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Thể thao

Trịnh Quốc Lượng, Lương Đức Phước dự chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới 2026

Trọng Đạt

Chung kết Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 51 – Vì hòa bình năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 5.000 người, trong đó có 250 vận động viên nước ngoài đến từ 20 đơn vị. Cựu VĐV Nikko Huelgas, người từng vô địch hai kỳ SEA Games 2015 và 2017, cũng góp mặt.

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Ban tổ chức công bố thông tin về vòng chung kết giải chạy chiều 23/9. Đây là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm của Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 27 năm thành phố được UNESCO công nhận là “Thành phố Vì hòa bình”.

Trong tổng số khoảng 5.000 người tham dự, có khoảng 3.000 vận động viên thuộc các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề của Hà Nội cùng một số tỉnh, thành phố. Khoảng 2.000 người còn lại là lãnh đạo, đại biểu, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang tham gia chạy hưởng ứng.

Đáng chú ý, giải có khoảng 250 vận động viên nước ngoài thuộc 20 đơn vị, gồm cán bộ, nhân viên các đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Các đoàn đến từ Mỹ, Brunei, Lào, Campuchia, Cuba, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Malaysia, Palestine, Sri Lanka, Thái Lan và Singapore.

Đặc biệt, ông Nikko Huelgas - phu quân của Phó Đại sứ Philippines, cựu vận động viên điền kinh từng vô địch hai kỳ SEA Games năm 2015 và 2017 - cũng góp mặt tại kỳ giải năm nay.

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Các vận động viên tranh tài ở hai nhóm nội dung chính: chạy phong trào và chạy nâng cao dành cho đội tuyển điền kinh các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, mùa giải năm nay có nội dung dành cho các đơn vị tài trợ.

Ở nhóm phong trào, các cự ly gồm 1.750m dành cho nam, nữ THCS và THPT; 1.750m nữ và 3.500m nam dành cho sinh viên, học viên cùng người nước ngoài; 3.500m nữ và 5.250m nam dành cho khối lao động sản xuất, lực lượng vũ trang. Nhóm chạy nâng cao có cự ly 5.250m nữ và 8.750m nam. Các đơn vị tài trợ tranh tài ở cự ly 1.750m nam và nữ.

Ban tổ chức cho biết dù Nguyễn Thị Oanh và một số tuyển thủ điền kinh Việt Nam vắng mặt do bận thi đấu tại Asiad 2026, giải vẫn có nhiều chân chạy tên tuổi đăng ký tham dự. Một số VĐV đáng chú ý gồm Trần Văn Đảng, Trịnh Quốc Lượng, Lương Đức Phước, Lê Tiến Long...

Ban tổ chức sẽ trao giải cá nhân cho các vận động viên xếp từ thứ nhất đến thứ năm, cùng giải khuyến khích cho các vị trí từ thứ sáu đến thứ 15. Giải đồng đội được trao cho ba đội dẫn đầu ở từng khối; giải toàn đoàn dành cho các khối xã, phường, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và khối mở rộng. Tổng giá trị giải thưởng của giải vượt 300 triệu đồng.

Với lịch sử hơn nửa thế kỷ, Giải chạy Báo Hà Nội mới là một trong những giải đấu truyền thống của điền kinh Việt Nam. Qua nhiều mùa giải, sân chơi này góp phần phát hiện, bồi dưỡng vận động viên trẻ. Nhiều gương mặt trưởng thành từ giải đã đạt thành tích cao ở các đấu trường trong nước và quốc tế, như Nguyễn Chí Đông, Trần Văn Đảng, Nguyễn Thị Tĩnh và Đặng Thị Tèo...

Trọng Đạt
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