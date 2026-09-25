Herbalife Việt Nam và Ủy Ban Paralympic nâng cao dinh dưỡng cho vận động viên khuyết tật

Ngày 22/9, Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC), phối hợp cùng Herbalife Việt Nam, tổ chức chương trình huấn luyện chuyên sâu dành cho các vận động viên người khuyết tật Việt Nam, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho hành trình thi đấu quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 10.

Chương trình huấn luyện đặc biệt về Dinh Dưỡng Thể Thao

Diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, chương trình có chủ đề “Dinh dưỡng thể thao trong tập luyện, thi đấu và phục hồi”, tập trung cung cấp kiến thức chuyên môn và những hướng dẫn có tính ứng dụng, giúp vận động viên và đội ngũ huấn luyện hiểu rõ hơn về vai trò của dinh dưỡng trong quá trình chuẩn bị, thi đấu và phục hồi.

Chương trình có sự tham gia đào tạo của Tiến sĩ Vipada Sae-Lao, Giám đốc Bộ phận Đào tạo dinh dưỡng khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Herbalife, đồng thời là Thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife.

Tiến sĩ Vipada Sae-Lao đang chia sẽ

Tại chương trình, Tiến sĩ Vipada chia sẻ các kiến thức dựa trên nền tảng khoa học về nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng của vận động viên, dinh dưỡng trước – trong – sau vận động, bổ sung nước và chất điện giải, dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi, cũng như cách điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo đặc điểm môn thể thao, cường độ vận động và nhu cầu cá nhân.

Không có một công thức chung cho tất cả, chương trình đi sâu vào phương pháp cá nhân hóa dinh dưỡng, giúp người tham dự thấu hiểu rõ nét mối liên hệ giữa nhu cầu thể chất đặc thù, cường độ vận động và từng môn thể thao cụ thể. Các nội dung trọng tâm được chia sẻ bao gồm:

Nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng trong quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu đỉnh cao.

Chế độ bổ sung nước, chất điện giải và dinh dưỡng ở các giai đoạn trước, trong và sau khi vận động.

Dinh dưỡng phục hồi giúp giảm thiểu nguy cơ chấn thương và đẩy nhanh quá trình hồi phục thể lực.

Ứng dụng thực tiễn khi di chuyển xa nhà: dinh dưỡng phù hợp khi phải thay đổi môi trường, lịch trình, múi giờ khi thi đấu tại nước ngoài.

Từ kiến thức đến khả năng ứng dụng thực tế

Bên cạnh phần bài giảng khoa học, buổi đào tạo còn mở ra diễn đàn trao đổi chuyên môn sôi nổi, nơi các bác sĩ thể thao, HLV và VĐV có cơ hội trực tiếp thảo luận và tháo gỡ các vướng mắc thực tế cùng chuyên gia.

Những câu hỏi và tình huống thực tế trong quá trình tập luyện, thi đấu được đưa ra thảo luận, qua đó giúp người tham dự có thêm góc nhìn về cách xây dựng kế hoạch dinh dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của từng vận động viên.

Đặc biệt, trong bối cảnh các vận động viên chuẩn bị thi đấu tại Nhật Bản vào tháng 10, chương trình cũng đề cập đến những vấn đề có thể phát sinh khi thi đấu ở nước ngoài như thay đổi lịch trình, múi giờ, môi trường sinh hoạt và khả năng tiếp cận các loại thực phẩm quen thuộc.

Qua đó, kiến thức dinh dưỡng không chỉ được tiếp cận dưới góc độ lý thuyết mà còn hướng đến khả năng ứng dụng trong quá trình chuẩn bị và thi đấu thực tế.

Các VĐV nhận được giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Hành trình 14 năm bền bỉ đồng hành cùng thể thao người khuyết tật Việt Nam

Sự kiện lần này đánh dấu mốc tiếp nối chặng đường 14 năm hợp tác bền chặt (từ năm 2012) giữa Herbalife Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam. Thông qua việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, phối hợp tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu và trao thưởng, Herbalife khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành và nâng tầm thể thao người khuyết tật nước nhà.

Ông Trần Đức Thọ - đại diện VPC và Ông Nguyễn Thành Đạt – đại diện Herbalife Việt Nam

Chia sẻ về ý nghĩa của buổi đào tạo, ông Trần Đức Thọ – Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) cho biết: “Buổi đào tạo này đã mang đến cho đội ngũ cán bộ và các vận động viên khuyết tật của chúng tôi những kiến ​​thức và thông tin thực tiễn và cập nhật, được thiết kế riêng cho các giai đoạn chuẩn bị, thi đấu và phục hồi. Việc áp dụng các hướng dẫn dinh dưỡng này sẽ giúp các vận động viên quản lý năng lượng hiệu quả hơn, giảm thiểu nguy cơ chấn thương và đẩy nhanh quá trình hồi phục khi thi đấu cường độ cao tại các sự kiện thể thao. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ quý báu từ Herbalife Việt Nam – bao gồm việc tài trợ sản phẩm dinh dưỡng và phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo – giúp các vận động viên người khuyết tật phát huy tối đa tiềm năng để đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế quan trọng.”

Về phía Herbalife Việt Nam, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Việc tập luyện và áp dụng chế độ dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học là những yếu tố rất quan trọng giúp các vận động viên nâng cao thể lực và sức bền để thi đấu đạt hiệu quả cao. Việc phối hợp tổ chức buổi đào tạo này phù hợp với chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife và VPC nhằm góp phần hỗ trợ các vận động viên người khuyết tật Việt Nam có sự chuẩn bị tốt để thi đấu đạt thành tích tốt tại các giải đấu, đồng thời góp phần giúp thể thao Việt Nam đạt được những mục tiêu dài hạn”.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng toàn cầu hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980. Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

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