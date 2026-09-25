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Nhận định Nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc, 13h00 ngày 25/9: Thử thách cực đại

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc, tứ kết Asiad 20 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc so tài giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Trung Quốc luôn phản ánh rõ nét khoảng cách đẳng cấp giữa bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á và nhóm tinh hoa hàng đầu châu lục...

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Nhận định trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc

Nữ Trung Quốc từ lâu đã khẳng định vị thế của một thế lực giàu truyền thống tại châu Á với biệt danh "Những bông hồng thép", từng giành nhiều chức vô địch Asian Cup và thường xuyên góp mặt ở các sân chơi lớn nhất hành tinh như World Cup hay Olympic.

Đội tuyển này cũng sở hữu 3 tấm HCV Á vận hội liên tiếp vào các năm 1990, 1994 và 1998. Đội bóng xứ tỷ dân sở hữu nền tảng thể hình, thể lực vượt trội cùng tư duy chiến thuật hiện đại, tiếp cận theo tiêu chuẩn bóng đá đỉnh cao thế giới.

Ngược lại, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận đấu với tư thế của một kẻ thách thức đầy kiên cường. Các cô gái áo đỏ vẫn đang nỗ lực khỏa lấp khoảng trống so với các “chị đại” như Trung Quốc, Nhật Bản hay Triều Tiên…

Điểm mạnh lớn nhất của nữ Việt Nam không nằm ở cơ bắp hay tốc độ xé gió, mà nằm ở sự dẻo dai, tính kỷ luật chiến thuật cao và tinh thần chiến đấu quả cảm. Nhưng rõ ràng khi đặt lên bàn cân, nữ Trung Quốc hiển nhiên nắm quyền kiểm soát thế trận nhờ khả năng áp đặt lối chơi và sự đa dạng trong phương án tấn công, từ bóng bổng, tạt cánh đánh đầu cho đến những pha phối hợp trung lộ cự ly ngắn.

Đối với Việt Nam, mục tiêu thực tế và khả thi nhất là duy trì khối đội hình phòng ngự lùi sâu chặt chẽ, bịt kín các khoảng trống trước vòng cấm và tận dụng tối đa những pha phản công chớp nhoáng hoặc các tình huống cố định. Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho hệ thống phòng ngự của Việt Nam trước sức ép dồn dập từ đối thủ vượt trội về mọi thông số kỹ thuật.

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Phong độ, lịch sử đối đầu nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc

Về lịch sử đối đầu, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía đội tuyển nữ Trung Quốc. Trong quá khứ, bóng đá nữ Việt Nam chưa từng giành được chiến thắng trước đối thủ này ở các giải đấu chính thức. Đội bóng xứ tỷ dân luôn là rào cản quá lớn đối với đại diện Đông Nam Á.

Điển hình như tại Asian Cup 2022, dù các học trò của HLV Mai Đức Chung đã có bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ do công của Nguyễn Thị Tuyết Dung, nữ Trung Quốc vẫn nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một ông lớn để lội ngược dòng giành chiến thắng áp đảo 3-1, trước khi thẳng tiến tới ngôi vô địch giải đấu.

2 cuộc chạm trán gần đây cũng khép lại với phần thắng cách biệt thuộc về các cô gái Trung Quốc. Đội tuyển nữ Việt Nam không ghi được bàn nào và phải phòng thủ gần như cả trận.

Đội tuyển nữ Trung Quốc trải qua giai đoạn chuyển giao và tái thiết sau những kết quả chưa thực sự như ý tại World Cup và Olympic. Dù vậy, khi đối đầu với các đối thủ dưới cơ ở châu Á, họ vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội nhờ nhịp độ thi đấu nhanh và khả năng dứt điểm sắc bén.

Phía bên kia chiến tuyến, phong độ của nữ Việt Nam duy trì ở mức ổn định nhưng thấp. 11 trận gần nhất đội thua tới 9. Ngay cả các đối thủ nhiều năm nằm dưới trướng tuyển nữ Việt Nam như Đài Bắc Trung Hoa hay Uzbekistan thì đội vẫn thua khá tiếc nuối.

Các cầu thủ đang bộc lộ nhiều điểm hạn chế khi phải chạm trán đối thủ có tầm vóc lớn. Dù vẫn giữ được vị thế hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á nhờ lối chơi gắn kết, nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, khoảng cách về cường độ vận động và thể lực giữa Việt Nam với các đội bóng như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc vẫn khó san lấp.

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Tuyển Trung Quốc toàn thắng Việt Nam trong lịch sử gặp gỡ

Thông tin lực lượng nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc

Trung Quốc sở hữu lực lượng hùng hậu với sự kết hợp giữa dàn cựu binh dạn dày kinh nghiệm và các tài năng trẻ đang khát khao khẳng định mình. Đáng chú ý, ngôi sao Wang Shuang vẫn đóng vai trò hạt nhân sáng tạo ở tuyến giữa, chịu trách nhiệm kết nối lối chơi và tạo đột biến bằng những đường chuyền quyết định hoặc các cú sút xa uy lực. Dù nhiều trụ cột không thể về dự giải do các CLB châu Âu không nhả quân song họ vẫn có đủ binh hùng tướng mạnh cho trận đánh.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, vấn đề lực lượng luôn là nỗi trăn trở lớn nhất của ban huấn luyện. Đội hình hiện tại đang trong giai đoạn trẻ hóa một phần, đan xen cùng những trụ cột dạn dày kinh nghiệm. Gánh nặng phòng ngự sẽ dồn phần lớn lên vai thủ thành Trần Thị Kim Thanh và các cầu thủ như Thái Thị Thảo, Diễm My… Việc mất Trần Thị Duyên, Chương Thị Kiều càng khiến khả năng phòng ngự của đội tuyển bị ảnh hưởng.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc

Nữ Trung Quốc: Hongyan, Zhang Chengxue, Yu Si, Yao Wei, Ying Wang, Wurigumula, Liu Jing, Wang Aifang, Zhou Xinyu, Zhang Linyan, Wang Yanw.

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.

Dự đoán tỷ số: nữ Việt Nam 1-3 nữ Trung Quốc

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