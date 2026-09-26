Nhận định Việt Nam vs Philippines, 18h30 ngày 26/9: Đối thủ khó lường

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Philippines, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc chạm trán Philippines. Đối thủ của Việt Nam mang theo 19 cầu thủ nhập tịch với rất nhiều là những gương mặt mới. Điều đó biến họ thành đối thủ khó lường.

Việt Nam đang có nền tảng rất tốt trước trận mở màn. Chỉ 1 tháng trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa trải qua hành trình đáng nhớ tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Đội tuyển lần lượt vượt qua Malaysia ở bán kết rồi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch.

Bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn được duy trì khá ổn định. HLV Kim Sang-sik triệu tập 23 cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup 2026, phần lớn những gương mặt đã góp công vào chức vô địch trước đó. Đội chỉ bổ sung một vài gương mặt mới, với 3 tân binh đáng chú ý là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng, những cầu thủ có nền tảng bóng đá tại châu Âu cùng Khoa Ngô, cầu thủ lớn lên tại Australia.

Ở tuyến trên, Việt Nam vẫn sở hữu nhiều lựa chọn đáng chú ý. Xuân Son và Đình Bắc là hai cầu thủ đã ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2026, cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải. Lần này, Đình Bắc được xướng tên trong ban cán sự đội tuyển dù mới 22 tuổi, cho thấy HLV Kim Sang-sik đánh giá cao vai trò của tiền đạo này cho kế hoạch dài hạn.

Philippines bước vào giải với một bộ mặt rất khác biệt. Đội bóng này tiếp tục tận dụng nguồn cầu thủ có gốc Philippines đang thi đấu ở nước ngoài. Theo danh sách được AFF công bố, chỉ Daisuke Sato đang chơi bóng trong nước, còn phần lớn thành viên còn lại thi đấu tại châu Âu, Mỹ hoặc các giải đấu khác ở châu Á. Thậm chí nếu xét về yếu tố nhập tịch, Philippines còn hơn cả Indonesia (19 người), trở thành đội tuyển mang theo nhiều nhân tố hải ngoại nhất FIFA ASEAN Cup 2026.

Lực lượng đội tuyển Philippines khá khác so với ở ASEAN Cup 2026

Đây là yếu tố khiến Philippines không thể bị xem nhẹ. Thậm chí họ thay mới hàng loạt vị trí khiến mọi toan tính của các đối thủ dành cho đội tuyển này dường như chỉ còn tính tham khảo.

HLV Carles Cuadrat vì thế đang nắm trong tay một đội hình giàu tính quốc tế. Philippines có thể không duy trì được sự ổn định như Việt Nam, nhưng khả năng tranh chấp, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau giúp họ trở thành đối thủ đáng lưu ý.

Phong độ gần đây đang tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai đội. Việt Nam bất bại 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong chuỗi trận này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ghi 11 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 ở cả hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026, sau đó đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok trước khi hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình để hoàn tất chiến thắng chung cuộc.

Thành tích này nối dài chuỗi trận bất bại của đội lên 26 trận (không tính các trận đấu tập). Nó phản ánh khả năng kiểm soát trận đấu khá tốt, sự chủ động của Việt Nam. Hàng phòng ngự giữ được sự chắc chắn, trong khi hàng công liên tục tạo ra bàn thắng ở những thời điểm quan trọng. Việc ghi 11 bàn trong 5 trận gần nhất cũng cho thấy đội bóng áo đỏ đang có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Philippines có phong độ thiếu ổn định hơn. 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2 và thua 3, ghi 10 bàn nhưng thủng lưới tới 8 lần. Philippines từng thắng Myanmar 5-1 trong trận giao hữu hồi tháng 6, sau đó thắng Lào 4-1 tại ASEAN Cup. Tuy nhiên, họ lần lượt thua Thái Lan 0-1 và Malaysia 0-1. Trước đó, Philippines còn nhận thất bại 1-4 trước đối thủ “chiếu dưới” là Myanmar. Đây là những hàng khiêm tốn của Azkals.

Xét về đối đầu, “Bầy chó hoang” - biệt danh của tuyển Philippines - càng lép vế. 8 lần gặp gỡ từ năm 2014 đến 2024, Việt Nam thắng 7 trận và Philippines chưa có chiến thắng. Nếu mở rộng lịch sử, cán cân vẫn nghiêng về phía Việt Nam. 11 lần so tài gần đây, Việt Nam thắng 8, hòa 1 và thua 2. Hai thất bại của Việt Nam trong giai đoạn này đều đến tại AFF Cup 2010 và 2012, thời điểm Philippines mạnh lên đáng kể nhờ lực lượng kiều bào trong khi bóng đá Việt Nam chạm đáy khủng hoảng.

Với những dữ kiện hiện tại, đội tuyển Việt Nam có nền tảng phong độ tốt hơn, trong khi Philippines chỉ có thể tin vào dàn cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Với hàng loạt gương mặt mới toanh, mọi thứ hoàn toàn có thể trở nên khó đoán hơn nếu Việt Nam không sớm kiểm soát được khu trung tuyến và hạn chế khả năng phản công của đối thủ.

Việt Nam chứng kiến một số sự thiếu vắng đáng chú ý. Quang Hải không thể góp mặt vì chấn thương, đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik sẽ phải tiếp tục điều chỉnh vai trò sáng tạo ở khu vực giữa sân. Thành Chung và Văn Vĩ cũng nằm trong nhóm những cầu thủ không thể góp mặt.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có lực lượng tương đối đầy đủ ở nhiều vị trí. Hai tân binh Leygley Minh và Minh Hoang sẽ đem tới thêm những lựa chọn về nhân sự cho HLV Kim Sang-sik. Minh Khoa sẽ bổ sung cho tuyến giữa còn Quang Vinh Pendant hứa hẹn thay thế Văn Vĩ một cách hoàn hảo

Bên phía Philippines, HLV Carles Cuadrat triệu tập một đội hình “Liên hiệp quốc”. Những cái tên trải rộng từ Thái Lan, Malaysia, Brunei, Indonesia cho tới Croatia, Anh, Đức, Na Uy, Mỹ và Tây Ban Nha khiến đội bóng này thực sự rất khó lường.

Đáng chú ý nhất vẫn là Bjorn Kristensen. Tiền đạo của KFUM Oslo đang có hiệu suất ghi bàn cao ở CLB và sẽ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự Việt Nam. Ngoài ra, Randy Schneider, Paul Tabinas và Isaiah Alakiu... cũng là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại các nền bóng đá ngoài Philippines.