Trực tiếp Asiad 20 ngày 25/9: Bốn kình ngư Việt Nam giành quyền vào chung kết các loạt bơi chung kết

TPO - Bốn kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc (400m tự do), Phạm Thanh Bảo (50m ếch) và Dương Văn Hoàng Quy (400m bướm) đã vượt qua vòng loại tại các nội dung thi đấu của mình để giành quyền vào loạt bơi chung kết diễn ra vào chiều tối nay.

report Dương Văn Hoàng Quy vào chung kết 400m bướm Hoàng Quy, tài năng triển vọng của bơi Việt Nam, đạt thành tích 2 phút 01 giây 83 ở vòng loại 400m bướm. Hoàng Quy giành quyền vào chung kết, trong khi Nguyễn Quang Thuấn bị loại. report Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc vào chung kết 400m tự do Nguyễn Huy Hoàng hoàn thành vòng loại 400m tự do với thành tích 3 phút 50 giây 65. Trần Văn Nguyễn Quốc đạt thành tích 3 phút 51 giây 88. Hai kình ngư của bơi Việt Nam tiến vào chung kết và hướng đến mục tiêu cạnh tranh HCĐ. report Phạm Thanh Bảo vào chung kết 50m ếch Thanh Bảo về đích với thành tích 27 giây 72, đứng hạng 8 chung cuộc ở vòng loại. Kình ngư Việt Nam tranh tài ở chung kết 50m ếch lúc 15h05 chiều nay. report Trần Hưng Nguyên về thứ 12 vòng loại 200m ngửa Hưng Nguyên về đích thứ 5 ở lượt bơi vòng loại 3 với thành tích 2 phút 03 giây 57. Trên bảng xếp hạng tổng, kình ngư Việt Nam đứng thứ 12, chỉ có suất dự bị thứ 2 để vào chung kết (góp mặt trong trường hợp nhóm chung kết có VĐV bỏ thi). report Tuyển bơi Việt Nam tiếp tục nhiều nội dung vòng loại Trần Hưng Nguyên, Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo và nhiều kình ngư của tuyển bơi Việt Nam tiếp tục xuất trận trong sáng nay. report Thu Vinh, Quang Huy không giành quyền vào chung kết Thu Vinh và Quang Huy kết thúc loạt đạn với tổng điểm 568. Bộ đôi của bắn súng Việt Nam xếp thứ 6, không giành quyền vào chung kết. Các đội vào chung kết là Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc và Indonesia. report Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy tranh tài 10m súng ngắn hỗn hợp Bộ đôi xạ thủ Việt Nam đang thực hiện những loạt bắn đầu tiên ở vòng loại. Đây là niềm hy vọng lớn còn lại của bắn súng để săn "vàng" tại Asiad 20.

Ở ngày thi đấu 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 7 HCĐ. Tấm HCB đến từ võ sỹ Đinh Văn Tâm sau trận thua đối thủ Trung Quốc ở nội dung tán thủ, wushu. Các HCĐ được mang về bởi các bộ môn rowing, cử tạ, eSports và điền kinh. Trong đó, tấm HCB của đội tuyển 4x400m tiếp sức hỗn hợp điền kinh mang đến cảm xúc ấn tượng hơn cả.

Sau 6 ngày thi đấu, đoàn TTVN giậm chân ở vị trí thứ 4. Chúng ta thất bại ở một số nội dung thế mạnh của bắn súng, được kỳ vọng. Sáng nay (25/9), Phạm Quang Huy và Thịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ - đây là niềm hy vọng còn lại của tuyển bắn súng để chinh phục tấm HCV tại Asiad 20.

Sự chú ý đổ dồn về đường đua xanh, nơi Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy xuất trận. "Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng tranh tài ở nội dung 400m tự do, vốn không phải sở trường.

Hy vọng cạnh tranh huy chương của TTVN đặt vào Quàng Thị Tâm ở cử tạ (57kg), canoeing (đội kayak 4 nữ tranh chung kết), thể dục dụng cụ (Trịnh Hải Khang tranh chung kết nhảy chống nam).

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20. Đây là đối thủ cực khó của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc và các "cô gái vàng" Việt Nam sẽ xuất trận trong tâm thế chơi hết mình, cố gắng tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, đội U23 Việt Nam cũng bước vào trận bán kết bóng đá nam với U23 Hàn Quốc.