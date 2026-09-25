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Thể thao

Nhận định Bangladesh vs Malaysia, 15h00 ngày 25/9: Tiếng gầm của những chú hổ

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Bangladesh vs Malaysia, vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Bangladesh có thể tạo bất ngờ trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026, hay Malaysia sẽ tận dụng ưu thế về kinh nghiệm và chất lượng đội hình để giành trọn 3 điểm?

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Nhận định Bangladesh vs Malaysia

Bangladesh sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Malaysia. Bangladesh đang sở hữu một số cầu thủ từng thi đấu hoặc trưởng thành trong môi trường bóng đá nước ngoài. Đáng chú ý nhất là Hamza Choudhury, tiền vệ từng khoác áo Leicester City, bên cạnh Shamit Shome và một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở nước ngoài.

Trong cuộc đọ sức với Malaysia, HLV Thomas Dooley nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn thay vì đẩy cao đội hình ngay từ đầu. Bangladesh có thể chủ động thu hẹp khoảng trống giữa các tuyến, chấp nhận để đối thủ kiểm soát bóng rồi tìm kiếm cơ hội phản công.

Ở phía đối diện, Malaysia bước vào giải với mục tiêu rõ ràng là giành một khởi đầu thuận lợi. Chất lượng đội hình của "Hổ Malay" được đánh giá nhỉnh hơn Bangladesh, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và kinh nghiệm của các cầu thủ. Trước một Bangladesh nhiều khả năng chơi thấp, Malaysia có thể gặp khó khăn trong việc tìm khoảng trống.

Khi đối phương chủ động tập trung quân số trước vòng cấm, các tình huống phối hợp ở trung lộ sẽ trở nên khó khăn hơn. Đó cũng là lúc khả năng tạo đột biến của Arif Aiman, Faisal Halim hoặc Bergson trở nên quan trọng. Những pha xử lý cá nhân, các tình huống xâm nhập từ hai biên hoặc khả năng tận dụng bóng hai có thể quyết định thế trận.

Một kịch bản dễ xảy ra là Malaysia chủ động kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng áo vàng có thể đẩy đội hình lên cao, sử dụng tốc độ ở hai cánh để kéo giãn hàng phòng ngự Bangladesh. Ngược lại, Bangladesh nhiều khả năng không vội vàng đáp trả. Đội bóng Nam Á có thể duy trì khối phòng ngự thấp hoặc trung bình, ưu tiên hạn chế những đường chuyền xuyên tuyến.

Những lần chạm trán trước đây cũng đem đến cơ sở để Malaysia tự tin hơn. Theo thống kê được các nguồn nhận định tổng hợp, Bangladesh chưa có thành tích tốt trong những lần gặp Malaysia gần đây; lần gần nhất hai đội đối đầu vào năm 2022, Malaysia giành chiến thắng 4-1.

Tuy nhiên, những dữ liệu đối đầu trong quá khứ chỉ mang tính tham khảo bởi lực lượng và bối cảnh của hai đội đã thay đổi. Bangladesh hiện có thêm một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài, trong khi Malaysia cũng đang trải qua quá trình điều chỉnh nhân sự.

Sự chênh lệch về thứ hạng FIFA khiến Malaysia được đánh giá cao hơn, nhưng Bangladesh có những yếu tố đủ để khiến đối thủ phải thận trọng. Đặc biệt, cách tiếp cận thiên về phòng ngự phản công của đội bóng Nam Á có thể khiến Malaysia gặp khó khăn trong việc tìm bàn thắng.

Xét tổng thể lực lượng, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu, Malaysia có cơ sở để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu không dễ dàng và cách biệt nếu có cũng khó lớn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bangladesh vs Malaysia

Phong độ của Bangladesh trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Bangladesh trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Malaysia trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Malaysia trong 5 trận đấu gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Bangladesh và Malaysia trong 5 lần gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Bangladesh và Malaysia trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Bangladesh vs Malaysia

Hai đội có đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Bangladesh vs Malaysia

Bangladesh: Mitul Marma; Saad Uddin, Tariq Kazi, Topu Barman, Rahmat Mia; Hamza Choudhury, Shamit Shome, Jamal Bhuyan; Rakib Hossain, Farhaan Ali Wahid, Shuki Itofusa.

Malaysia: Syihan Nazmi; Dion Cools, Corbin-Ong, Brad Tapp, Quentin Cheng; Stuart Wilkin, Nooa Laine, Manuel Hidalgo; Arif Aiman, Bergson da Silva, Faisal Halim.

Dự đoán tỷ số Bangladesh 1-2 Malaysia

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