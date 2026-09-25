Lỡ HCB ASIAD trong gang tấc, điền kinh Việt Nam hướng tới chặng đua tiếp sức tiếp theo

Đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp giành HCĐ Asiad 20. Ảnh: Bùi Lượng.

Các nội dung thi đấu của điền kinh trong ngày 24/5 trong ngày diễn ra đúng kế hoạch chuyên môn. Đáng chú ý, ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, các vận động viên đã nỗ lực đến những mét cuối cùng trong cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản để giành HCB", Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với Tiền Phong tại Nagoya, Nhật Bản.

Ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m môn điền kinh tối 24/9, Tạ Ngọc Tưởng mở đầu, Quách Thị Lan chạy lượt hai, Lê Ngọc Phúc tiếp sức lượt ba và Nguyễn Thị Ngọc đảm nhận chặng cuối. Tưởng giữ Việt Nam trong nhóm dẫn đầu; Lan đưa đội lên vị trí thứ hai, còn Phúc duy trì cuộc bám đuổi trước khi trao gậy cho Ngọc.

Ở lượt cuối, Ngọc có thời điểm vươn lên dẫn đầu, nhưng các chân chạy Bahrain và Ấn Độ tăng tốc để vượt qua. Việt Nam cán đích thứ ba với 3 phút 14 giây 54, sau Bahrain (3 phút 12 giây 87) và Ấn Độ (3 phút 14 giây 46).

"Việc giành HCĐ, đồng thời phá kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 14 giây 54, là kết quả đáng ghi nhận, cho thấy các tuyển thủ đã phát huy được khả năng và phối hợp tốt trong một nội dung đòi hỏi sự ổn định ở cả bốn lượt chạy. Dẫu vậy, đội vẫn có chút tiếc nuối khi chỉ cách HCB 0,08 giây”, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói. Ông kỳ vọng thành tích này sẽ tiếp thêm động lực để các VĐV nỗ lực ở những nội dung còn lại.

Khoảng cách sít sao với HCB không làm lu mờ dấu ấn của đội Việt Nam. Thành tích 3 phút 14 giây 54 phá kỷ lục quốc gia và kỷ lục SEA Games 3 phút 15 giây 07, được thiết lập tại SEA Games 33. Bộ tứ cải thiện cột mốc cũ 0,53 giây, đồng thời mang về tấm huy chương đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại Asiad năm nay.

Với Quách Thị Lan, tấm huy chương là thành quả của quá trình tập luyện và nỗ lực chung từ đầu năm. Cô chia sẻ: “Em rất vui khi cùng đội tuyển giành huy chương và không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Từ đầu năm đến nay, cô trò và các chị em đã nỗ lực rất nhiều. Với cá nhân em, đây là thành quả đáng quý, ghi nhận sự cố gắng của em, các chị và cô trong suốt thời gian qua. Tấm huy chương hôm nay là kết quả đáng mừng, xứng đáng với nỗ lực của cả đội”.

Ở chặng cuối, Nguyễn Thị Ngọc phải gánh áp lực giữ thành quả cho cả đội. Đây cũng là lần đầu cô giành huy chương tại Asiad. “Em rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên em giành huy chương tại Asiad. Khi được giao chạy lượt cuối, em chịu áp lực tâm lý khá lớn vì đây là nội dung đồng đội. Nhưng khi nhìn các chị và hai bạn nam thi đấu, rồi nhận gậy, em chỉ nghĩ phải cố gắng hết sức. Em đã nỗ lực đến cùng, khi về đích em gục xuống vì quá mệt. Em muốn dành tấm huy chương này cho tất cả mọi người đã đồng hành, cổ vũ và đặt kỳ vọng vào đội”.

Tấm HCĐ để lại tiếc nuối vì Việt Nam chỉ cách HCB một khoảng rất nhỏ. Nhưng kỷ lục quốc gia mới và màn cạnh tranh đến những mét cuối cho thấy bộ tứ đã phát huy tốt khả năng, phối hợp hiệu quả và có thêm cơ sở để hướng tới các nội dung tiếp theo tại Asiad 20.