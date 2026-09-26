Nhận định Pakistan vs Thái Lan, 15h00 ngày 26/9: 'Voi chiến' ra oai

TPO - Nhận định bóng đá Pakistan vs Thái Lan, 15h00 ngày 26/9, bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu giữa hai đội bóng lệch nhau hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng FIFA hứa hẹn sẽ là sân khấu để Thái Lan phô diễn sức mạnh. "Voi chiến" không chỉ muốn thắng, mà còn quyết tâm thắng đậm nhằm tạo đà cho trận “chung kết” bảng B gặp Việt Nam.

Nhận định trước trận Pakistan vs Thái Lan

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới cho Pakistan. Đội bóng Nam Á lần đầu góp mặt ở giải đấu do FIFA tổ chức và ngay trận ra quân đã phải đối đầu Thái Lan, một trong những đội tuyển giàu kinh nghiệm nhất Đông Nam Á.

Sự chênh lệch giữa hai đội thể hiện rất rõ qua bảng xếp hạng FIFA. Pakistan hiện đứng thứ 198 thế giới, trong khi Thái Lan xếp thứ 94. Khoảng cách hơn 100 bậc phần nào cho thấy thử thách mà thầy trò HLV Nolberto Solano phải đối mặt tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung.

Tuy nhiên, Pakistan không đến Indonesia chỉ để đóng vai đội lót đường. Họ vừa trải qua một mùa hè đáng nhớ khi vô địch Diamond Jubilee International Football Tournament tại Maldives. Pakistan bất bại trong cả giải, hòa Bangladesh 0-0, thắng Maldives 3-0 và đánh bại Afghanistan 2-0 ở vòng bảng trước khi tiếp tục vượt qua Afghanistan với tỷ số tương tự trong trận chung kết.

Chức vô địch đó chấm dứt 74 năm chờ đợi một danh hiệu quốc tế của Pakistan. Quan trọng hơn, nó giúp đội bóng của HLV Solano có thêm niềm tin trước khi bước vào bảng đấu được đánh giá rất khó khăn với Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

“Chúng tôi đang tiến từng bước. Chúng tôi muốn chứng minh mình là một đội tuyển quốc gia và xem có thể tiến xa đến đâu ở giải đấu này”, HLV Solano nói trước trận. Với Pakistan của ông, cuộc đối đầu Thái Lan là cơ hội để kiểm chứng họ đang đứng ở đâu khi phải đối đầu một đội tuyển châu Á có chất lượng cao hơn.

Thái Lan vừa đá với Pakistan vừa "sốt ruột" ngóng chờ cuộc thư hùng với Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan bước vào FIFA ASEAN Cup với mục tiêu rõ ràng hơn. HLV Anthony Hudson đã triệu tập đội hình mạnh với sự trở lại đáng chú ý của Chanathip Songkrasin. Sau thời gian vắng mặt, tiền vệ kỳ cựu này sẽ là một trong những nhân vật được chờ đợi nhất của “Voi chiến”.

Bên cạnh Chanathip, Thái Lan còn sở hữu Supachok Sarachat đang chơi bóng tại Nhật Bản, Nicholas Mickelson thi đấu ở Đức cùng hàng loạt tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Peeradon Chamratsamee và Supachai Chaided.

Sau trận gặp Pakistan, Thái Lan sẽ đối đầu Việt Nam ngày 29/9 rồi gặp Philippines vào ngày 2/10. Vì thế, một màn khởi đầu tốt sẽ giúp thầy trò HLV Hudson có vị thế thuận lợi trước màn thư hùng mà người Thái Lan đã chờ đợi suốt mấy tháng qua với Việt Nam.

Phong độ, lịch sử đối đầu Pakistan vs Thái Lan

Pakistan bước vào trận đấu với một chuỗi kết quả gần đây không thực sự ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng Nam Á này đã thua Myanmar 1-2, thua Syria 0-5, hòa Afghanistan 1-1, hòa Afghanistan 0-0 và thua Myanmar 0-1.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những kết quả ấy sẽ không thấy được đầy đủ sự tiến bộ của Pakistan. Đội bóng của HLV Solano đã có chuỗi trận thành công tại Diamond Jubilee International Football Tournament hồi tháng 6, đặc biệt là hai chiến thắng 2-0 trước Afghanistan. Đó là cơ sở để HLV Solano tin rằng các học trò có thể tạo ra khó khăn cho Thái Lan nếu duy trì được sự tập trung.

Thái Lan cũng chưa có phong độ hoàn toàn ổn định trước ngày khai màn. Trong 5 trận gần nhất, họ hòa Việt Nam 2-2, thua Việt Nam 0-2, thua Singapore 1-2, thắng Singapore 3-1 và thắng Myanmar 2-0.

Đáng chú ý, hai trận gặp Việt Nam diễn ra trong chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026. Thái Lan thua 0-2 ở lượt đi trên sân nhà rồi hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó thất bại với tổng tỷ số 2-4. Kết quả ấy chắc chắn khiến “Voi chiến” muốn có màn trình diễn tích cực hơn trong lần trở lại Indonesia.

HLV Hudson đang có trong tay đội hình mạnh hơn so với tại ASEAN Hyundai Cup.

Lịch sử đối đầu lại nghiêng rõ về phía Thái Lan. Hai đội từng gặp nhau 7 lần và Pakistan chỉ thắng 1 trận, bên cạnh 2 trận hòa và 4 thất bại. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Thái Lan toàn thắng, trong đó có những chiến thắng rất đậm như 6-0 và 4-0.

Vì thế, dù Pakistan có lý do để tự tin nhờ chức vô địch tại Maldives, Thái Lan - với kinh nghiệm và thành tích đối đầu vượt trội - vẫn được đánh giá cao hơn nhiều trong trận đấu tại Bandung chiều nay.

Thông tin lực lượng Pakistan vs Thái Lan

Pakistan triệu tập 23 cầu thủ cho FIFA ASEAN Cup 2026, kết hợp giữa những gương mặt trong nước và các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đội trưởng Abdullah Iqbal sẽ là thủ lĩnh hàng phòng ngự, trong khi tiền đạo giàu kinh nghiệm Kaleemullah trở lại đội tuyển.

Easah Suliman là một cái tên đáng chú ý khác. Trung vệ từng thi đấu tại Anh này gia nhập đội tuyển muộn hơn các đồng đội do bị ốm, nhưng đã tới Bandung trước trận đấu. Sự hiện diện của Suliman đặc biệt quan trọng khi Pakistan phải đối đầu với hàng công giàu tốc độ của Thái Lan.

Pakistan cũng mang theo Abdul Samad, đội trưởng U17 Pakistan vừa ký hợp đồng hai năm với Qarabag của Azerbaijan. Cầu thủ trẻ này chưa chắc đá chính, nhưng sự xuất hiện của anh cho thấy Solano cũng muốn tạo cơ hội cho thế hệ mới.

Thái Lan đủ khả năng hướng đến một thắng lợi đậm đà trước Pakistan.

Bên phía Thái Lan, sự trở lại của Chanathip là thông tin đáng chú ý nhất. Ngoài tiền vệ này, Supachok Sarachat, Nicholas Mickelson và Teerapat Pruetong là những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Hàng công của Thái Lan có nhiều lựa chọn với Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai và Supachai Chaided. Trong đó, Supachai là một trong những phương án được HLV Hudson tin tưởng ở vị trí trung phong. Dù Thái Lan cũng chịu tổn thất khi Jonathan Khemdee rút lui vì chấn thương nhưng lực lượng còn lại vẫn có đủ chiều sâu để HLV Hudson bố trí một đội hình giàu sức mạnh ngay trận mở màn.

Nếu Pakistan nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn ở hàng thủ thì Thái Lan có thể chủ động kiểm soát bóng và tìm cách kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Trước một đối thủ có đẳng cấp thấp hơn, Chanathip, Supachok và các ngôi sao Thái Lan bắt buộc phải có một chiến thắng đậm, nếu họ muốn bước vào trận đại chiến gặp Việt Nam với sự tự tin tối đa.