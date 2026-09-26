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FIFA ASEAN Cup 2026: Ông Kim Sang-sik dùng 'bài' gì đấu Philippines?

Tiểu Phùng

TPO - Philippines với lực lượng có sự thay đổi đáng kể so với ASEAN Cup 2026 sẽ là phép thử đầu tiên với đội tuyển Việt Nam vốn cũng đang diễn ra những biến chuyển trong nội tại.

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Đội tuyển Việt Nam đang hướng đến FIFA ASEAN Cup 2026 với nhiều sức ép (ảnh Hữu Phạm)

Đối thủ: cũ mà mới

Philippines tham dự FIFA ASEAN Cup với đội hình có nhiều thay đổi so với ASEAN Cup diễn ra cách đây không lâu. HLV Carles Cuadrat đã gọi nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vào đội hình, gồm một loạt ở châu Âu.

Những gương mặt đáng chú ý của Philippines có thể nhắc đến như Sebastian Rasmussen, Bjorn Martin Kristensen, Andre Leipold và Jarey Gayoso. Rasmussen cao 1,92 m, trong khi Kristensen cao 1,83 m và Leipold cao 1,81 m. Những gã "khổng lồ" này sẽ là mối đe doạ hiện hữu trong các tình huống không chiến với hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

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Philippines từng có lúc khiến đội tuyển Việt Nam rất vất vả để giành chiến thắng khi đối đầu

Ở tuyến dưới, HLV Cuadrat nắm trong tay những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Jesper Nyholm (PT Prachuap FC, Thái Lan), Jefferson Tabinas (Selangor FC, Malaysia), Paul Tabinas (Dinamo Zagreb, Croatia) cùng thủ môn Kevin Ray Mendoza (Chonburi FC, Thái Lan).

Nhìn vào danh sách này, dễ thấy Philippines mang lực lượng mạnh hơn chính họ ở ASEAN Cup 2026, giải đấu Philippines bị loại từ vòng bảng. Điểm bất lợi với đoàn quân của ông Cuadrat là thời gian để tạo nên sự kết dính giữa các tuyến. Mặc dù vậy với những cầu thủ dày kinh nghiệm, đây có lẽ không phải vấn đề quá lớn.

Đội tuyển Việt Nam và hành trình làm mới mình

Trên thực tế HLV Kim Sang-sik phải đối diện với nhiều bài toán khó khăn hơn so với đồng nghiệp Cuadrat bên kia chiến tuyến. Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với tư cách nhà vô địch ASEAN Cup. Sức ép với thầy trò HLV Kim Sang-sik ngày một lớn, trong khi một số trụ cột có dấu hiệu quá tải.

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son tham dự giải với dấu hỏi về phong độ khi mới gặp chấn thương ở V.League. HLV Kim Sang-sik cũng không có sự phục vụ của những cầu thủ khác như Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu và đặc biệt 2 hậu vệ Thành Chung, Văn Vĩ.

Thành Chung đá chính toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, trở thành "hòn đá tảng" ở tuyến thủ. Trong khi đó, Văn Vĩ tỏ ra đặc biệt có duyên mỗi lần tham gia tấn công.

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HLV Kim Sang-sik liệu có giữ được "lửa" cho đội tuyển Việt Nam sau khi vừa vô địch ASEAN Cup 2026?

Lực lượng HLV Kim Sang-sik mang đến ASEAN Cup có tới 5 cầu thủ Việt kiều, không kể 3 cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Trong bối cảnh có ít thời gian chuẩn bị, nhà cầm quân Hàn Quốc có thể ưu tiên sử dụng bộ khung cũ ở ASEAN Cup 2026, và thử nghiệm một vài vị trí mới.

Về cơ bản, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn Philippines. Tuy nhiên bên cạnh tỷ số, lối chơi của đội và phương án nhân sự của HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ đặc biệt được chú ý.

Sự vắng mặt của nhiều vị trí từng đóng vai chủ chốt ở đội tuyển Việt Nam không chỉ dừng lại ở tín hiệu về mặt chuyên môn mà có thể là khởi đầu cho những thay đổi dữ dội hơn phía trước.

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#FIFA ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Philippines #Nguyễn Hoàng Đức

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