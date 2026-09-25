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Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 25/9: Chờ huy chương từ bắn súng, cử tạ, U23 và bóng đá nữ xung trận

Trọng Đạt

TPO - Sau ngày 24/9 giành thêm 1 HCB và 7 HCĐ, Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới ngày thi đấu có nhiều nội dung chung kết. Bắn súng, cử tạ, canoeing và thể dục dụng cụ là những điểm đáng chú ý, bên cạnh hai trận tứ kết bóng đá.

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Tâm điểm buổi sáng là nội dung súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ của Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh. Vòng loại bắt đầu lúc 7h45; chung kết dự kiến diễn ra lúc 10h nếu cặp Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Quang Huy và Thu Vinh từng vô địch nội dung này tại Giải vô địch súng trường, súng ngắn châu Á năm 2024, sau đó tiếp tục giành HCV ở Cúp châu Á 2025. Tuy nhiên, giải năm 2025 không có Trung Quốc và Ấn Độ tham dự, nên thành tích ấy là cơ sở để kỳ vọng chứ chưa đủ để xem Việt Nam là ứng viên chắc chắn.

Lúc 8h45, Phùng Việt Dũng, Nguyễn Tâm Quang và Nguyễn Minh Quang thi vòng loại 50m súng trường ba tư thế nam; chung kết cá nhân dự kiến bắt đầu lúc 12h.

Đến 9h40, bộ tứ Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo vào chung kết A kayak bốn nữ K4 500m. Một số tay chèo trong đội hình này từng giành HCĐ tại giải canoeing trẻ và U23 châu Á 2026. Dù vậy, canoeing Việt Nam chưa từng có huy chương Asiad, nên đây sẽ là thử thách lớn ở sân chơi cấp cao nhất châu lục.

Từ 11h30, Quàng Thị Tâm tranh tài ở nhóm A hạng 57kg nữ môn cử tạ. Cô từng giành hai HCĐ tại Giải vô địch cử tạ châu Á 2026 ở hạng 58kg, trong đó có HCĐ tổng cử. Việc đổi sang hạng 57kg tại Asiad khiến tương quan đối thủ khác đi, nhưng thành tích gần đây vẫn đưa Tâm vào nhóm gương mặt đáng chú ý của đội tuyển.

Lúc 13h, Trịnh Hải Khang thi chung kết nhảy chống nam. Anh giành suất chung kết với vị trí thứ sáu vòng loại và 13,700 điểm; cơ hội tranh huy chương có, nhưng mức điểm này cho thấy cuộc cạnh tranh với nhóm dẫn đầu sẽ rất căng thẳng.

Cũng lúc 13h, tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết. Đội tuyển giành vé đi tiếp với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, còn Trung Quốc là đối thủ giàu sức cạnh tranh.

Đến 17h30, U23 Việt Nam đối đầu Hàn Quốc ở tứ kết nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh xếp nhì bảng C với 4 điểm. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ tiến gần hơn tới mục tiêu vào bán kết.

Buổi chiều còn có loạt chung kết bơi từ 15h, trong đó các VĐV Việt Nam chỉ trở lại nếu vượt qua vòng loại buổi sáng. Trên đường chạy, Hoàng Thanh Giang hoàn tất nội dung 7 môn phối hợp ở phần thi 800m lúc 18h11; Hoàng Thị Minh Hạnh dự vòng loại 400m nữ lúc 19h15, còn bán kết 400m nam diễn ra lúc 19h43. Loạt chung kết 100m nữ và nam lần lượt khép lại chương trình điền kinh lúc 20h05 và 20h15.

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#Asiad #lịch thi đấu #huy chương #bắn súng #cử tạ #canoeing #thể dục dụng cụ

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