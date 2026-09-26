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Thể thao

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Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và hành trình 8 năm bền bỉ ở Asiad

Trọng Đạt

TPO - Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng khép lại kỳ Asiad 2026 bằng vị trí thứ tư ở nội dung 400m tự do tại Aichi - Nagoya. Sau ba kỳ Á vận hội, kình ngư sinh năm 2000 sở hữu một HCB và ba HCĐ, trở thành VĐV bơi Việt Nam giàu thành tích nhất đường đua khắc nghiệt này.

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Huy Hoàng cán đích sau 3 phút 48 giây 86 ở chung kết 400m tự do. Một ngày trước, anh về nhất ở chung kết B nội dung 800m với thành tích 7 phút 57 giây 39 và xếp thứ 7 chung cuộc. Kình ngư Việt Nam rời Asiad 20 mà không có huy chương, trong kỳ đại hội có thể là lần cuối anh góp mặt.

Nhìn lại hành trình bền bỉ của Huy Hoàng, cần trở về Jakarta năm 2018. Khi mới 18 tuổi, Huy Hoàng giành HCĐ 800m tự do với thành tích 7 phút 54 giây 32, trước khi đoạt HCB 1.500m tự do với thông số 15 phút 01 giây 63. Tấm HCB trở thành cột mốc đáng nhớ của bơi Việt Nam tại Asiad. Cùng năm, anh giành HCV 800m tự do ở Olympic trẻ ở Buenos Aires, sớm khẳng định khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

Bốn năm sau, Asiad ở Hàng Châu 2023 mở ra chặng đường nhiều áp lực. Huy Hoàng về thứ tư ở cự ly sở trường 1.500m, lỡ huy chương sau những mét cuối và thừa nhận bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng. Nhưng anh nhanh chóng trở lại: giành HCĐ 800m với thành tích 7 phút 51 giây 44, rồi tiếp tục đoạt HCĐ 400m tự do với 3 phút 49 giây 16. Sau hai kỳ Asiad, bộ sưu tập của Huy Hoàng có một HCB và ba HCĐ.

Aichi - Nagoya 2026 đặt ra bài toán chiến thuật khác. Sau khi cùng đội tiếp sức 4x200m tự do về thứ tư, Huy Hoàng rút khỏi nội dung 1.500m để tập trung cho 800m. Anh thắng chung kết B, nhưng thành tích 7 phút 57 giây 39 chỉ giúp anh xếp thứ 7 chung cuộc, chậm gần sáu giây so với thông số từng mang về HCĐ ở Hàng Châu. Kết quả ấy cho thấy Huy Hoàng không duy trì được phong độ tranh huy chương ở cự ly sở trường trong lần trở lại này.

Dù vậy, vị trí thứ tư ở 400m tự do lại kể một phần khác của câu chuyện. Thành tích 3 phút 48 giây 86 nhanh hơn 0,30 giây so với thông số giúp anh giành HCĐ tại Asia 2023. Huy Hoàng bơi nhanh hơn, nhưng cả ba kình ngư giành huy chương lần này đều về đích dưới mốc 3 phút 46 giây.

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Nguyễn Huy Hoàng từng giành HCB tại Asiad 2018.

Bà Lê Thanh Huyền, phụ trách bộ môn bơi thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, nhận định thông số của Huy Hoàng tại đại hội năm nay vẫn tốt, nhưng các đối thủ rất mạnh. “Ở những mùa giải trước, các đội như Trung Quốc, Nhật Bản thường chỉ có một vận động viên cạnh tranh ở mỗi nội dung. Năm nay, họ đều có hai vận động viên, khiến cơ hội giành huy chương của chúng ta khó khăn hơn nhiều”, bà nói.

Bản thân Huy Hoàng hài lòng với màn trình diễn ở cự ly 400m, dù thừa nhận vẫn còn những điều cần cải thiện. “Em rất vui với thành tích hôm nay. Đã lâu rồi em mới bơi lại được thông số như vậy. Đây chưa phải thành tích tốt nhất, nhưng với em ở độ tuổi này (26 tuổi), bơi được như thế đã là điều rất đáng mừng”, anh chia sẻ.

Trong quá trình chuẩn bị cho Asiad, Huy Hoàng tập huấn tại Trung Quốc và tham gia một số cuộc thi đấu nội bộ. Anh cho biết việc hoàn thành tốt các bài tập giúp mình bước vào giải với tâm lý thoải mái, tập trung thi đấu hết sức. Tuy nhiên, 400m tự do không phải nội dung sở trường, mục tiêu chính của anh vẫn là 800m và 1.500m. Vì không thi đấu nhiều ở bể từ đầu năm, Huy Hoàng cũng chưa có điều kiện kiểm tra chính xác phong độ của mình.

Sau Asiad 2026, Huy Hoàng sẽ trở về tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Anh đánh giá các vận động viên trẻ của Việt Nam đang tiến bộ, giàu đam mê và nhiệt huyết. Khi được hỏi về khả năng dự kỳ Asiad tiếp theo, kình ngư sinh năm 2000 cho biết: “Em năm nay 26 tuổi, cũng là độ tuổi tương đối cao với vận động viên bơi. Bốn năm nữa, khi Asiad tiếp theo diễn ra, em đã 30 tuổi. Dù rất muốn tiếp tục, khả năng của em có lẽ sẽ hạn chế hơn nhiều”.

Tám năm, ba kỳ ASIAD, Huy Hoàng đã trải qua đủ những thời điểm thăng hoa, hụt bước rồi trở lại. Từ cú bứt phá ở Jakarta, màn phục hồi tại Hàng Châu đến lần trở lại ở Aichi- Nagoya, dù thành tích như thế nào, anh luôn để lại dấu ấn bằng những cuộc đua giàu nỗ lực. Một kỳ Asiad không trọn vẹn không làm lu mờ hành trình đã đưa Huy Hoàng trở thành kình ngư Việt Nam giàu thành tích nhất tại đấu trường này, với một HCB và ba HCĐ.

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#Nguyễn Huy Hoàng #Asiad #bơi lội #thành tích #kình ngư #đấu trường quốc tế

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