Nguyễn Đình Bắc, Xuân Son tràn đầy năng lượng trên sân tập đội tuyển Việt Nam

TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đã rất nỗ lực, chiến đấu với hơn 100% khả năng nhưng đội không thể giành được một kết quả bất ngờ. Việc cầm hòa đội tuyển nữ Trung Quốc trong suốt 90 phút chính thức, chỉ chịu thua ở thời gian hiệp phụ, cũng là một kết quả rất đáng khen đối với các cô gái Việt Nam.