành cùng cả hai đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tại ASIAD 20 là một dấu mốc trong hành trình gắn bó với bóng chuyền nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Thông qua trang phục đội tuyển, thương hiệu không chỉ góp phần tạo nên diện mạo chuyên nghiệp cho các tuyển thủ mà còn đưa thiết kế mang dấu ấn Việt Nam xuất hiện tại sân chơi thể thao cấp châu lục.

Mỗi chi tiết trên trang phục đều mang đến ý nghĩa về tinh thần đoàn kết (Ảnh 2)

Họa tiết chữ “V” là điểm kết nối xuyên suốt trong thiết kế. Các chữ “V” được lồng ghép, tạo hiệu ứng thị giác có chiều sâu và lan tỏa trên bề mặt áo. Hình ảnh này đồng thời gợi liên tưởng tới tinh thần đoàn kết của tập thể và khát vọng không ngừng vươn lên của các vận động viên.

ASIAD 20 quy tụ nhiều đội tuyển mạnh của châu lục, tạo nên môi trường cạnh tranh cao cho các vận động viên Việt Nam. Với bóng chuyền, mỗi trận đấu là cơ hội để các tuyển thủ thể hiện bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm và hướng tới những mục tiêu mới.

Trong hành trình đó, màu áo đội tuyển trở thành một phần không thể thiếu của hình ảnh các vận động viên. Những đường nét thiết kế mang hình ảnh chữ “V” giúp tạo nên dấu ấn riêng khi các đội tuyển Việt Nam xuất hiện trên sân đấu.

Động Lực - Jogarbola tự hào đồng hành cùng các tuyển thủ Việt Nam trên mọi đấu trường

Sự đồng hành của Động Lực – Jogarbola cũng tiếp tục thể hiện định hướng gắn bó với các đội tuyển và vận động viên Việt Nam tại những sân chơi lớn. Từ thiết kế trang phục đến hình ảnh xuất hiện trên đấu trường quốc tế, thương hiệu hướng tới việc góp phần xây dựng diện mạo ngày càng chuyên nghiệp cho thể thao Việt Nam.

Từ chữ “V” – biểu tượng của Việt Nam – đến màu áo của các tuyển thủ tại ASIAD 20, trang phục Đội tuyển Bóng chuyền nam và nữ Việt Nam mang theo câu chuyện về tinh thần vươn lên, sự đồng lòng và khát vọng chinh phục. Phía sau màu áo ấy là sự đồng hành của Động Lực – Jogarbola cùng bóng chuyền Việt Nam trên hành trình hướng tới những dấu ấn mới.