Jack Nicklaus Academy of Golf được vinh danh 'Sân tập Golf Tốt nhất'

Jack Nicklaus Academy of Golf được phát triển và vận hành bởi BRG Golf đã được vinh danh “Best Driving Range 2026” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, ghi nhận quá trình đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, công nghệ và trải nghiệm luyện tập, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của học viện trong hệ thống đào tạo gôn chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Jack Nicklaus Academy of Golf nhận danh hiệu “Sân tập Golf Tốt nhất” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026.

Trong đào tạo golf, driving range không đơn thuần là nơi người chơi thực hiện các cú đánh, mà còn là không gian để kiểm chứng và hoàn thiện kỹ thuật sau mỗi buổi học. Những thay đổi về swing hay short game chỉ thực sự trở thành kỹ năng khi được lặp lại, kiểm soát và điều chỉnh qua quá trình luyện tập.

Tại Jack Nicklaus Academy of Golf, học viên có thể tiếp tục tập luyện tại driving range ngay trong ngày học với giờ tập miễn phí, kết hợp cùng hướng dẫn của huấn luyện viên và dữ liệu từ các thiết bị phân tích. Cách tiếp cận này giúp người chơi áp dụng ngay những nội dung vừa học, theo dõi kết quả và từng bước xây dựng sự ổn định trong kỹ thuật.

Phương pháp đào tạo song hành cùng môi trường luyện tập

Thuộc hệ thống Jack Nicklaus Academies toàn cầu và được BRG Golf vận hành tại Việt Nam, Jack Nicklaus Academy of Golf phát triển chương trình huấn luyện dựa trên những nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn do huyền thoại golf Jack Nicklaus xây dựng.

Điểm nổi bật trong mô hình đào tạo là sự kết hợp giữa giáo trình chuyên sâu, công nghệ phân tích hiện đại và đội ngũ huấn luyện viên PGA – VGA. Các chương trình được xây dựng theo từng nhóm đối tượng và mục tiêu: Golden Bear cung cấp lộ trình từ những bước đầu làm quen với golf đến khi người chơi có thể tự tin lên sân; trong khi Player Pathway USKG giúp golfer nhí bắt đầu và phát triển tình yêu với golf thông qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, mang tính tương tác và vui vẻ.

Jack Nicklaus Academies cung cấp mô hình đào tạo kết hợp giáo trình chuyên sâu, công nghệ hiện đại cùng đội ngũ huấn luyện viên giàu kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính cá nhân hóa và hiệu quả của quá trình huấn luyện tại Jack Nicklaus Academy of Golf. Thông qua các hệ thống như TrackMan, K-Coach, SAM PuttLab, Swing Catalyst Pressure Mat và Swing Catalyst Software, huấn luyện viên có thể thu thập và phân tích nhiều nhóm dữ liệu liên quan đến cú đánh, bao gồm tốc độ và đường bay của bóng, các thông số của gậy, đường đi và mặt gậy, chuyển động cơ thể, phân bổ trọng lực, khả năng truyền lực và kỹ thuật putting.

Việc ứng dụng dữ liệu giúp huấn luyện viên đánh giá cú đánh một cách toàn diện hơn và xác định nguyên nhân cụ thể của từng vấn đề kỹ thuật, thay vì chỉ dựa trên kết quả của cú đánh hoặc cảm nhận chủ quan của người chơi. Trên cơ sở đó, nội dung và phương pháp huấn luyện được điều chỉnh theo đặc điểm và mục tiêu của từng học viên. Người mới có thể tập trung vào nền tảng chuyển động và khả năng tiếp xúc bóng; trong khi golfer có kinh nghiệm có thể ưu tiên kiểm soát khoảng cách và tính ổn định.

Quá trình huấn luyện được theo dõi và đánh giá liên tục thông qua dữ liệu ở từng giai đoạn. Huấn luyện viên có thể so sánh kết quả theo thời gian, đánh giá mức độ tiến bộ, xác định vấn đề còn tồn tại và điều chỉnh chương trình khi cần thiết. Qua đó, công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ chuyên môn, góp phần xây dựng chương trình huấn luyện có cơ sở, có tính hệ thống và phù hợp với sự phát triển của từng học viên.

Công nghệ huấn luyện hàng đầu thế giới cùng chương trình đào tạo được thiết kế theo năng lực và lộ trình phát triển riêng của từng học viên.

Từ driving range đến những tình huống trên sân

Triết lý “Học golf trên sân golf thật” là một phần trong định hướng đào tạo của Jack Nicklaus Academy of Golf. Trên sân thực tế, golfer phải thích ứng với nhiều điều kiện khác nhau như địa hình, hướng gió, vị trí bóng, khoảng cách, rough, bunker và yêu cầu chiến thuật. Do đó, quá trình luyện tập không chỉ hướng đến việc hoàn thiện kỹ thuật trên driving range, mà còn giúp người chơi phát triển khả năng vận dụng kỹ thuật và xử lý tình huống hiệu quả khi thi đấu trên sân.

Tại ba cơ sở của Jack Nicklaus Academy of Golf gồm Khách sạn Thắng Lợi – Hồ Tây, Legend Hill Golf Club – Sóc Sơn và Legend Danang Golf Resort – Đà Nẵng, không gian luyện tập được bố trí theo từng nhóm kỹ năng, từ full swing, short game đến putting. Khu vực swing sử dụng thảm STI chất lượng cao; trong khi các khu vực short game được thiết kế với nhiều điều kiện địa hình như dốc, cát và các loại cỏ khác nhau, giúp golfer làm quen với những tình huống thường gặp trên sân thay vì chỉ luyện tập trên mặt phẳng. Khu vực putting cũng được bố trí để người chơi rèn luyện khả năng kiểm soát hướng và khoảng cách bóng trên green.

Không gian luyện tập tại các cơ sở của Jack Nicklaus Academy of Golf.

Sự đa dạng trong môi trường luyện tập giúp golfer không bị giới hạn trong những điều kiện lý tưởng, mà từng bước làm quen với tính biến động vốn có của golf. Mỗi thay đổi về địa hình, lie hay bề mặt cỏ đều đặt ra một yêu cầu khác đối với cú đánh. Qua quá trình đó, người chơi phát triển khả năng thích ứng, kiểm soát và lựa chọn phương án phù hợp – những năng lực chỉ thực sự được hình thành khi kỹ thuật được đặt trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Nhờ đó, sân tập không chỉ là nơi thực hành kỹ thuật mà còn tạo điều kiện để golfer mô phỏng và xử lý các tình huống gần với thực tế trên sân. Đây cũng là môi trường được nhiều golfer trẻ và vận động viên lựa chọn để duy trì quá trình tập luyện, trong đó có các VĐV thuộc Đội tuyển Golf Quốc gia, Tuyển Golf Hà Nội.

Một buổi huấn luyện có thể mở ra một kỹ thuật mới, một chuyển động mới hay một cách hiểu khác về cú đánh. Tuy nhiên, để những thay đổi đó trở thành kỹ năng ổn định, gôn thủ cần tiếp tục luyện tập, lặp lại, kiểm chứng và điều chỉnh qua từng cú đánh. Vì vậy, driving range giữ một vai trò quan trọng trong quá trình đào tạo, là nơi người chơi tiếp tục thực hành những gì đã được hướng dẫn cùng huấn luyện viên, đồng thời quan sát kết quả và điều chỉnh kỹ thuật trước khi đưa vào các tình huống trên sân.

Với Jack Nicklaus Academy of Golf, “Best Driving Range 2026” không chỉ ghi nhận một không gian luyện tập được đầu tư đồng bộ, mà còn ghi nhận môi trường được xây dựng để kết nối hai yếu tố quan trọng của quá trình đào tạo: huấn luyện để định hướng kỹ thuật và luyện tập để kiểm chứng, hoàn thiện lối chơi. Từ sự hướng dẫn của huấn luyện viên đến những giờ thực hành trên range, hai quá trình này bổ trợ cho nhau, giúp golfer từng bước chuyển những điều được học thành kỹ năng và sự ổn định khi ra sân.