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Đình Bắc lần đầu nhận trọng trách 'cán bộ' ở đội tuyển Việt Nam

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Nguyễn Đình Bắc vừa đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi chính thức góp mặt vào ban cán sự đội tuyển Việt Nam với tư cách đội phó, ngay trước thềm trận mở màn gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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Việc một cầu thủ trẻ nhận được sự tín nhiệm lớn từ ban huấn luyện lẫn đồng đội là bước chuyển mình rõ nét. Không còn đơn thuần là một tài năng trẻ giàu đột biến mỗi khi vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội giờ đây mang trên vai tư cách thủ lĩnh, giữ vai trò kết nối giữa các cựu binh dày dạn kinh nghiệm và lớp cầu thủ kế cận. Đáng chú ý là anh nhận trọng trách "cán bộ" khi vừa bước sang tuổi 22.

Nhưng trọng trách mới này hoàn toàn xứng đáng với những gì Đình Bắc đã cống hiến. Trên bình diện đội tuyển quốc gia, anh duy trì phong độ ấn tượng và ngày càng hoàn thiện bản lĩnh thi đấu. Đỉnh cao là màn trình diễn bùng nổ tại ASEAN Cup 2026, giải đấu mà Đình Bắc rực sáng với 5 pha lập công, san sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng đàn anh Nguyễn Xuân Son và đóng góp công lớn vào chức vô địch của đội nhà.

Ở đợt hội quân này, tấm băng thủ quân tiếp tục được trao cho tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (CLB Ninh Bình), trong khi hai vị trí đội phó thuộc về Nguyễn Xuân Son và Đình Bắc.

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Ban cán sự của đội tuyển Việt Nam

Tại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào giải với bài toán lực lượng đầy nan giải. Cơn bão chấn thương cùng nhiều lý do khách quan khiến HLV Kim Sang-sik mất đi hàng loạt trụ cột quen thuộc như Quang Hải, Văn Vĩ hay Đoàn Văn Hậu. Ngay cả hai trụ cột trong ban cán sự là Hoàng Đức và Xuân Son cũng chỉ vừa bình phục chấn thương nhẹ, khiến phong độ thực tế trên sân vẫn là dấu hỏi cần lời giải.

Để khỏa lấp khoảng trống nhân sự, HLV Kim Sang-sik đã quyết định triệu tập thêm nhiều gương mặt nhập tịch chất lượng. Dù liên tiếp gặt hái thành công với 2 chức vô địch Đông Nam Á cùng tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam, song chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chịu áp lực thành tích nặng nề trong việc duy trì vị thế dẫn đầu khu vực.

Trong bối cảnh biến động ấy, vai trò của Đình Bắc càng trở nên quan trọng. Không chỉ cần duy trì bản năng săn bàn nhạy bén trên hàng công, chân sút sinh năm 2004 còn phải thể hiện tinh thần chỗ dựa, giúp toàn đội duy trì sự tập trung tối đa cho mục tiêu khởi đầu thuận lợi trước Philippines.

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#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc

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