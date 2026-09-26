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Chủ tịch LĐBĐ Philippines thách thức đội tuyển Việt Nam: Philippines sẽ trình làng đội hình mạnh nhất

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF), ông John Anthony Gutierrez, vừa gửi một thông điệp rất đanh thép trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào tối nay.

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Đội tuyển Philippines đang tỏ ra rất lạc quan hướng tới một chiến dịch thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026. Khác với giải vô địch Đông Nam Á (AFF/ASEAN Cup) hồi tháng 8, FIFA ASEAN Cup diễn ra trong dịp FIFA Days. Thay đổi này cho phép Philippines triệu tập dàn hảo thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Họ mang theo 19 trong tổng số 23 cầu thủ trong danh sách là Philippines kiều, trở thành đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch nhất FIFA ASEAN Cup 2026 (xếp sau là Indonesia). Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF), ông John Anthony Gutierrez, khẳng định với lợi thế ấy, đội tuyển Philippines sẵn sàng thiết lập nên một cột mốc lớn.

“Giải đấu FIFA ASEAN Cup đầu tiên thiết lập một chuẩn mực mới cho bóng đá trong khu vực, và thật vinh dự khi Philippines được góp mặt ngay từ chương đầu tiên. Việc giải đấu nằm trọn vẹn trong lịch FIFA sẽ giúp người hâm mộ được chứng kiến đội hình mạnh nhất của bóng đá Philippines. Và đó là khoảnh khắc đầy phấn khích cho toàn bộ kế hoạch phát triển của chúng tôi”, vị quan chức này nói trên trang chủ LĐBĐ Philippines.

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So với lần gặp ở vòng loại World Cup 2026, lần này tuyển Philippines sẽ khó chơi hơn nhiều

HLV trưởng Carles Cuadrat bày tỏ sự hài lòng khi đón chào sự trở lại của các trụ cột sau nửa năm vắng bóng. Vì kể từ trận hòa Tajikistan 1-1 hồi tháng 3, đến nay ông mới triệu tập được lực lượng tối ưu. Không những thế, Philippines còn đón nhiều nhân tố mới hứa hẹn nâng tầm đội tuyển.

“Từ các trận đấu trước, chúng tôi đã phát hiện những cầu thủ trẻ đầy triển vọng để hội quân cho đợt này như Cole Mrowka và Kenji Nishioka. Chúng tôi cũng gọi lại các chân sút từng ghi bàn hồi tháng 6 gồm Andre Leipold, Sebastian Rasmussen và Jarvey Gayoso”.

Đội hình của Philippines cũng đón hai tân binh tiềm năng: cựu cầu thủ Bayern Munich - Angelo Brickner - và tài năng Isaiah Alakiu thuộc đội U21 Brighton. HLV Cuadrat khẳng định với tất cả quân bài ông đang có trong tay, tuyển Philippines đang rất háo hức, trước mắt là trận gặp Việt Nam và xa hơn là hướng tới một chiến dịch thành công ở FIFA ASEAN Cup 2026.

“Những ngày vô cùng hào hứng đang ở phía trước. Tôi hy vọng toàn đội sẽ truyền cảm hứng cho người hâm mộ và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu tại sân chơi mới thuộc hệ thống FIFA này”, ông tuyên bố.

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#Philippines #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #FIFA ASEAN Cup #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc

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