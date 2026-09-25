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'Thần đồng điền kinh' Thái Lan 2 lần phá kỷ lục Asiad, xứng danh vua tốc độ châu Á

Hương Ly

TPO - Chân chạy 20 tuổi người Thái Lan Puripol Boonson giành HCV nội dung 100m tại Asiad 20. Đáng chú ý, anh đã liên tiếp xô đổ kỷ lục giải đấu chỉ trong vòng một tiếng.

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Boonson không có đối thủ ở đường đua 100m.

Tại bán kết đường đua 100m, thần đồng điền kinh Thái Lan cán đích với thời gian 9 giây 91, phá kỷ lục Asiad (9 giây 92) do vận động viên Trung Quốc Su Bingtian thiết lập năm 2018.

Đến đường đua chung kết tối nay, Boonson tiếp tục vượt qua giới hạn của chính mình khi về nhất với thành tích 9 giây 90. Thông số tuyệt vời này giúp anh đánh bại chính mình, thiết lập kỷ lục Asiad mới và mang về tấm HCV cho điền kinh Thái Lan. Đây là HCV đầu tiên cho điền kinh Thái Lan, nội dung 100m tại Asiad kể từ năm 1978.

Trước khi bùng nổ tại đường đua tốc độ ở Asiad 20, Puripol Boonson (sinh năm 2006) đã là cái tên đình đám của điền kinh Thái Lan nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Biệt danh "Usain Bolt của Đông Nam Á" gắn liền với Boonson từ năm 16 tuổi, khi anh chạy 200m trong 20 giây 19 - lập kỷ lục ở lứa tuổi U18 và U20 châu Á.

Sự bứt phá mạnh mẽ của Boonson diễn ra tại kỳ SEA Games 33 vào tháng 12/2025. Khi đó, anh trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử chạy 100m dưới 10 giây, đạt thành tích 9 giây 94 ngay từ vòng loại, trước khi giành cú hat-trick HCV.

Trên các đường đua tầm cỡ thế giới, Boonson từng giành HCB giải U20 thế giới 2024 và vào đến bán kết Olympic Paris 2024. Tại Asiad 19 trước, anh chỉ giành HCB vì ảnh hưởng của chấn thương. Tấm HCV cùng kỷ lục 9 giây 90 trên đường đua Asiad hôm nay đã chính thức đưa thần đồng điền kinh Thái Lan trở thành ông vua tốc độ mới của châu lục.

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Boonson sẽ thống trị cự ly 100m, 200m tại Đông Nam Á và châu Á thêm nhiều năm nếu không chấn thương.

So với các chân chạy hàng đầu thế giới ở cự ly 100m, thông số 9 giây 90 của Boonson đưa anh vào nhóm triển vọng trong tương lai. Thành tích này giúp anh thu hẹp đáng kể khoảng cách với các siêu sao như Noah Lyles (Mỹ, 9 giây 79) hay Oblique Seville (Jamaica, 9 giây 82). Thông số mới nhất của Boonson đủ sức giúp anh cạnh tranh sòng phẳng trong top 10 thế giới và bảo đảm một vị trí vững chắc tại các loạt chạy chung kết danh giá ở đường đua 100m.

Khả năng cạnh tranh huy chương Olympic trong tương lai của "thần đồng" Thái Lan là khả quan. Ở tuổi 20, Boonson vẫn chưa chạm tới độ chín sự nghiệp của một vận động viên chạy nước rút (thường từ 24 đến 27 tuổi). Nếu tiếp tục cải thiện kỹ thuật xuất phát và duy trì thể trạng không chấn thương, anh hoàn toàn có thể hạ thông số xuống vùng 9 giây 8x khi bước sang tuổi 22 tại Olympic Los Angeles 2028.

Với bản lĩnh thi đấu ngày càng kiên cường, Boonson không chỉ hướng tới mục tiêu trở thành người châu Á đầu tiên vào chung kết 100m Olympic sau nhiều năm, mà còn là niềm hy vọng lịch sử để tranh chấp một tấm huy chương danh giá cho thể thao Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á ở đấu trường thế giới.

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