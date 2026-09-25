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Thể thao

Golden Sands Golf Resort được vinh danh 'Sân golf Links ấn tượng nhất'

P.V

Danh hiệu “Sân golf Links ấn tượng nhất” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026 ghi nhận bản sắc khác biệt của Golden Sands Golf Resort và khẳng định vị thế của một điểm đến gôn cao cấp trong hệ sinh thái du lịch TP. Huế.

Tại Lễ công bố và trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2026 diễn ra ngày 15/9 tại Hà Nội, Golden Sands Golf Resort được trao danh hiệu “Sân golf Links ấn tượng nhất”. Kết quả được xác định qua bình chọn, khảo sát thực tế trên toàn quốc và đánh giá chuyên môn của Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Golden Sands Golf Resort nhận danh hiệu “Sân golf Links ấn tượng nhất”
Golden Sands Golf Resort nhận danh hiệu “Sân golf Links ấn tượng nhất”

“The Beat of the East” – nhịp đập của sân links giữa miền di sản

Cách trung tâm Cố đô Huế khoảng 28 km về phía Đông, Golden Sands Golf Resort được thiết kế bởi Nicklaus Design, công ty do huyền thoại gôn Jack Nicklaus sáng lập. Sân Nicklaus phía Bắc dài 7.445 yard, được kiến tạo theo phong cách links cổ điển trên nền cát tự nhiên đặc trưng của vùng ven biển miền Trung.

Trên nền địa hình ven biển, cát, gió và đường bóng hòa thành “The Beat of the East” – nhịp điệu riêng của một sân links luôn biến đổi. Những đụn cát gợn sóng dẫn dắt đường gôn, tạo nên sự thay đổi liên tục về cao độ, góc đánh và tầm nhìn. Không gian mở hướng ra biển mang lại cảm giác khoáng đạt, gió biển trở thành biến số chiến thuật theo từng thời điểm. Đó chính là bài toán chiến thuật mà các gôn thủ vì thế phải liên tục điều chỉnh lựa chọn gậy, quỹ đạo bóng và phương án tiếp cận.

Với vị trí ven biển, Golden Sands Golf Resort mang đến những vòng golf thú vị với chiến thuật gió biển, đòi hỏi golfer linh hoạt trong cách xử lý từng cú đánh.
Với vị trí ven biển, Golden Sands Golf Resort mang đến những vòng golf thú vị với chiến thuật gió biển, đòi hỏi golfer linh hoạt trong cách xử lý từng cú đánh.

Fairway rộng tạo nhiều lựa chọn, nhưng tốc độ bóng lăn khiến vị trí sau cú phát trở nên đặc biệt quan trọng. Green lớn, nhiều tầng dốc và tốc độ cao đòi hỏi sự chính xác ở cú đánh tiếp cận lẫn khả năng đọc đường putt. Hệ thống bunker được tạo hình theo các triền cát tự nhiên, vừa làm nổi bật thẩm mỹ sân links, vừa tạo chiều sâu chiến thuật cho từng hố gôn.

Hố số 13 par-3 là minh chứng rõ nét cho triết lý thiết kế này. Green được bảo vệ bởi bốn bunker, kết hợp triền dốc phía sau bên phải và ảnh hưởng thường trực của gió biển. Dù là hố par-3 ngắn nhất sân, gôn thủ vẫn phải tính toán kỹ điểm rơi và vùng bóng an toàn trước khi đánh lên green.

Golden Sands Golf Resort được mệnh danh là “Thử thách chơi gôn khó nhất Việt Nam”. Theo tính toán trong thiết kế, độ khó của sân cao hơn 10 gậy so với các sân khác trong nước. Chiều dài, địa hình uốn lượn, gió biển, bunker sâu cùng bề mặt green lớn và nhanh buộc gôn thủ xây dựng chiến thuật cho từng hố, kiểm soát từng cú đánh và duy trì sự ổn định trong suốt vòng đấu.

Từ đường gôn ven biển đến sản phẩm du lịch cao cấp của Huế

Năng lực tạo nên trải nghiệm thi đấu khác biệt của Golden Sands được thể hiện tại BRG Danang – Hue Golf Festival 2026. Lần đầu tiên tổ chức trong hai ngày 20–21/6, giải đưa golfer tranh tài trên hai sân gôn đẳng cấp quốc tế: Nicklaus Course tại Legend Danang Golf Resort và Golden Sands Golf Resort tại Huế.

BRG Danang – Hue Golf Festival 2026 kết nối trải nghiệm thi đấu tại Đà Nẵng và Huế.
BRG Danang – Hue Golf Festival 2026 kết nối trải nghiệm thi đấu tại Đà Nẵng và Huế.

Mô hình thi đấu hai sân hình thành hành trình kết nối Đà Nẵng với Huế, kết hợp thử thách chiến thuật bên bờ biển với trải nghiệm tại miền di sản. Từ mỗi vòng đấu, gôn thủ có thể tiếp tục khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực miền Trung. Thành công ngay trong mùa giải đầu tiên khẳng định vai trò tiên phong của BRG Golf trong phát triển sản phẩm gôn liên vùng và nâng cao sức hút của khu vực.

Hành trình golf từ Đà Nẵng đến Huế, mang đến trải nghiệm thi đấu và khám phá cảnh quan ven biển giữa miền di sản.
Hành trình golf từ Đà Nẵng đến Huế, mang đến trải nghiệm thi đấu và khám phá cảnh quan ven biển giữa miền di sản.

BRG Danang – Hue Golf Festival sẽ được tổ chức thường niên. Mùa giải năm 2027 dự kiến diễn ra ngày 3–4/4, tiếp tục đưa Golden Sands trở thành điểm hẹn thi đấu, giao lưu và trải nghiệm dành cho gôn thủ trong nước và quốc tế.

Danh hiệu “Sân golf Links ấn tượng nhất” là sự ghi nhận cho cách Golden Sands Golf Resort tôn trọng địa hình tự nhiên, tạo nên thử thách có chiều sâu và gắn trải nghiệm thể thao với bản sắc điểm đến. Với dấu ấn “The Beat of the East”, cùng định hướng tổ chức các sự kiện thường niên và kết nối hành trình Đà Nẵng – Huế, Golden Sands Golf Resort đang khẳng định vị thế một điểm đến gôn cao cấp, khác biệt của TP. Huế.

#golf #Golden Sands #Huế #sân golf #Links #giải thưởng #BRG

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