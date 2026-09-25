Nguyễn Đình Bắc, Xuân Son tràn đầy năng lượng trên sân tập đội tuyển Việt Nam

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập luyện thoải mái và hứng khởi trước trận ra quân với Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026.
TPO - Thua 0-4 tại tứ kết Asiad 20 là kết quả nặng nề cho U23 Việt Nam nhưng điều này phản ánh rõ sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá ở cấp độ trẻ.
TPO - HLV Hoàng Văn Phúc vừa chia sẻ sau trận tứ kết với tuyển nữ Trung Quốc. Nhà cầm quân sinh năm 1964 cho rằng màn trình diễn trước Trung Quốc là tín hiệu rất tích cực.
TPO - Thi đấu đầy nỗ lực và phá thành tích của chính mình tại Asiad 2023, Huy Hoàng vẫn phải tiếc nuối khi chỉ về thứ 4 chung kết 400m tự do nam, lỡ tấm huy chương trong gang tấc.
TPO - HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị nghiêm túc cho FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung vào từng trận đấu với mục tiêu phát huy tối đa tinh thần chiến đấu và tính kỷ luật.
TPO - Sự vượt trội về chất lượng cầu thủ đã thể hiện rõ trong cuộc đối đầu giữa hai đội. Dù rất nỗ lực thi đấu song sau khi nhận bàn thua thứ 2, thế trận của U23 Việt Nam sụp đổ và nhận thêm 2 bàn thua ở cuối trận.
Jack Nicklaus Academy of Golf được phát triển và vận hành bởi BRG Golf đã được vinh danh “Best Driving Range 2026” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, ghi nhận quá trình đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, công nghệ và trải nghiệm luyện tập, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của học viện trong hệ thống đào tạo gôn chuyên nghiệp tại Việt Nam.
TPO - Từ tấm HCĐ 1.500m lịch sử tại Asiad 18 đến cuộc đua 10.000m ở Aichi - Nagoya 2026, Nguyễn Thị Oanh đã trải qua gần tám năm trên đường chạy châu lục. Cô cho biết đây là lần cuối mình góp mặt tại Á vận hội.
TPO - Nguyễn Đình Bắc vừa đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi chính thức góp mặt vào ban cán sự đội tuyển Việt Nam với tư cách đội phó, ngay trước thềm trận mở màn gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026.
TPO - Đội tiếp sức 4×400m hỗn hợp Việt Nam trải qua cuộc đua nghẹt thở tại ASIAD 20 khi có thời điểm vươn lên dẫn đầu, trước khi về đích thứ ba và phá kỷ lục quốc gia với thành tích 3 phút 14 giây 54.
TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đã rất nỗ lực, chiến đấu với hơn 100% khả năng nhưng đội không thể giành được một kết quả bất ngờ. Việc cầm hòa đội tuyển nữ Trung Quốc trong suốt 90 phút chính thức, chỉ chịu thua ở thời gian hiệp phụ, cũng là một kết quả rất đáng khen đối với các cô gái Việt Nam.
TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Singapore, 19h00 ngày 25/9, bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. 6 tuần sau khi bị Singapore đánh bật khỏi giải ASEAN Cup truyền thống, Indonesia có cơ hội trả món nợ ấy ngay trên sân nhà Gelora Bung Karno, ở trận mở màn một giải đấu khác mang tên FIFA ASEAN Cup 2026.
TPO - Hãng thông tấn Yonhap nhận định U23 Việt Nam phải chật vật để góp mặt tại tứ kết Asiad 20 và đây là lúc để họ đòi lại món nợ ở VCK U23 châu Á 2026.
TPO - Ban huấn luyện và các xạ thủ lý giải nguyên nhân thi đấu không đạt kỳ vọng tại nội dung sở trường.
TPO - Ba nội dung góp mặt ở chung kết nhưng không thể bước lên bục nhận huy chương, TDDC Việt Nam khép lại ngày thi đấu nhiều tiếc nuối. HLV Trương Minh Sang chỉ ra những nguyên nhân khiến các học trò chưa thể tạo đột phá trước nhóm VĐV hàng đầu châu Á.
Danh hiệu “Sân golf Links ấn tượng nhất” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026 ghi nhận bản sắc khác biệt của Golden Sands Golf Resort và khẳng định vị thế của một điểm đến gôn cao cấp trong hệ sinh thái du lịch TP. Huế.
TPO - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng tiếc nuối khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp chỉ kém Ấn Độ 0,08 giây trong cuộc đua giành HCB. Tấm HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54 vẫn là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời giúp đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp phá kỷ lục quốc gia.