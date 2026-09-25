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Thể thao

Báo Hàn Quốc: 'Đây là cơ hội tuyệt vời để phục thù U23 Việt Nam'

Hương Ly

TPO - Hãng thông tấn Yonhap nhận định U23 Việt Nam phải chật vật để góp mặt tại tứ kết Asiad 20 và đây là lúc để họ đòi lại món nợ ở VCK U23 châu Á 2026.

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Yonhap viết về trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc: "Đối thủ ở trận tứ kết là Việt Nam, đội đã chật vật tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng C. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta đòi lại món nợ sau trận thua của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026".

"U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung đã tiến vào tứ kết với tư cách nhất bảng D, toàn thắng cả 2 trận. Họ đã né được nhánh đấu khó khăn với 2 đối thủ xương xẩu là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Nếu tiến vào bán kết, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan và đây là con đường thuận lợi", Yonhap viết tiếp.

Về U23 Việt Nam, Yonhap đánh giá đối thủ rơi vào tình cảnh suy yếu lực lượng khá nghiêm trọng khi HLV Kim Sang-sik đang dẫn dắt đội tuyển chinh chiến ở FIFA ASEAN Cup. Các ngôi sao từng giúp U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á như Đình Bắc, Nhật Minh đã lên tuyển.

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U23 Việt Nam đã sẵn sàng chạm trán U23 Hàn Quốc. Ảnh: ﻿Minh Hưng.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc được tăng cường sức mạnh, với sự trở về của các tài năng sáng giá đang thi đấu ở nước ngoài như Um Ji-sung, Yang Hyun-jun, Lee Ki-hyuk, cùng 3 cầu thủ quá tuổi, tạo nên đội hình có chất lượng và kinh nghiệm hơn nhiều so với VCK U23 châu Á 2026.

Hãng thông tấn Hàn Quốc nhấn mạnh gặp Việt Nam tại tứ kết Asiad 20 là kịch bản tốt nhất cho thầy trò HLV Lee Min-sung. Đó cũng là áp lực cho U23 Hàn Quốc trong việc tránh khỏi thất bại như trận đấu ở VCK U23 châu Á 2026.

Chia sẻ trước trận đấu trên Yonhap, hậu vệ Kim Ji-su của đội tuyển U23 Hàn Quốc cho biết: "Đương nhiên quá trình chuẩn bị rất quan trọng, nhưng kết quả mới là điều cốt lõi nhất. Mục tiêu của toàn đội tại Asiad lần này không có gì khác ngoài tấm HCV, vì vậy chúng tôi ra sân với quyết tâm phải giành chiến thắng".

Các cầu thủ U23 Hàn Quốc quyết tâm chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam Asiad 20, vì họ sẽ nhận đặc quyền miễn nghĩa vụ quân sự tại quê nhà. Tại Asiad 18, U23 Hàn Quốc giành HCV cảm xúc sau trận thắng U23 Nhật Bản tại chung kết. Tấm HCV quý giá ấy giúp những ngôi sao bóng đá xứ Hàn như Son Heung-min, Lee Kang-in được miễn nghĩa vụ quân sự.

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