Nhận định Bồ Đào Nha vs Xứ Wales, 01h45 ngày 25/9: Ronaldo tiếp tục chinh phục mốc 1.000 bàn

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs Xứ Wales, vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 - phong độ, lịch sử đối đầu. Bồ Đào Nha bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương dưới triều đại mới của tân HLV Jorge Jesus, trong khi Xứ Wales quyết tâm tạo bất ngờ ở ngày trở lại League A.

Nhận định trước trận Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào chiến dịch UEFA Nations League 2026/27 với tư cách là nhà đương kim vô địch và là đội tuyển vĩ đại nhất lịch sử giải đấu này với hai lần lên ngôi (2019 và 2025). Ở hai trận chung kết đó, họ lần lượt vượt qua Hà Lan (1-0) và đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu.

Trận mở màn Nations League của Bồ Đào Nha tại Lisbon đêm nay đánh dấu cột mốc quan trọng: "Selecao châu Âu" khởi đầu kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus. Chiến lược gia này chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng vào ngày 10/7, thay thế Roberto Martinez sau kỳ World Cup 2026.

Tại kỳ World Cup trên đất Bắc Mỹ vừa qua, "Selecao châu Âu" dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại tối thiểu 0-1 trước nhà vô địch Tây Ban Nha. Trận thua này cũng chính thức chấm dứt chuỗi bất bại kéo dài từ tháng 11/2025 của Bồ Đào Nha. Giờ đây, họ hướng sự tập trung trở lại Bảng 4 League A để cạnh tranh vé vào tứ kết cùng Xứ Wales, Đan Mạch và Na Uy.

Phía bên kia chiến tuyến, Xứ Wales đánh dấu sự trở lại League A sau khi giành quyền thăng hạng từ League B ở mùa giải 2024/25. Dẫu vậy, thầy trò HLV Craig Bellamy đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi lỡ hẹn với World Cup 2026 (thua Bosnia-Herzegovina ở bán kết play-off hồi tháng 3).

Kể từ thất bại đó, "Những chú rồng" chơi 3 trận giao hữu nhưng chưa biết đến mùi chiến thắng. Họ chia điểm trước Bắc Ireland và Ghana, trước khi để thua Romania 1-2 ở trận đấu gần nhất. Việc phải đối đầu ngay với nhà đương kim vô địch trên sân khách đặt ra thử thách cực đại cho Xứ Wales.

Ronaldo tiếp tục đồng hành với Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Lịch sử đối đầu hoàn toàn đứng về phía Bồ Đào Nha. Trong 4 lần chạm trán trước đây, Xứ Wales chỉ giành chiến thắng duy nhất một lần trong trận giao hữu diễn ra từ tháng 5/1951.

Ở cuộc đụng độ chính thức duy nhất giữa hai đội tại bán kết EURO 2016, Bồ Đào Nha đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Cristiano Ronaldo và Nani. Sự chênh lệch về đẳng cấp, thành tích đối đầu cùng lợi thế sân nhà giúp Bồ Đào Nha nắm giữ cơ hội lớn để bỏ túi 3 điểm trọn vẹn trong ngày HLV Jorge Jesus ra mắt.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs Xứ Wales

Tân HLV Jorge Jesus ngay lập tức đập tan mọi hoài nghi về việc trẻ hóa đội hình khi gọi lại Cristiano Ronaldo trong bản danh sách đầu tiên của mình. Siêu sao 41 tuổi dự kiến xuất phát từ đầu với tham vọng gia tăng kỷ lục 146 bàn thắng ở cấp độ ĐTQG.

Trấn giữ khung thành của Bồ Đào Nha tiếp tục là Diogo Costa, trong khi bộ ba Vitinha, Joao Neves và Bruno Fernandes sẵn sàng án ngữ tuyến giữa. Đáng chú ý, HLV Jesus cũng gọi lên tuyển một số nhân tố mới nhưng đã quen mặt như thủ thành Samuel Soares, Nuno Tavares, Joao Palhinha và Fabio Silva.

Trong khi đó, Xứ Wales hành quân đến Bồ Đào Nha với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. HLV Craig Bellamy hứng chịu cú sốc khi Harry Wilson, Nathan Broadhead và Karl Darlow đồng loạt rút lui vì chấn thương, buộc ban huấn luyện phải gọi David Cornell, Joe Taylor và Charlie Savage lên thay thế.

Hệ thống phòng ngự của đội khách khủng hoảng trầm trọng khi thiếu vắng hai trung vệ trụ cột Joe Rodon và Dylan Lawlor. Bất chấp những khó khăn nơi tuyến dưới, hy vọng của "Những chú rồng" sẽ đặt trọn vào sự cơ động của bộ ba Daniel James, David Brooks và Brennan Johnson trên mặt trận tấn công.