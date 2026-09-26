Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Việt Nam vs Philippines, 18h30 ngày 26/9: Đối thủ khó lường

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Philippines, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bằng cuộc chạm trán Philippines. Đối thủ của Việt Nam mang theo 19 cầu thủ nhập tịch với rất nhiều là những gương mặt mới. Điều đó biến họ thành đối thủ khó lường.

000aa442-c2b8-48df-847c-ce5757da95cb.jpg

Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Philippines

Việt Nam đang có nền tảng rất tốt trước trận mở màn. Chỉ 1 tháng trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa trải qua hành trình đáng nhớ tại ASEAN Hyundai Cup 2026. Đội tuyển lần lượt vượt qua Malaysia ở bán kết rồi đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch.

Bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn được duy trì khá ổn định. HLV Kim Sang-sik triệu tập 23 cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup 2026, phần lớn những gương mặt đã góp công vào chức vô địch trước đó. Đội chỉ bổ sung một vài gương mặt mới, với 3 tân binh đáng chú ý là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng, những cầu thủ có nền tảng bóng đá tại châu Âu cùng Khoa Ngô, cầu thủ lớn lên tại Australia.

Ở tuyến trên, Việt Nam vẫn sở hữu nhiều lựa chọn đáng chú ý. Xuân Son và Đình Bắc là hai cầu thủ đã ghi 5 bàn tại ASEAN Cup 2026, cùng dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải. Lần này, Đình Bắc được xướng tên trong ban cán sự đội tuyển dù mới 22 tuổi, cho thấy HLV Kim Sang-sik đánh giá cao vai trò của tiền đạo này cho kế hoạch dài hạn.

Philippines bước vào giải với một bộ mặt rất khác biệt. Đội bóng này tiếp tục tận dụng nguồn cầu thủ có gốc Philippines đang thi đấu ở nước ngoài. Theo danh sách được AFF công bố, chỉ Daisuke Sato đang chơi bóng trong nước, còn phần lớn thành viên còn lại thi đấu tại châu Âu, Mỹ hoặc các giải đấu khác ở châu Á. Thậm chí nếu xét về yếu tố nhập tịch, Philippines còn hơn cả Indonesia (19 người), trở thành đội tuyển mang theo nhiều nhân tố hải ngoại nhất FIFA ASEAN Cup 2026.

u23-thai-lan-vs-u23-philippines-3-2471.jpg
Lực lượng đội tuyển Philippines khá khác so với ở ASEAN Cup 2026

Đây là yếu tố khiến Philippines không thể bị xem nhẹ. Thậm chí họ thay mới hàng loạt vị trí khiến mọi toan tính của các đối thủ dành cho đội tuyển này dường như chỉ còn tính tham khảo.

HLV Carles Cuadrat vì thế đang nắm trong tay một đội hình giàu tính quốc tế. Philippines có thể không duy trì được sự ổn định như Việt Nam, nhưng khả năng tranh chấp, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu ở nhiều môi trường khác nhau giúp họ trở thành đối thủ đáng lưu ý.

Phong độ, lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines

Phong độ gần đây đang tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa hai đội. Việt Nam bất bại 5 trận gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong chuỗi trận này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik ghi 11 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua. Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0 ở cả hai lượt trận bán kết ASEAN Cup 2026, sau đó đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok trước khi hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình để hoàn tất chiến thắng chung cuộc.

Thành tích này nối dài chuỗi trận bất bại của đội lên 26 trận (không tính các trận đấu tập). Nó phản ánh khả năng kiểm soát trận đấu khá tốt, sự chủ động của Việt Nam. Hàng phòng ngự giữ được sự chắc chắn, trong khi hàng công liên tục tạo ra bàn thắng ở những thời điểm quan trọng. Việc ghi 11 bàn trong 5 trận gần nhất cũng cho thấy đội bóng áo đỏ đang có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

viet-nam-malaysia-ban-ket-asean-cup-2026.jpg

Philippines có phong độ thiếu ổn định hơn. 5 trận gần nhất, đội bóng này thắng 2 và thua 3, ghi 10 bàn nhưng thủng lưới tới 8 lần. Philippines từng thắng Myanmar 5-1 trong trận giao hữu hồi tháng 6, sau đó thắng Lào 4-1 tại ASEAN Cup. Tuy nhiên, họ lần lượt thua Thái Lan 0-1 và Malaysia 0-1. Trước đó, Philippines còn nhận thất bại 1-4 trước đối thủ “chiếu dưới” là Myanmar. Đây là những hàng khiêm tốn của Azkals.

Xét về đối đầu, “Bầy chó hoang” - biệt danh của tuyển Philippines - càng lép vế. 8 lần gặp gỡ từ năm 2014 đến 2024, Việt Nam thắng 7 trận và Philippines chưa có chiến thắng. Nếu mở rộng lịch sử, cán cân vẫn nghiêng về phía Việt Nam. 11 lần so tài gần đây, Việt Nam thắng 8, hòa 1 và thua 2. Hai thất bại của Việt Nam trong giai đoạn này đều đến tại AFF Cup 2010 và 2012, thời điểm Philippines mạnh lên đáng kể nhờ lực lượng kiều bào trong khi bóng đá Việt Nam chạm đáy khủng hoảng.

Với những dữ kiện hiện tại, đội tuyển Việt Nam có nền tảng phong độ tốt hơn, trong khi Philippines chỉ có thể tin vào dàn cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Với hàng loạt gương mặt mới toanh, mọi thứ hoàn toàn có thể trở nên khó đoán hơn nếu Việt Nam không sớm kiểm soát được khu trung tuyến và hạn chế khả năng phản công của đối thủ.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Philippines

Việt Nam chứng kiến một số sự thiếu vắng đáng chú ý. Quang Hải không thể góp mặt vì chấn thương, đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik sẽ phải tiếp tục điều chỉnh vai trò sáng tạo ở khu vực giữa sân. Thành Chung và Văn Vĩ cũng nằm trong nhóm những cầu thủ không thể góp mặt.

Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có lực lượng tương đối đầy đủ ở nhiều vị trí. Hai tân binh Leygley Minh và Minh Hoang sẽ đem tới thêm những lựa chọn về nhân sự cho HLV Kim Sang-sik. Minh Khoa sẽ bổ sung cho tuyến giữa còn Quang Vinh Pendant hứa hẹn thay thế Văn Vĩ một cách hoàn hảo

Bên phía Philippines, HLV Carles Cuadrat triệu tập một đội hình “Liên hiệp quốc”. Những cái tên trải rộng từ Thái Lan, Malaysia, Brunei, Indonesia cho tới Croatia, Anh, Đức, Na Uy, Mỹ và Tây Ban Nha khiến đội bóng này thực sự rất khó lường.

Đáng chú ý nhất vẫn là Bjorn Kristensen. Tiền đạo của KFUM Oslo đang có hiệu suất ghi bàn cao ở CLB và sẽ là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự Việt Nam. Ngoài ra, Randy Schneider, Paul Tabinas và Isaiah Alakiu... cũng là những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại các nền bóng đá ngoài Philippines.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines

Việt Nam: Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên.

Philippines: Mendoza, Paul Tabinas, Scott Woods, Jefferson Tabinas, Sato, Sandro Reyes, Cole Mrowka, Manny Ott, Andre Leipold, Kristensen, Rasmussen.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-1 Philippines

Xem thêm

#Nhận định trước trận đấu Việt Nam vs Philippines #Nhận định Việt Nam vs Philippines #Phong độ #lịch sử đối đầu Việt Nam vs Philippines #Đội hình dự kiến Việt Nam vs Philippines #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Việt Nam vs Philippines #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá #nhận định

Cùng chuyên mục

Truyền thông Philippines đánh giá cao Đình Bắc và Xuân Son

Truyền thông Philippines đánh giá cao Đình Bắc và Xuân Son

TPO - Truyền thông Philippines tin rằng khi tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, thành tích của đội tuyển nước nhà sẽ được cải thiện rõ rệt vì họ đón nhiều gương mặt sáng giá tham dự. Nhưng họ cũng đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam, tập thể sở hữu những nhân tố chất lượng hàng đầu như Đình Bắc, Xuân Son hay Lê Giang Patrik.

Jack Nicklaus Academy of Golf được vinh danh 'Sân tập Golf Tốt nhất'

Jack Nicklaus Academy of Golf được vinh danh 'Sân tập Golf Tốt nhất'

Jack Nicklaus Academy of Golf được phát triển và vận hành bởi BRG Golf đã được vinh danh “Best Driving Range 2026” tại Vietnam Golf & Leisure Awards 2026, ghi nhận quá trình đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, công nghệ và trải nghiệm luyện tập, qua đó khẳng định vị thế hàng đầu của học viện trong hệ thống đào tạo gôn chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Lời tạm biệt của Nguyễn Thị Oanh sau ba kỳ Asiad

Lời tạm biệt của Nguyễn Thị Oanh sau ba kỳ Asiad

TPO - Từ tấm HCĐ 1.500m lịch sử tại Asiad 18 đến cuộc đua 10.000m ở Aichi - Nagoya 2026, Nguyễn Thị Oanh đã trải qua gần tám năm trên đường chạy châu lục. Cô cho biết đây là lần cuối mình góp mặt tại Á vận hội.

Buộc tuyển nữ Trung Quốc chật vật vào bán kết, tuyển nữ Việt Nam ngẩng cao đầu rời Asiad 20

Buộc tuyển nữ Trung Quốc chật vật vào bán kết, tuyển nữ Việt Nam ngẩng cao đầu rời Asiad 20

TPO - Đội tuyển nữ Việt Nam đã rất nỗ lực, chiến đấu với hơn 100% khả năng nhưng đội không thể giành được một kết quả bất ngờ. Việc cầm hòa đội tuyển nữ Trung Quốc trong suốt 90 phút chính thức, chỉ chịu thua ở thời gian hiệp phụ, cũng là một kết quả rất đáng khen đối với các cô gái Việt Nam.

Lỡ HCB ASIAD trong gang tấc, điền kinh Việt Nam hướng tới chặng đua tiếp sức tiếp theo

Lỡ HCB ASIAD trong gang tấc, điền kinh Việt Nam hướng tới chặng đua tiếp sức tiếp theo

TPO - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng tiếc nuối khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp chỉ kém Ấn Độ 0,08 giây trong cuộc đua giành HCB. Tấm HCĐ với thành tích 3 phút 14 giây 54 vẫn là kết quả đáng ghi nhận, đồng thời giúp đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp phá kỷ lục quốc gia.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe