Trực tiếp Asiad 20 ngày 25/9: Thu Vinh, Quang Huy không giành quyền vào chung kết

TPO - Hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy kết thúc loạt bắn với tổng điểm 568. Bộ đôi của bắn súng Việt Nam xếp thứ 6, không giành quyền vào chung kết. Các đội vào chung kết là Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc và Indonesia.

report Tuyển bơi Việt Nam tiếp tục nhiều nội dung vòng loại Trần Hưng Nguyên, Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo và nhiều kình ngư của tuyển bơi Việt Nam tiếp tục xuất trận trong sáng nay. report Thu Vinh, Quang Huy không giành quyền vào chung kết Thu Vinh và Quang Huy kết thúc loạt đạn với tổng điểm 568. Bộ đôi của bắn súng Việt Nam xếp thứ 6, không giành quyền vào chung kết. Các đội vào chung kết là Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc và Indonesia. report Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy tranh tài 10m súng ngắn hỗn hợp Bộ đôi xạ thủ Việt Nam đang thực hiện những loạt bắn đầu tiên ở vòng loại. Đây là niềm hy vọng lớn còn lại của bắn súng để săn "vàng" tại Asiad 20.

Ở ngày thi đấu 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 7 HCĐ. Tấm HCB đến từ võ sỹ Đinh Văn Tâm sau trận thua đối thủ Trung Quốc ở nội dung tán thủ, wushu. Các HCĐ được mang về bởi các bộ môn rowing, cử tạ, eSports và điền kinh. Trong đó, tấm HCB của đội tuyển 4x400m tiếp sức hỗn hợp điền kinh mang đến cảm xúc ấn tượng hơn cả.

Sau 6 ngày thi đấu, đoàn TTVN giậm chân ở vị trí thứ 4. Chúng ta thất bại ở một số nội dung thế mạnh của bắn súng, được kỳ vọng. Sáng nay (25/9), Phạm Quang Huy và Thịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ - đây là niềm hy vọng còn lại của tuyển bắn súng để chinh phục tấm HCV tại Asiad 20.

Sự chú ý đổ dồn về đường đua xanh, nơi Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy xuất trận. "Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng tranh tài ở nội dung 400m tự do, vốn không phải sở trường.

Hy vọng cạnh tranh huy chương của TTVN đặt vào Quàng Thị Tâm ở cử tạ (57kg), canoeing (đội kayak 4 nữ tranh chung kết), thể dục dụng cụ (Trịnh Hải Khang tranh chung kết nhảy chống nam).

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20. Đây là đối thủ cực khó của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc và các "cô gái vàng" Việt Nam sẽ xuất trận trong tâm thế chơi hết mình, cố gắng tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, đội U23 Việt Nam cũng bước vào trận bán kết bóng đá nam với U23 Hàn Quốc.