Lịch thi đấu Asiad ngày 26/9: Chờ thêm dấu ấn từ canoeing, bắn súng, điền kinh

TPO - Sau tấm HCĐ lịch sử của canoeing hôm 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục có hai nội dung chung kết A trong ngày 26/9. Bắn súng và điền kinh cũng hướng tới những cuộc tranh chấp huy chương đáng chú ý.

Canoeing giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại một kỳ Asiad.

Thể thao Việt Nam thi đấu ở tám môn trong ngày 26/9. Tâm điểm buổi sáng là canoeing, nơi Hoàng Thị Hường dự chung kết A kayak đơn nữ K1 500m lúc 9h30, còn Hiên Năm và Nguyễn Hồng Thái tranh tài ở chung kết A canoe đôi hỗn hợp C2 500m lúc 9h50.

Trước đó, ngày 25/9, Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương đã đem về tấm HCĐ đầu tiên của canoeing Việt Nam trong lịch sử Asiad 20. Trước giải, nội dung C2 hỗn hợp của Hiên Năm và Nguyễn Hồng Thái cũng được đánh giá là một trong những cơ hội giành thành tích cao của đội tuyển.

Bắn súng có ba đại diện là Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My thi vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nữ lúc 7h45. Đây là nội dung có huy chương cá nhân và đồng đội; các xạ thủ Việt Nam cần đạt kết quả tốt ở vòng loại để nuôi hy vọng vào chung kết cá nhân, đồng thời tích lũy điểm cho thành tích tập thể.

Buổi tối, Hồ Trọng Mạnh Hùng góp mặt ở chung kết nhảy ba bước nam lúc 18h35. VĐV trẻ này từng giành HCV SEA Games 33 với thành tích 16,33m. Lê Thị Cẩm Tú thi bán kết 200m nữ lúc 17h55, tìm cơ hội vào chung kết.

Các môn còn lại có cầu lông, đấu kiếm, boxing, bóng ném và bắn cung. Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng thi vòng loại cầu lông; đôi Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh chơi vòng 1/8. Hà Thị Linh gặp võ sĩ Uzbekistan ở hạng 60kg nữ, còn đội bóng ném nữ Việt Nam đấu Hàn Quốc ở vòng loại lúc 15h30.