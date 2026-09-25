Nhận định FIFA ASEAN Cup Indonesia vs Singapore, 19h00 ngày 25/9: Chủ nhà đòi nợ

TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Singapore, 19h00 ngày 25/9, bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. 6 tuần sau khi bị Singapore đánh bật khỏi giải ASEAN Cup truyền thống, Indonesia có cơ hội trả món nợ ấy ngay trên sân nhà Gelora Bung Karno, ở trận mở màn một giải đấu khác mang tên FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhận định trước trận Indonesia vs Singapore

Ký ức tháng 8 vẫn còn nguyên vẹn với người hâm mộ xứ vạn đảo. Khi ấy, Indonesia cần một chiến thắng trước Singapore ở lượt cuối bảng A - ASEAN Hyundai Cup để giành vé bán kết, nhưng chỉ có thể cầm hòa 1-1 trên sân khách, qua đó bị loại đầy cay đắng. Giờ đây, hai đội gặp lại nhau ở một sân chơi hoàn toàn khác - giải đấu mới do FIFA hậu thuẫn, diễn ra trong khung FIFA Days với sự góp mặt của cả những đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á.

HLV John Herdman không giấu tham vọng vô địch ngay từ khi công bố danh sách 23 cầu thủ của Indonesia cho giải đấu này, trong đó có nhiều cái tên đang chơi bóng tại châu Âu. Lợi thế sân nhà xuyên suốt vòng bảng, cùng bầu không khí cuồng nhiệt của Bung Karno, là điều Indonesia muốn tận dụng triệt để ngay từ trận ra quân.

Ở bảng A, ngoài Singapore, Indonesia còn phải chạm trán Malaysia và Bangladesh, nhưng duyên nợ giữa đôi bên khiến trận derby Đông Nam Á này rõ ràng mang nhiều ý nghĩa hơn một trận mở màn thông thường.

Về phía Singapore, HLV Gavin Lee tiếp tục xây dựng lối chơi dựa trên sự tổ chức và khả năng chuyển trạng thái nhanh, phong cách đã giúp "những chú sư tử" gây khó dễ cho Indonesia suốt cả mùa hè. Đá trên sân khách trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, Singapore nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn, chấp nhận nhường thế trận rồi chờ thời cơ phản công.

Lối chơi thực dụng đã giúp Singapore (áo đỏ) cầm hòa Indonesia ở ASEAN Hyundai Cup, qua đó lấy vé bán kết từ tay chính đối thủ này.

Tại Đông Nam Á hiện nay, Singapore không còn nằm trong tốp đầu, hay nói cách khác, không được xem là “cùng mâm” với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Nhưng đội bóng đảo quốc Sư tử vẫn là cái tên đáng gờm, hoàn toàn có thể tạo ra những kết quả gây sốc nhờ dàn cầu thủ có tư duy bóng đá hiện đại, ý thức chiến thuật tốt và một tinh thần chiến đấu không sợ hãi.

Muốn đòi được nợ, điều đầu tiên Indonesia cần làm là phải đánh giá đúng về Singapore. Bằng không, mọi sự chủ quan đều có thể phải trả cái giá rất đắt, như chính họ đã trải nghiệm cách đây chưa đầy 2 tháng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Indonesia vs Singapore

Theo thống kê, Indonesia đang nhỉnh hơn trong lịch sử đối đầu với 15 chiến thắng, 7 trận hòa và 11 thất bại sau 33 lần chạm trán Singapore. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Indonesia thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1.

Trận hòa 1-1 hồi đầu tháng 8 là dữ liệu đáng chú ý nhất. Indonesia vượt lên dẫn trước ngay đầu hiệp 2 nhờ pha lập công của Ragnar Oratmangoen, nhưng chỉ 19 phút sau, thủ môn Cahya Supriadi mắc sai lầm để Ilhan Fandi gỡ hòa.



Trận đó, Indonesia áp đảo hoàn toàn về mặt thống kê với 87% đường chuyền chính xác so với 81% của Singapore, đồng thời tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,84 so với 0,40 của đối thủ. Vấn đề không nằm ở việc tạo cơ hội, mà ở khâu dứt điểm và sự tập trung trong những thời khắc quyết định - cũng chính là điểm yếu mà Indonesia cần khắc phục ở lần tái đấu này.

Cũng cần nhắc lại, đội hình Indonesia dự trận đấu hồi tháng 8 vắng bóng những ngôi sao hàng đầu đang chơi bóng ở châu Âu như Emil Audero hay Kevin Diks, cầu thủ đang mang băng đội trưởng ở Monchengladbach. Lần này, với lực lượng tốt hơn rất nhiều so với ASEAN Hyundai Cup, HLV Herdman có đầy đủ cơ sở để kỳ vọng một chiến thắng trước Singapore.

Thông tin lực lượng Indonesia vs Singapore

Vắng mặt đáng chú ý nhất bên phía chủ nhà là đội trưởng Jay Idzes. Trung vệ đang khoác áo Sassuolo dính chấn thương cơ tứ đầu đùi trái mức độ trung bình sau trận gặp Juventus tại Serie A, dù trước đó anh đã góp công giúp đội bóng của mình giành chiến thắng 3-2. Ngoài Idzes, Indonesia còn thiếu Marc Klok, Sandy Walsh và Eliano Reijnders, những mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch chinh phục ngôi vô địch trên sân nhà.

Sự vắng mặt của Idzes buộc hàng thủ Indonesia phải xáo trộn, và Jordi Amat, cựu cầu thủ từng khoác áo Swansea City, được kỳ vọng sẽ lấp vào khoảng trống đó. Chia sẻ trước ngày hội quân, Amat thừa nhận toàn đội sẽ nhớ sự hiện diện của đội trưởng, nhưng khẳng định Indonesia vẫn sở hữu một đội hình đủ mạnh để hướng tới mục tiêu đề ra.

Bên cạnh Amat, thuyền trưởng Herdman vẫn có trong tay dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng như thủ môn Emil Audero, hậu vệ Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, tiền vệ Thom Haye, Ivar Jenner và tiền đạo Ole Romeny.

Indonesia (áo trắng) mạnh hơn nhưng cũng cần rất thận trọng nếu muốn đánh bại Singapore.

Ở phía đối diện, Singapore mang tới Indonesia một đội hình được HLV Gavin Lee lựa chọn kỹ lưỡng, không có xáo trộn lớn nào về nhân sự. Đội trưởng kỳ cựu Hariss Harun tiếp tục là điểm tựa kinh nghiệm nơi hàng thủ, trong khi Ilhan Fandi, người vừa lập công vào lưới Indonesia hồi tháng 8, là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công nhờ khả năng độc lập tác chiến và tốc độ.

Trong khi đó, cuộc đối đầu ở khu trung tuyến giữa Thom Haye, Joey Pelupessy của Indonesia với Kyoga Nakamura, Song Ui-young của Singapore hứa hẹn sẽ là nơi định đoạt nhịp độ trận đấu.

Trên lý thuyết, ưu thế đang nghiêng về đội chủ nhà. Nhưng để biến ưu thế trên giấy tờ ấy thành 3 điểm, Indonesia cần cải thiện khả năng phòng ngự, thứ đã khiến họ phải trả giá đắt trong nhiều giải đấu gần đây, ngay cả khi được đá ở sân nhà.