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Hoàng Đức nói gì về tình trạng chấn thương trước FIFA ASEAN Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - Tiền vệ quan trọng hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức, vừa chia sẻ về thể trạng của anh trước giờ tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

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Trước khi tham dự chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đón nhận nhiều tín hiệu đáng chú ý từ phòng thay đồ, đặc biệt là về thể trạng của Hoàng Đức. Thủ quân của đội tuyển Việt Nam vừa mang đến những thông tin tích cực trước ngày ra trận.

Trong lần chia sẻ mới đây, ngôi sao sinh năm 1998 thừa nhận: “Đến lúc này, đã hơn 3 tuần, ở câu lạc bộ tôi đã tập hồi phục với bác sĩ, với huấn luyện viên thể lực. Đến nay vẫn chưa tập bình thường được với cả đội. Dù vậy, mọi thứ đang tốt dần lên”. Việc Hoàng Đức chưa thể “nuốt” trọn giáo án chung phản ánh sự thận trọng tối đa của ban huấn luyện nhằm tránh nguy cơ tái phát.

Người hâm mộ có lý do để sốt ruột vì Hoàng Đức gần như là tiền vệ quan trọng nhất, là mắt xích không thể thay thế của đội tuyển. Nhưng với một nhân tố cầm trịch lối chơi tuyến giữa quan trọng như anh, sự kiên nhẫn lúc này là điều bắt buộc.

Dù đôi chân chưa hoàn toàn đạt trạng thái sung mãn nhất, song tinh thần của tiền vệ 28 tuổi lại vô cùng phấn chấn khi bước ra sân chơi khu vực mang tầm vóc mới. Hoàng Đức hào hứng bày tỏ: “Giải đấu rất mới với toàn đội, do FIFA tổ chức nên tôi rất vui. Công tác chuẩn bị của FIFA ở Indonesia rất tốt. Tôi háo hức chờ đợi trận mở màn và hy vọng cả đội sẽ làm việc cùng nhau để đi đến đích cuối cùng”.

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Động lực từ một giải đấu quy chuẩn quốc tế dường như đang tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn, giúp anh nén lại cơn đau cơ bắp để hướng về mục tiêu vinh quang chung.

Bên cạnh câu chuyện cá nhân, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam cũng cập nhật bầu không khí tích cực đang lan tỏa trong đợt tập trung lần này. Các tân binh và trụ cột nhanh chóng tìm được tiếng nói chung sau khi trở lại từ guồng quay khốc liệt ở cấp câu lạc bộ. Hoàng Đức cho biết toàn đội sinh hoạt hòa đồng, vui vẻ chia sẻ về trải nghiệm thi đấu hai vòng đấu vừa qua để tạo nên khối gắn kết vững chắc.

Khi được hỏi về chặng đường phía trước tại bảng B, Hoàng Đức nhấn mạnh: “Mai hoặc ngày kia họp đội, chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng đối thủ đầu tiên là Philippines”. Tinh thần thực dụng, tôn trọng từng đối thủ cùng sự nỗ lực vượt qua rào cản chấn thương của người nhạc trưởng 28 tuổi chính là điểm tựa để “Những chiến binh Sao Vàng” tự tin hướng tới cái đích cuối cùng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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#Hoàng Đức #chấn thương #FIFA ASEAN Cup #đội tuyển Việt Nam #bóng đá #chuyên môn #thể thao

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