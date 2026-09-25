HLV Kim Sang-sik tuyên bố muốn vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

TPO - HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị nghiêm túc cho FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung vào từng trận đấu với mục tiêu phát huy tối đa tinh thần chiến đấu và tính kỷ luật.

“Chúng tôi cảm thấy vui và tự hào khi được cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup. Toàn đội sẽ nỗ lực qua từng trận đấu. Cho đến thời điểm này, chúng tôi đã có được nhiều kết quả tích cực, trong đó nền tảng quan trọng đến từ hệ thống phòng ngự chắc chắn.

Tôi luôn nhấn mạnh với các cầu thủ rằng họ phải tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Chỉ khi làm được điều đó, chúng tôi mới có thể phát huy tối đa sự chăm chỉ và khát khao thi đấu”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo trước trận ra quân gặp Philippines vào chiều 25/9.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho rằng những thành công trước đây không còn mang nhiều ý nghĩa khi Việt Nam bước vào một giải đấu mới. Theo ông, dù đội tuyển đã giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu dưới thời mình, song FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn là một hành trình hoàn toàn mới.

“Cho dù Việt Nam dưới thời tôi đã giành chiến thắng trong mọi trận đấu, nhưng khi bước vào FIFA ASEAN Cup 2026, tôi vẫn xem đây là một thử thách mới. Tôi muốn cùng đội tuyển chinh phục danh hiệu lần đầu tiên. Những thành tích đã đạt được trước đây giờ đã trở thành quá khứ. Chúng tôi muốn hướng tới những thử thách mới, với khát khao lớn hơn tại FIFA ASEAN Cup 2026”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

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Về lực lượng của đội tại giải đấu năm nay, HLV người Hàn Quốc thừa nhận việc mùa giải trong nước đã khởi tranh khiến một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương hoặc thể trạng. Tuy nhiên, ông cho rằng đội vẫn có phương án thay thế đối với những trường hợp không thể góp mặt.

“Khi mùa giải trong nước bắt đầu, một số cầu thủ gặp khó khăn do chấn thương, trong khi tình trạng thể lực và sự mệt mỏi cũng là yếu tố cần tính đến. Với những cầu thủ không thể tham dự, chúng tôi đã có những phương án thay thế. Ở hàng thủ có Adou Minh, còn trên hàng công có (Williams) Minh Hoàng. Chắc chắn sẽ có những thay đổi, nhưng các cầu thủ đã quen thuộc với đội tuyển cũng sẽ phải đảm nhận trọng trách lớn hơn”, thầy Kim nói.

Ông đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của những cầu thủ được trao cơ hội. Theo HLV Kim Sang-sik, những biến động về nhân sự là điều khó tránh khỏi và đội tuyển đã có hướng giải quyết phù hợp.

“Tôi tin rằng các cầu thủ có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và chứng minh khả năng của mình trên sân. Vì vậy, tôi không cho rằng những thay đổi về lực lượng là vấn đề quá lớn. Mọi thứ đều đã có phương án giải quyết”, ông cho biết.

Một trong những vấn đề được quan tâm trước trận ra quân là tình trạng của Hoàng Đức. Tiền vệ đội trưởng vẫn chưa thể trở lại tập luyện cùng toàn đội. Dù xuất hiện trong buổi họp báo trước giải, song khả năng anh ra sân ở trận gặp Philippines vẫn chưa được xác định. HLV Kim Sang-sik cho biết ông sẽ căn cứ vào tình trạng thực tế của Hoàng Đức cũng như các cầu thủ lớn tuổi trước khi đưa ra quyết định về đội hình xuất phát.

“Tôi sẽ xem xét liệu Hoàng Đức có thi đấu hay được nghỉ. Tuy nhiên, trước tiên tôi sẽ kiểm tra tình trạng của những cầu thủ lớn tuổi. Đây là ưu tiên của chúng tôi. Sau đó, tôi mới quyết định những ai sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát mạnh nhất ở trận đấu sắp tới”, HLV Kim Sang-sik kết luận.