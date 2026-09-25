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Thể thao

Nguyễn Đình Bắc, Xuân Son tràn đầy năng lượng trên sân tập đội tuyển Việt Nam

Vĩnh Xuân
Hữu Phạm

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập luyện thoải mái và hứng khởi trước trận ra quân với Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026.

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Đình Bắc đang là gương mặt đáng chú ý trên hàng công đội tuyển Việt Nam (ảnh Hữu Phạm)
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Trước buổi tập, HLV Kim Sang-sik đã dành thời gian khá dài trao đổi với các cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước sức ép khá lớn ở FIFA ASEAN Cup khi vắng nhiều trụ cột.
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Áp lực tăng lên đáng ngạc nhiên dù đội tuyển Việt Nam vừa bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Điều này cho thấy nhu cầu thấy đội tuyển Việt Nam chiến thắng ngày một lớn. FIFA ASEAN Cup 2026 mới lần đầu được tổ chức, được đánh giá như "canh bạc" mới của FIFA.
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Khó khăn cũng bắt nguồn từ việc nhiều trụ cột không góp mặt, như Nguyễn Quang Hải﻿, Đoàn Văn Hậu, Thành Chung hay Văn Vĩ. Đây đều là những nhân tố giàu cá tính, có khả năng tạo đột biến hoặc trụ cột nơi hàng thủ.
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Để lấp khoảng trống, HLV Kim Sang-sik triệu tập khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Đây sẽ là những nhân tố thu hút sự chú ý ở giải đấu lần này.
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Trên hàng công bên cạnh Nguyễn Xuân Son thì Đình Bắc là cái tên đang có sức hút lớn. Tại ASEAN Cup 2026, tiền đạo Công an Hà Nội ghi 5 bàn, ngang bằng với Nguyễn Xuân Son và là Vua phá lưới giải đấu. Đình Bắc cũng vừa cùng Công an Hà Nội vô địch Siêu cúp Quốc gia báo Tiền Phong.
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Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Đình Bắc được tín nhiệm vị trí đội phó. Đây là lần đầu anh đảm nhiệm vai trò này ở đội tuyển Việt Nam. Điều này phần nào cho thấy Đình Bắc đã dần khẳng định được vị trí.
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Ở buổi tập chiều nay, Đình Bắc rất hứng khởi và thoải mái. Đội tuyển Việt Nam được chờ đợi sẽ giành 3 điểm ở trận ra quân với Philippines diễn ra chiều mai 26/9.

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#Đội tuyển Việt Nam #FIFA ASEAN Cup 2026 #Kim Sang-sik #Philippines #Nguyễn Đình Bắc #Nguyễn Quang Hải

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