Asiad 20 ngày thi đấu 24/9: Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m khép lại ngày mưa HCĐ của Thể thao Việt Nam

TPO - Trước sức mạnh của dàn chân chạy nhập tịch của các nước vùng Vịnh, đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m của Việt Nam thi đấu cực kỳ xuất sắc, giành HCĐ đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại Đại hội, khép lại ngày thi đấu thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam với 1 HCB, 7 HCĐ.

report Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc ngày thi đấu 24/9 Trong ngày thi đấu hôm nay, võ sĩ Đinh Văn Tâm mang về HCB cho wushu Việt Nam. Đoàn TTVN giành thêm 7 HCĐ bao gồm: 4 HCĐ ở các nội dung của môn rowing, 1 HCĐ cử tạ, 1 HCĐ eSports và 1 HCĐ điền kinh. Với riêng điền kinh, đội 4x400m tiếp sức hỗn hợp giành HCĐ quý giá khi xếp trên Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thậm chí, chúng ta đã ở rất gần tấm HCB lịch sử ở đường đua này nhưng Nguyễn Thị Ngọc hụt hơi đáng tiếc ở 50m cuối cùng. report Thành tích cuối cùng của đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp Việt Nam Các chân chạy Việt Nam về đích với thành tích 3 phút 15 giây 54, chỉ thấp hơn Ấn Độ 0,08 giây. Quá đáng tiếc cho các chàng trai, cô gái, tuy nhiên đội tuyển tiếp sức 4x400m hỗn hợp đã làm tất cả để xếp trên Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ảnh: Bùi Lượng. report Thành tích của đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp Tiếc nuối khi các chân chạy của điền kinh Việt Nam không thể giành HCB. Cho đến lượt trao gậy cuối cùng, Việt Nam dẫn đầu đường đua nhưng VĐV cuối cùng của Bahrain thực hiện cú nước rút ấn tượng. Nguyễn Thị Ngọc cũng bị đối thủ Ấn Độ vượt lên, chấp nhận lùi về thứ ba. Tấm HCĐ ở đường đua 4x400m hỗn hợp đã là thành công của điền kinh Việt Nam. Quách Thị Lan và Lê Ngọc Phúc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. report Điền kinh giành HCĐ ở nội dung 4x400m hỗn hợp Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc về đích thứ 3 trên đường đua. Sau lượt tiếp sức thứ 3 của Ngọc Phúc, chúng ta vượt lên dẫn đầu nhưng Nguyễn Thị Ngọc không thể duy trì khoảng cách. report Bắt đầu chung kết đường đua 4x400m hỗn hợp report Thành tích của Nguyễn Thị Oanh trên đường đua 10.000m Thành tích của Nguyễn Thị Oanh là 33 phút 44 giây 92. So với SEA Games 33, thành tích của Oanh ở Asiad 20 (34 phút 27 giây 93) tốt hơn nhưng chưa đủ để cạnh tranh với các VĐV ở nhóm trên. report Nguyễn Thị Oanh không thể cạnh tranh huy chương ở đường đua 10.000m Nguyễn Thị Oanh hụt hơi từ 3.000m. Khi đường đua trôi qua nửa đường, "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam bị bỏ lại. report Nguyễn Thị Oanh đang dẫn đầu đường đua report Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Tuyết thi chung kết 10.000m nữ report HCĐ tiếp theo từ Thể thao điện tử Tuyển Việt Nam thua Thái Lan 2-3 ở tựa game Nakara: Bladepoint. Thái Lan tiến vào chung kết. Việt Nam dừng lại và giành HCĐ. report Đô cử Trần Minh Trí mang về HCĐ tiếp theo Trần Minh Trí đạt tổng cử 309kg (cử giật 139kg và cử đẩy 170kg). VĐV của chúng ta xếp sau đô cử Trung Quốc (tổng cử 327kg) và Pak Myong Jin (tổng cử 328kg). Đây là HCĐ đầu tiên của cử tạ Việt Nam tại Asiad 20. report Đặng Ngọc Xuân Thiện đang thực hiện bài thi chung kết ngựa vòng report Đặng Ngọc Xuân Thiện thi chung kết ngựa vòng môn TDDC Đây là nội dung được kỳ vọng mang về huy chương tiếp theo cho bộ môn TDDC nói riêng và TTVN nói chung. report Thể dục dụng cụ: Nguyễn Thị Quỳnh Như hụt HCĐ Nguyễn Thị Quỳnh Như hạng 4 nhảy chống nữ môn TDDC. HLV Trương Minh Sang theo dõi bảng điểm và rất tiếc nuối vì hụt huy chương. Ảnh: Trọng Đạt. report Khoảnh khắc trao HCĐ cho đội thuyền 4 nam rowing Ảnh: Bùi Lượng. report Bơi: Phạm Thanh Bảo xếp cuối ở chung kết 200m ếch nam Kình ngư của Việt Nam nỗ lực hết sức nhưng không thể tạo nên bất ngờ vì đối thủ quá mạnh. Chung cuộc, Thanh Bảo về đích với thành tích 2 phút 15 giây 24. report Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ trên bục nhận HCĐ Ảnh: Bùi Lượng. report Rowing mang về thêm 2 HCĐ cho Việt Nam Ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ về thứ 3 sau đối thủ Uzbekistan và Trung Quốc. 2 tay chèo của Việt Nam về đích với thành tích 7 phút 13 giây 10. Sau đó, trên đường đua thuyền 4 nam, bộ tứ tay chèo Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú về thứ 3, vẫn xếp dưới đối thủ Uzbekistan và Trung Quốc. Các tay chèo của Việt Nam đạt thành tích 5 phút 54 giây 40. report Khoảnh khắc xúc động: Đinh Thị Thu Uyên nhận thay phần HCĐ của đồng đội Đinh Thị Thu Uyên trên bục nhận huy chương và một nửa cho đồng đội của mình Phạm Thị Bích Ngọc đã không thể có mặt do đang cần chăm sóc y tế. Sau đó, trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh thăm hỏi sức khỏe của tay chèo Phạm Thị Bích Ngọc và trao thưởng cho 2 VĐV giành HCĐ. report Phạm Thị Bích Ngọc được chăm sóc y tế Sau khi về đích, Phạm Thị Bích Ngọc của đội Rowing Việt Nam đã phải nhờ đến các bác sĩ chăm sóc. Trong buổi sáng, cô đã tham gia nhiều phần thi tốn rất nhiều thể lực. Ảnh: B.L report Việt Nam giành thêm huy chương đồng từ Rowing Các vận động viên thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng vừa giành thêm HCĐ cho đoàn thể thao Việt Nam. Đây là kết quả rất nỗ lực của đội khi các đối thủ vượt trội. Vô địch nội dung này vẫn là các vận động viên đến từ Trung Quốc. report 2 VĐV Việt Nam giành chiến thắng quan trọng ở môn bóng chuyền bãi biển Nguyễn Anh Tuấn và Lê Hoàng Ý vừa giành chiến thắng 2-0 (tỷ số các set là 21-13, 21-19) trước cặp VĐV của Hồng Kông Trung Quốc tại bảng B nội dung bóng chuyền bãi biển nam. Đây là trận thắng quan trọng, thắp lên hy vọng đi tiếp cho cặp đôi Việt Nam vì trước đó họ đã thua trận ra quân trước đối thủ Trung Quốc. report Võ sỹ trẻ Hoàng Ngọc Mai không thể làm nên bất ngờ Trong trận đấu vòng 1/16 hạng 56 kg với Janjaem Suwannapeng, võ sỹ Hoàng Ngọc Mai đã bị thua với tỷ số 0-5. Như vậy, cô không thể tiến tới tứ kết giải đấu lớn, điều mà Ngọc Mai từng làm ở Giải vô địch Boxing nữ thế giới 2025. report Bắn súng Việt Nam vẫn có xạ thủ vào chung kết Dù niềm hy vọng Quang Huy bị loại song bắn súng Việt Nam vẫn có thể đặt hy vọng vào huy chương khi Lại Công Minh đứng hạng 7 ở vòng loại nội dung cá nhân 10m súng ngắn nam. Anh đạt 581 điểm, giành quyền vào thi đấu chung kết. report Đương kim vô địch bắn súng Quang Huy bị loại sớm Xạ thủ Phạm Quang Huy vừa thi nội dung vòng loại 10 mét súng ngắn nam. Anh chỉ đạt thành tích 570 điểm, đứng thứ 28 và không thể giành quyền vào chung kết. Nguyễn Đình Thành xếp thứ 26 ở vòng loại với thành tích 571 điểm. report Võ sỹ Đinh Văn Tâm trên bục nhận huy chương Dù thua cách biệt đối thủ Trung Quốc ở trận chung kết tán thủ 56kg nhưng màn thể hiện vừa qua của Đinh Văn Tâm vẫn là rất ấn tượng. Anh sở hữu tấm huy chương bạc đầu tiên của thể thao Việt Nam tại kỳ Á vận hội lần này. Ảnh: Vĩnh Xuân report Đội tuyển Rowing Việt Nam nhận huy chương đồng Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông vừa được trao HCĐ. Cả 4 VĐV đã rất nỗ lực để giành huy chương tại Asiad 2026 khi năm nay, tính cạnh tranh được tăng lên rất cao do nhiều đoàn nhập tịch VĐV châu Âu về tranh tài. ảnh: T.N report Phạm Thanh Bảo vào chung kết 200 mét ếch nam Ở trận vòng loại 200 mét ếch, kình ngư Phạm Thanh Bảo đã về đích ở vị trí thứ 10. Anh nắm suất cuối cùng dự chung kết. Dự kiến trận chung kết sẽ diễn ra trong chiều nay. report Rowing lại hụt huy chương Sáng nay, một trận chung kết Rowing khác cũng diễn ra. Đó là nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi hạng nặng. Đội tuyển Việt Nam đã so tài với các đối thủ tới từ Trung Quốc, Iran và Nhật Bản. Kết quả chung cuộc, đội về đích thứ 4 với thành tích 6 phút 37 giây 29, hụt huy chương đáng tiếc. Các tay chèo Việt Nam đã có lúc giữ vị trí thứ 3 nhưng cuối cùng tụt lại. report Việt Nam giành thêm 1 HCĐ Ở trận chung kết Rowing nội dung 4 mái chèo đơn hạng nặng 2000 mét, đội tuyển nữ Việt Nam đã về đích thứ 3 với thành tích 6 phút 43 giây 86, sau Uzbekistan và Trung Quốc. Đội giành HCĐ. Đây là tấm HCĐ thứ 9 của thể thao Việt Nam ở Asiad 20. ảnh: T.N report Rowing hụt huy chương ở chung kết Asiad 20 Ở trận chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ môn Rowing vừa kết thúc, cặp VĐV Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo chỉ về đích thứ tư. Cả 2 đạt thành tích 7 phút 10 giây 19, không thể giành huy chương. report Tuyển tiếp sức 4x400 hỗn hợp Việt Nam đứng thứ nhì đợt chạy vòng loại Tại vòng loại nội dung 4x400 hỗn hợp, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ nhì đợt chạy của mình với thành tích 3 phút 16,08 giây. Do đây mới chỉ là vòng loại nên có cảm giác các tuyển thủ Việt Nam vẫn đang "giữ bài" vì dù sao, các tuyển thủ đã đạt mục tiêu vào chung kết. Trận đấu tranh HCV sẽ diễn ra lúc 20h15 tối nay theo giờ Việt Nam. Khoảnh khắc Nguyễn Thị Ngọc vươn lên giành vị trí thứ 2 report Đinh Văn Tâm thua võ sỹ Trung Quốc, nhận HCB Trong trận chung kết tán thủ Wushu hạng cân 56 kg vừa diễn ra, Đinh Văn Tâm đã thua Ou Jiaming, nhà vô địch thế giới của Trung Quốc với tỷ số cách biệt. Dù thất bại nhưng màn thể hiện của võ sỹ Việt Nam vẫn là rất ấn tượng. Anh giành thêm 1 HCB, giúp thể thao Việt Nam vươn lên tạm dẫn thứ 18 toàn đoàn.

Ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Asiad 20 khép lại, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 tấm HCĐ. Thành tích quý giá này đến từ sự tỏa sáng của hai bộ môn thế mạnh là bắn súng và wushu, qua đó nâng tổng số huy chương của đoàn lên 1 HCV và 8 HCĐ, giữ vững vị trí trong Tốp 20 bảng tổng sắp.

Bắn súng là môn đầu tiên mang về tin vui mở màn cho thể thao nước nhà. Ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bộ ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy và Nguyễn Thùy Trang đã thi đấu bản lĩnh, phối hợp chặt chẽ để đem về tấm HCĐ danh giá, chỉ xếp sau hai cường quốc bắn súng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Đặc biệt, gương mặt trẻ 22 tuổi Nguyễn Thùy Trang còn tạo dấu ấn đậm nét khi giành điểm số xuất sắc ở vòng loại (577 điểm) để bước vào loạt bắn chung kết cá nhân, trước khi khép lại hành trình đáng khen ở vị trí thứ 6 châu lục.

Buổi chiều tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của đội tuyển wushu với 4 tấm HCĐ cùng một tấm vé vào chung kết. Điểm nhấn xúc động nhất thuộc về “hoa khôi wushu” Dương Thúy Vi. Tại kỳ Asiad ở tuổi 33, cô gái vàng của thể thao Việt Nam đã có màn lội ngược dòng ấn tượng. Cô đạt tổng điểm 19,413 để vươn lên giành tấm HCĐ chung cuộc nội dung taolu kết hợp.

Thúy Vi vừa giành thêm HCĐ Asia

Không khí thi đấu càng trở nên sôi sục khi bước sang các trận bán kết tán thủ (đối kháng). Trước những đối thủ rất mạnh của châu lục, ba võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy (60kg nữ), Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) đã thi đấu kiên cường, quả cảm trước khi dừng bước và cùng nhận HCĐ.

Điểm sáng lớn nhất ngày thi đấu gọi tên võ sĩ Đinh Văn Tâm ở hạng cân 56kg nam. Bằng chiến thuật hợp lý và lối đánh dũng mãnh, anh đã xuất sắc đánh bại đối thủ Sinaga Fereddy ở bán kết để thẳng tiến vào trận chung kết, qua đó chắc chắn mang về ít nhất một tấm HCB. Anh tiếp tục thắp sáng hy vọng “đổi màu huy chương” thành vàng cho wushu Việt Nam.

Sáng nay, Đinh Văn Tâm sẽ bước vào trận chung kết gặp đối thủ mạnh Ou Jiaming. Đây là cái tên sừng sỏ khi VĐV Trung Quốc này từng vô địch thế giới. Nhưng sân đấu vẫn luôn có chỗ cho bất ngờ. Hãy chờ một kết cục mỹ mãn từ VĐV wushu Việt Nam.