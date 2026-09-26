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Thể thao

Sống với đam mê bên sân golf 36 hố, trọn vẹn trải nghiệm cho cả gia đình tại Vinhomes Royal Island

P.V

Trong một gia đình, người yêu golf chưa chắc có cùng sở thích với những thành viên còn lại. Vì thế, chọn nhà bên sân golf cần nhiều hơn một lợi thế về khoảng cách. Tại Golf Land (Vinhomes Royal Island, Hải Phòng) sân golf 36 hố rộng 160 ha là tâm điểm của một không gian sống được tổ chức theo nhiều “gu” khác nhau, nơi người mê golf có thể theo đuổi đam mê, trong khi các thành viên vẫn tận hưởng những trải nghiệm riêng giữa thiên nhiên rộng mở.

Đặc quyền “sở hữu” một sân golf top đầu Đông Nam Á bên nhà

Lợi thế đầu tiên của biệt thự Golf Land nằm ở vị trí liền kề sân golf 36 hố rộng 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á đã vận hành. Hai trải nghiệm Sân Hồ và Sân Đầm Lầy tạo nên những thử thách đa dạng về địa hình, đưa bộ môn golf vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

Từ những căn villa sang trọng, các mảng kính lớn mở tầm nhìn trực diện ra thảm xanh trải dài của sân golf, tạo nên cảnh quan có giá trị riêng cho mỗi không gian sống. Buổi sáng có thể bắt đầu bằng một vòng golf, cuối tuần là những giờ thư giãn cùng gia đình, còn mỗi ngày trở về nhà lại là một lần tận hưởng tầm nhìn khoáng đạt giữa thiên nhiên.

Sân golf 36 hố rộng 160 ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á là tâm điểm chất sống thể thao tại Golf Land.

Giá trị của biệt thự Golf Land nằm ở khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng trong cùng một tài sản. Đây có thể là chốn an cư lâu dài cho gia đình yêu thể thao, một nơi lưu trú nghỉ dưỡng cuối tuần để tạm rời nhịp sống đô thị, đồng thời mở ra dư địa khai thác lưu trú hoặc đầu tư dài hạn nhờ lợi thế cảnh quan, tiện ích và trải nghiệm đặc thù bên sân golf.

Với những chủ nhân thường xuyên di chuyển hoặc có nhu cầu sử dụng linh hoạt, một căn biệt thự vừa phục vụ đời sống gia đình, vừa có thể trở thành điểm nghỉ dưỡng riêng giữa đảo Vũ Yên tạo thêm giá trị sử dụng cho tài sản.

Đặc biệt, khi sân golf và hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ tại Vinhomes Royal Island đều đã hoàn thiện, trải nghiệm sở hữu được đặt trong một môi trường sống có khả năng phục vụ cả nhu cầu ở thực, nghỉ dưỡng và khai thác dài hạn.

Song, với gia đình nhiều thế hệ, một ngôi nhà lý tưởng cần giải được bài toán lớn hơn việc có một bộ môn thể thao yêu thích. Đó là mỗi thành viên đều có thể sống theo nhịp riêng nhưng vẫn ở trong cùng một không gian gắn kết.

Golf Land đặt lợi thế sân golf trong một hệ sinh thái vận động đa dạng. Người chơi golf có thể dành thời gian cho bộ môn yêu thích; người muốn khám phá trải nghiệm mới có thể tìm đến Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia rộng 30 ha, đã vận hành với sân tập nhiều cấp độ, khu cưỡi ngựa băng đồng và hệ thống chăm sóc ngựa chuyên biệt.

Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia mở thêm lựa chọn trải nghiệm thể thao bên cạnh golf.

Ở nhịp độ nhẹ nhàng hơn, tuyến phố đi bộ ven sông dài 2,5 km mở ra không gian cho những cuộc dạo chơi, ngắm cảnh hoặc thư giãn cùng người thân. Hệ thống 31 công viên nội khu với tổng diện tích gần 18 h, bổ sung thêm những lựa chọn vận động thường nhật.

Những tiện ích ấy cho thấy Golf Land không dừng ở một cộng đồng golfer. Khi gia đình an cư tại đây, cha mẹ có thể theo đuổi thể thao cường độ cao; trẻ nhỏ có không gian vui chơi và trải nghiệm; ông bà có thể tận hưởng những đường dạo ven sông và cảnh quan xanh. Mỗi thế hệ có một cách tận hưởng riêng, nhưng cùng chia sẻ một địa chỉ sống.

Hệ tiện ích thượng lưu đáp ứng nhu cầu đa thế hệ

Biệt thự Golf Land càng đắt giá khi được đặt trong một hệ sinh thái tiện ích đủ đầy của Vinhomes Royal Island. VinWonders Vũ Yên và Vincom Mega Mall đã vận hành, cùng Phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec tại trung tâm thương mại, đáp ứng các nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe ngay trong khu đô thị.

Nhờ vậy, thời gian dành cho thể thao có thể được tích hợp tự nhiên vào lịch sống thay vì trở thành một hoạt động phải tổ chức riêng. Một vòng golf, buổi cưỡi ngựa, cuộc dạo bộ ven sông hay thời gian vui chơi cùng con đều có thể diễn ra trong cùng một hệ sinh thái.

Công viên và không gian ven sông mở thêm lựa chọn vận động nhẹ nhàng, giúp nhiều thế hệ cùng tận hưởng đời sống ngoài trời.

Trong tổng thể Vinhomes Royal Island, nơi mỗi phân khu mang một cá tính riêng, Golf Land dành cho những chủ nhân yêu thể thao, trân trọng thiên nhiên và đề cao trải nghiệm sống được cá nhân hóa. Một căn villa golf không đơn thuần là nơi nhìn ra sân golf, mà còn là chốn an cư, nơi nghỉ dưỡng cuối tuần và một tài sản có dư địa khai thác dài hạn, được lựa chọn theo đúng gu sống của chủ nhân.

#Vinhomes Royal Island #Golf Land #Sân golf 36 hố #Biệt thự golf #Tiện ích đa dạng

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