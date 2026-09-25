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Thể thao

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Trực tiếp Asiad 20 ngày 25/9: Huy Hoàng không thể giành huy chương bơi ở Asiad 20

Nhóm PV

TPO - Trong trận chung kết bơi 400m tự do nam, niềm hy vọng Huy Hoàng dù đạt thông số tốt hơn kỳ 2023 nhưng vẫn chỉ về đích thứ 4. Anh không thể giành huy chương trong khi đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc đứng vị trí thứ 8.

report Huy Hoàng không thể giành huy chương bơi ở Asiad 20

Trong trận chung kết bơi 400m tự do nam, niềm hy vọng Huy Hoàng dù đạt thông số tốt hơn kỳ 2023 nhưng vẫn chỉ về đích thứ 4. Anh không thể giành huy chương trong khi đồng đội Trần Văn Nguyễn Quốc đứng vị trí thứ 8.

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report Thể dục dụng cụ Việt Nam trắng tay

Trịnh Hải Khang vừa kết thúc chung kết nội dung nhảy chống nam với vị trí thứ 7. VĐV này không thể tranh chấp huy chương. Hải Khang là đại diện cuối cùng của đội thể dục dụng cụ Việt Nam tranh tài ở Asiad 2026, đồng nghĩa tuyển thể dục dụng cụ khép lại Asiad mà không giành được huy chương nào. Đây là một kết thúc đáng tiếc khi ở Hàng Châu 2022, Việt Nam từng giành HCB nhờ Khánh Phong.

report Thể thao Việt Nam có thêm HCĐ từ canoeing

Bộ đôi Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCĐ nội dung đôi nữ 500m, môn canoeing. Đây là tấm huy chương đầu tiên của canoeing Việt Nam tại đấu trường Asiad.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, phó chủ tịch kiêm TTK Hiệp hội thể thao Công an nhân dân trao thưởng cho Diệp Thị Hương. Ảnh: Thu Sâm.

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report Bắn súng: Không có xạ thủ Việt Nam vào chung kết 50m súng trường 3 tư thế

Bộ ba Phùng Việt Dũng, Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Tâm Quang không có vé vào loạt bắn chung kết. Việt Dũng có thành tích tốt nhất, đứng hạng 26 với 575 điểm. Minh Quang đạt 572 điểm và Tâm Quang giành 570 điểm. Trong sáng nay, bộ đôi Thu Vinh và Quang Huy cũng thất bại ở vòng loại súng ngắn hỗn hợp nam nữ.

Các nội dung sở trường của bắn súng Việt Nam, được kỳ vọng "săn vàng" lần lượt trôi qua với những kết quả không tốt.

report Canoeing: Đội kayak bốn nữ 500m hoàn thành đường đua

Bộ tứ Hoàng Thị Hoàng, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo hoàn thành đường đua với thành tích 1 phút 42,710 giây. Các cô gái Việt Nam xếp sau Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan, Hàn Quốc và Nhật Bản.

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report Boxing: Võ Thị Kim Ánh đấu vòng loại 54kg với đối thủ Đài Bắc Trung Hoa

Hiệp đấu đầu tiên kết thúc và bảng điểm nghiêng về tay đấm Đài Bắc Trung Hoa.

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report Hoàng Cao Minh, Đỗ Minh Thuận về thứ 9 chung kết kayak đôi nam 500m

Cao Minh và Minh Thuận hoàn thành đường đua với thành tích 1 phút 42, 173 giây. Trước đó, bộ đôi của kayak Việt Nam xếp thứ ba ở bán kết (1 phút 38,449 giây).

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report Dương Văn Hoàng Quy vào chung kết 400m bướm

Hoàng Quy, tài năng triển vọng của bơi Việt Nam, đạt thành tích 2 phút 01 giây 83 ở vòng loại 400m bướm. Hoàng Quy giành quyền vào chung kết, trong khi Nguyễn Quang Thuấn bị loại.

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report Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc vào chung kết 400m tự do

Nguyễn Huy Hoàng hoàn thành vòng loại 400m tự do với thành tích 3 phút 50 giây 65. Trần Văn Nguyễn Quốc đạt thành tích 3 phút 51 giây 88. Hai kình ngư của bơi Việt Nam tiến vào chung kết và hướng đến mục tiêu cạnh tranh HCĐ.

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report Phạm Thanh Bảo vào chung kết 50m ếch

Thanh Bảo về đích với thành tích 27 giây 72, đứng hạng 8 chung cuộc ở vòng loại. Kình ngư Việt Nam tranh tài ở chung kết 50m ếch lúc 15h05 chiều nay.

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report Trần Hưng Nguyên về thứ 12 vòng loại 200m ngửa

Hưng Nguyên về đích thứ 5 ở lượt bơi vòng loại 3 với thành tích 2 phút 03 giây 57. Trên bảng xếp hạng tổng, kình ngư Việt Nam đứng thứ 12, chỉ có suất dự bị thứ 2 để vào chung kết (góp mặt trong trường hợp nhóm chung kết có VĐV bỏ thi).

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report Tuyển bơi Việt Nam tiếp tục nhiều nội dung vòng loại

Trần Hưng Nguyên, Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo và nhiều kình ngư của tuyển bơi Việt Nam tiếp tục xuất trận trong sáng nay.

report Thu Vinh, Quang Huy không giành quyền vào chung kết

Thu Vinh và Quang Huy kết thúc loạt đạn với tổng điểm 568. Bộ đôi của bắn súng Việt Nam xếp thứ 6, không giành quyền vào chung kết. Các đội vào chung kết là Ấn Độ, Iran, Hàn Quốc và Indonesia.

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report Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy tranh tài 10m súng ngắn hỗn hợp

Bộ đôi xạ thủ Việt Nam đang thực hiện những loạt bắn đầu tiên ở vòng loại. Đây là niềm hy vọng lớn còn lại của bắn súng để săn "vàng" tại Asiad 20.

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Ở ngày thi đấu 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 7 HCĐ. Tấm HCB đến từ võ sỹ Đinh Văn Tâm sau trận thua đối thủ Trung Quốc ở nội dung tán thủ, wushu. Các HCĐ được mang về bởi các bộ môn rowing, cử tạ, eSports và điền kinh. Trong đó, tấm HCB của đội tuyển 4x400m tiếp sức hỗn hợp điền kinh mang đến cảm xúc ấn tượng hơn cả.

Sau 6 ngày thi đấu, đoàn TTVN giậm chân ở vị trí thứ 4. Chúng ta thất bại ở một số nội dung thế mạnh của bắn súng, được kỳ vọng. Sáng nay (25/9), Phạm Quang Huy và Thịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung súng ngắn hỗn hợp nam nữ - đây là niềm hy vọng còn lại của tuyển bắn súng để chinh phục tấm HCV tại Asiad 20.

Sự chú ý đổ dồn về đường đua xanh, nơi Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Quang Thuấn và Dương Văn Hoàng Quy xuất trận. "Rái cá sông Gianh" Huy Hoàng tranh tài ở nội dung 400m tự do, vốn không phải sở trường.

Hy vọng cạnh tranh huy chương của TTVN đặt vào Quàng Thị Tâm ở cử tạ (57kg), canoeing (đội kayak 4 nữ tranh chung kết), thể dục dụng cụ (Trịnh Hải Khang tranh chung kết nhảy chống nam).

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đối đầu Trung Quốc ở tứ kết Asiad 20. Đây là đối thủ cực khó của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc và các "cô gái vàng" Việt Nam sẽ xuất trận trong tâm thế chơi hết mình, cố gắng tích lũy kinh nghiệm. Sau đó, đội U23 Việt Nam cũng bước vào trận bán kết bóng đá nam với U23 Hàn Quốc.

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#Nguyễn Huy Hoàng #Asiad 20 #400m tự do #đoàn Việt Nam #thể thao #trực tiếp thể thao việt nam asiad 20 #trực tiếp asiad 20

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