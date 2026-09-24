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Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất: Tuyển Việt Nam sẵn sàng đại chiến Thái Lan

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt đối đầu Philippines, Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

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Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam được xếp vào nhánh Division 1, nằm ở bảng B cùng Philippines, Thái Lan và đội khách mời Pakistan. Đây là bảng đấu vừa tầm để thầy trò HLV Kim hướng đến mục tiêu chiếm lấy vị trí số 1 và thẳng tiến vào trận tranh cúp vô địch. Trong trường hợp đứng nhì bảng, tuyển Việt Nam chơi trận tranh hạng ba.

"Các chiến binh sao vàng" đụng độ Philippines ở trận ra quân vào ngày 26/9. Ba ngày sau, Việt Nam đại chiến Thái Lan trong trận đấu được dự đoán sẽ định đoạt vị trí nhất bảng. Ngày 2/10, thầy trò HLV Kim đối đầu Pakistan.

Nhà đương kim vô địch ASEAN Cup sẽ làm "nóng máy" từ trận Philippines, bắt buộc giành 3 điểm để nắm thế chủ động tại bảng B. Sau đó, Hoàng Đức và các đồng đội bước vào trận đấu cân não với Thái Lan, nơi "Voi chiến" khao khát chiến thắng để phục thù thất bại ở chung kết ASEAN Cup.

Thầy trò HLV Kim cũng phải thận trọng với Pakistan, đội đang sở hữu trung vệ Mohammad Fazal được định giá cao thứ 2 tại FIFA ASEAN Cup (3 triệu euro).

Chưa bao giờ đội tuyển phải trải qua lịch trình thi đấu dồn dập như hiện tại. Giải đấu ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup cách nhau chỉ một tháng, xen giữa là 3 vòng đấu của V.League 2026/27. HLV Kim đã tính toán kỹ lưỡng để các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ ở ASEAN Cup. Giờ đây, ông thầy người Hàn sẽ tính toán lại để đảm bảo điểm rơi phong độ cho cầu thủ ở giải đấu do FIFA đứng ra tổ chức.

Tuy nhiên, đó là khó khăn cho tất cả các đội tuyển Đông Nam Á tham dự FIFA ASEAN Cup. So với ASEAN Cup, cuộc đua giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup sẽ rất khốc liệt với Việt Nam khi Thái Lan và Indonesia triệu tập đội hình chất lượng hơn hẳn.

Người Thái quyết tâm phục thù Việt Nam bằng việc triệu tập Chanathip, Supachok, Supachai và nhiều tuyển thủ kinh nghiệm khác. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của "Voi chiến" giúp trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup hứa hẹn có trình độ chuyên môn cao hơn so với chung kết ASEAN Cup.

Đây cũng là dịp để CĐV Việt Nam kiểm chứng sức mạnh thật sự của đội tuyển ở mặt bằng Đông Nam Á đang ở đâu so với Thái Lan và Indonesia có đội hình mạnh nhất..

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Lịch thi đấu của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup.
Hương Ly
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