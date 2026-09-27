HLV đội tuyển Philippines: Chúng tôi không đáng bị thua Việt Nam

TPO - Dù phải nhận thất bại sát nút trước Việt Nam trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Carles Cuadrat của đội tuyển Philippines vẫn tỏ ra hài lòng với màn trình diễn quả cảm của các học trò. Ông tuyên bố rằng kết quả trên bảng điện tử chưa phản ánh trọn vẹn diễn biến trên sân.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha không giấu nổi cảm giác tiếc nuối khi nhìn nhận về cục diện màn so tài: "Philippines không đáng thua. Tỷ số 0-0 có lẽ hợp lý hơn. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội chất lượng tương tự tuyển Việt Nam với những quả tạt tốt”.

Trên thực tế, Philippines đã trải qua một ngày thi đấu thiếu may mắn khi cú nã đại bác từ xa của Randy Schneider ở phút 23 đưa bóng dội trúng xà ngang, trước khi pha lập công ở phút 84 của Kenji Nishioka bị công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị. Cầu thủ ghi bàn đã đứng dưới hàng thủ Việt Nam có lẽ chỉ vài cm. 2 pha bóng bước ngoặt ấy đã khiến đội tuyển có biệt danh “Bầy chó hoang” lỡ cơ hội giành điểm quý giá.

HLV Carles Cuadrat cũng đánh giá về đối thủ. Ông thẳng thắn chỉ ra điểm tựa làm nên chiến thắng của tuyển Việt Nam: "Đối thủ phòng ngự tốt nên Philippines không thể ghi bàn và gần như không có cơ hội phản công. Phòng thủ luôn là thế mạnh của tuyển Việt Nam”.

Việt Nam đã vấp phải sức kháng cự đáng nể từ Philippines

Bên cạnh tính kỷ luật trong khâu che chắn khung thành, ông Cuadrat cũng đánh giá rất cao chất lượng chiều sâu đội hình áo đỏ: "Họ cũng có dàn nhân sự chất lượng. Nhiều thời điểm, tuyển Việt Nam chỉ cần một pha chạm bóng là có thể kết liễu đối thủ. Tôi ghi nhận những thành công và nỗ lực của họ thời gian qua. HLV Kim Sang-sik cũng rất may mắn khi có nhiều cầu thủ chất lượng để lựa chọn.

Các cầu thủ của tôi cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo ở trận này. Bây giờ, chúng tôi cần nghỉ ngơi và hồi phục tốt cho trận tiếp theo. Trận gặp tuyển Pakistan sắp tới sẽ rất khó khăn, nhưng Philippines sẽ cố giành điểm và thể hiện khả năng cạnh tranh”.

Với việc thua trận mở màn, Philippines có lẽ phải thắng cả 2 trận còn lại thì mới mong đi tiếp (vào chung kết hoặc trận tranh hạng 3). Nhiệm vụ là vô cùng khó khăn. Khi phóng viên đặt câu hỏi về khả năng gây bất ngờ trước đối thủ mạnh Thái Lan, phản ứng của ông Cuadrat cũng phần nào phản ánh áp lực mà tuyển Philippines phải chịu.

Ông nói: "Anh biết đặt tôi vào thế khó đấy. Điều duy nhất tôi có thể nói trước lúc này là tuyển Philippines sẽ cố gắng cho thấy sức cạnh tranh. Chúng ta không thể nói trước điều gì trong bóng đá”.