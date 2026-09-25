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TDDC Việt Nam trắng tay sau 3 chung kết, HLV Trương Minh Sang lý giải nguyên nhân

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Ba nội dung góp mặt ở chung kết nhưng không thể bước lên bục nhận huy chương, TDDC Việt Nam khép lại ngày thi đấu nhiều tiếc nuối. HLV Trương Minh Sang chỉ ra những nguyên nhân khiến các học trò chưa thể tạo đột phá trước nhóm VĐV hàng đầu châu Á.

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HLV Trương Minh Sang theo dõi các học trò thi đấu. Ảnh: Trọng Đạt.

Ngày 24/9, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện và Nguyễn Văn Khánh Phong lần lượt tranh tài ở chung kết nhảy chống nữ, ngựa vòng nam và vòng treo nam. Cả ba đều đứng thứ tư. Quỳnh Như đạt 13,499 điểm, chỉ kém người giành HCĐ 0,001 điểm; Xuân Thiện đạt 14,400 điểm, cách HCĐ 0,100 điểm. Khánh Phong đạt 14,133 điểm, xếp hạng 4 ở nội dung vòng treo.

Trao đổi với Tiền Phong, HLV Trương Minh Sang cho biết trong tính toán trước giải, nhảy chống và ngựa vòng cũng là nội dung mà đội tuyển có khả năng tranh chấp huy chương. Vòng treo được đánh giá khó hơn, bởi nội dung này đòi hỏi sức mạnh và các đối thủ Trung Quốc, Nhật Bản có trình độ, độ khó bài thi rất cao.

“Thực ra đội cũng hy vọng có huy chương ở hai nội dung nhảy chống và ngựa vòng. Các vận động viên đã thi đấu tốt, nhưng đối thủ cũng thể hiện tốt và trình độ hiện nay rất sát nhau”, ông Sang nói.

Theo HLV Trương Minh Sang, khoảng cách của Quỳnh Như với HCĐ chỉ là một phần nghìn điểm, mức sít sao đến mức kết quả được định đoạt bởi những chi tiết rất nhỏ trong bài thi. Xuân Thiện cũng chỉ kém 0,1 điểm. Hai kết quả cho thấy các vận động viên Việt Nam đã áp sát nhóm giành huy chương, dù chưa thể bước lên bục nhận thưởng.

“Trình độ bây giờ rất sát nhau, có những nội dung chỉ hơn kém một chút xíu. Các vận động viên của chúng ta hôm nay đã làm tốt”, ông Sang nhận xét.

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Đội tuyển TDDC Việt Nam thi đấu ở 3 chung kết ngày 24/9. Ảnh: Trọng Đạt.

Ở nội dung vòng treo, Khánh Phong cũng có bài thi tốt, chỉ mắc chút lỗi khi tiếp đất, nhưng phải cạnh tranh với những đối thủ rất mạnh. Theo HLV Trương Minh Sang, các vận động viên Trung Quốc và Nhật Bản có độ khó, sức mạnh và trình độ nhỉnh hơn. Mặt bằng TDDC châu Á đang tiến bộ nhanh, khiến cuộc đua huy chương ngày càng khốc liệt.

“Cả ba vận động viên đều có phần tiếc nuối. Khả năng giành huy chương có lúc nằm trong tầm tay, nhưng chúng ta thiếu một chút may mắn. So với trước đây, các vận động viên Việt Nam tiến bộ, song các đối thủ cũng tiến bộ rất nhanh”, HLV Trương Minh Sang chia sẻ.

HLV Trương Minh Sang cho rằng việc có vận động viên góp mặt ở nhiều chung kết cho thấy TDDC Việt Nam vẫn có cơ sở để tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành huy chương ở đấu trường châu lục, đội tuyển cần tiếp tục cải thiện chuyên môn trong bối cảnh các đối thủ ngày càng mạnh.

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#TDDC Việt Nam #chung kết #huy chương #Trương Minh Sang #điền kinh

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