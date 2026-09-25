HLV đội tuyển nữ Việt Nam ca ngợi các học trò sau màn thể hiện phi thường trước Trung Quốc

TPO - HLV Hoàng Văn Phúc vừa chia sẻ sau trận tứ kết với tuyển nữ Trung Quốc. Nhà cầm quân sinh năm 1964 cho rằng màn trình diễn trước Trung Quốc là tín hiệu rất tích cực.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa khép lại hành trình tại Asiad 2026 sau khi nhận thất bại 0-1 trước Trung Quốc ở vòng tứ kết. Dù không thể vào bán kết, song thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn để lại dấu ấn với màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt là khả năng duy trì thế trận chặt chẽ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đứng vững trong toàn bộ 90 phút thi đấu chính thức và chỉ nhận bàn thua ở hiệp phụ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử gặp gỡ đội tuyển nữ Trung Quốc tại các giải đấu chính thức, Việt Nam có thể cầm hòa đối thủ ở 90 phút thi đấu chính thức.

Cách biệt giữa nhóm tinh hoa của bóng đá nữ châu lục với phần còn lại là rất lớn nên những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện là rất đáng ghi nhận. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là việc toàn đội đã thực hiện tốt đấu pháp được ban huấn luyện đề ra.

"Sau 2 trận đầu vòng bảng, đội tuyển thi đấu chưa đúng phong độ. Tuy nhiên, đáng mừng là ở trận đấu này, mặc dù thiếu 3 cầu thủ vì chấn thương, các cầu thủ đã thực hiện rất tốt đấu pháp đề ra là phòng ngự chủ động, chuyển đổi nhanh", HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã khiến đối thủ chật vật

Theo chiến lược gia này, đội tuyển "không lựa chọn cách chơi hoàn toàn bị động trước Trung Quốc". Các cầu thủ chủ động tổ chức phòng ngự, đồng thời lựa chọn thời điểm phù hợp để gây sức ép và nhanh chóng chuyển đổi trạng thái khi có cơ hội. Trước đối thủ có ưu thế rõ rệt về thể hình và thể lực, cách tiếp cận này giúp tuyển nữ Việt Nam hạn chế đáng kể sức tấn công của Trung Quốc và duy trì được thế trận trong phần lớn thời gian.

HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt hài lòng với sự tự tin của các học trò khi đối đầu một trong những đội có chuyên môn và nền tảng thể lực tốt của châu Á. "Điều tôi hài lòng nhất là các cầu thủ thi đấu có nét và đặc biệt là tự tin trước một đối thủ có chuyên môn và nền tảng thể lực tốt. Đấy là điều đáng mừng nhất. Thủ môn Kim Thanh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng phong độ vẫn rất tốt, nhất là việc chỉ huy hàng phòng ngự", ông Phúc nói.

Nhà cầm quân sinh năm 1964 đánh giá hành trình tại Asiad 2026 vẫn mang lại những giá trị quan trọng cho quá trình xây dựng lực lượng của đội tuyển nữ Việt Nam. Đặc biệt, việc được đối đầu với những nền bóng đá mạnh của châu Á là trải nghiệm quý giá đối với các cầu thủ trẻ.

HLV Hoàng Văn Phúc nói:" Những trận đấu như vậy giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, làm quen với cường độ và chất lượng chuyên môn cao, qua đó từng bước trưởng thành. Đây cũng là nền tảng cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam xây dựng lực lượng kế cận trong thời gian tới".