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Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, 17h30 ngày 25/9: Chờ đợi bất ngờ

Hương Ly - Hoàng Nguyên

TPO - U23 Hàn Quốc là đối thủ mạnh vượt trội U23 Việt Nam nhưng thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chiến đấu để ít nhất cống hiến cho khán giả màn trình diễn thuyết phục.

report Báo Hàn Quốc: 'Đây là cơ hội tuyệt vời để phục thù U23 Việt Nam'

Yonhap viết về trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc: "Đối thủ ở trận tứ kết là Việt Nam, đội đã chật vật tiến vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách nhì bảng C. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta đòi lại món nợ sau trận thua của U23 Hàn Quốc trước U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026".

"U23 Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung đã tiến vào tứ kết với tư cách nhất bảng D, toàn thắng cả 2 trận. Họ đã né được nhánh đấu khó khăn với 2 đối thủ xương xẩu là U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan. Nếu tiến vào bán kết, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Trung Quốc và Thái Lan và đây là con đường thuận lợi", Yonhap viết tiếp.

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report Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
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Vào lúc 17h30 hôm nay (25/9), U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết Asiad 20 dự báo đầy giông bão gặp U23 Hàn Quốc. Sau thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chật vật giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng và đối mặt với thử thách cực đại mang tên đại diện xứ kim chi.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam từng tạo tiếng vang khi đánh bại đối thủ này tại VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, đó là thời điểm U23 Hàn Quốc không mang sang lực lượng mạnh nhất.

Đến với Asiad 20, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược khi đội bóng xứ kim chi mang đến đội hình cực mạnh, bổ sung ba cầu thủ quá tuổi chất lượng gồm Lee Gi-hyuk, Lee Hyun-jun và Eom Ji-sung, cùng nhiều nhân tố đang thi đấu ở nước ngoài như Kim Ji-soo và Bae Jun-ho.

Xét về mọi mặt từ đẳng cấp, kinh nghiệm cho đến phong độ, U23 Việt Nam đều bị đánh giá thấp hơn hẳn đối thủ từng dễ dàng đè bẹp Qatar (4-1) và Saudi Arabia (2-0) bằng lối chơi áp đảo toàn diện.

Dù vậy, điểm tựa lớn nhất của U23 Việt Nam lúc này chính là tâm lý thoải mái và sự va vấp cần thiết sau các trận đấu gặp Kuwait, Philippines và đặc biệt là bài học xương máu trước U23 Uzbekistan. Điểm yếu lớn nhất lộ diện ở hàng phòng ngự, cụ thể là bộ ba trung vệ Lý Đức, Đức Anh và Nguyên Hoàng, sẽ phải chịu áp lực cực lớn trước sức công phá khủng khiếp từ phía Hàn Quốc.

HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều phương án xáo trộn nhân sự, do đó toàn đội bắt buộc phải mổ băng kỹ lưỡng để thiết lập một thế trận phòng ngự chặt chẽ tối đa trước khi nghĩ đến các cơ hội phản công. Với tương quan chênh lệch hiện tại, trận đấu dự báo sẽ vô cùng khó khăn và kịch bản khả dĩ nhất là một chiến thắng sít sao nghiêng về U23 Hàn Quốc.

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