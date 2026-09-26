FIFA gọi Việt Nam là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á

TPO - Trang chủ FIFA nhận định tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch FIFA ASEAN Cup ngay cả khi không có sự phục vụ của đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

Ảnh: ﻿Trọng Tài.

"Sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup 2 lần liên tiếp vào tháng trước, Việt Nam hiện được số đông đánh giá là đội mạnh nhất Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, họ bước vào FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên tổ chức, với tư cách là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch, dù Việt Nam thiếu vắng đội trưởng Quang Hải và tiền vệ chủ chốt Hoàng Đức đang gặp vấn đề sức khỏe", trang chủ FIFA nhận định trước trận khai màn của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Về đối thủ của Việt Nam ở trận ra quân là Philippines, trang chủ FIFA đánh giá: "Dưới sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Carles Cuadrat, tuyển Philippines đang nổi lên là thế lực mới của bóng đá khu vực. Họ tuyển mộ một loạt ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như tiền vệ Sandro Reyes, hậu vệ Paul Tabinas. Philippines đang hướng đến khởi đầu tích cực tại FIFA ASEAN Cup trước Việt Nam".

FIFA nhận định tâm điểm trận đấu nằm ở màn trình diễn của Đình Bắc và Tabinas: "Với những pha xử lý khéo léo, tầm nhìn tốt, kỹ năng kiểm soát bóng và tốc độ ấn tượng, tiền vệ cánh 22 tuổi Đình Bắc đang nổi lên là ngôi sao tấn công triển vọng nhất ở Đông Nam Á. Đình Bắc sẽ đe dọa vị trí phòng ngự cánh phải của Philippines. Và người đối đầu trực tiếp với Đình Bắc sẽ là Tabinas, hậu vệ đang chơi tại Croatia, có khả năng phòng ngự ấn tượng".

Đình Bắc đã sẵn sàng tỏa sáng.

Trang chủ FIFA cũng đánh giá rất cao Thái Lan và Indonesia về cơ hội cạnh tranh ngôi vương FIFA ASEAN Cup. Với Thái Lan, FIFA viết: "Thái Lan bước vào giải đấu với vị thế đứng 92 ở BXH FIFA. HLV Hudson đã có thể triệu tập các ngôi sao, dẫn đầu là đội trưởng Sarach Yooyen và những tài năng trẻ triển vọng như Kakana".

Việt Nam và Thái Lan được dự đoán tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt tại bảng B của FIFA ASEAN Cup, nơi chỉ có một suất cho đội đứng nhất bảng vào trận chung kết. Đội về nhì sẽ chơi trận tranh hạng ba.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan liên tục chạm trán nhau, trên mọi cấp độ trong các trận quyết định. Qua 2 kỳ ASEAN Cup gần đây, 2 đội gặp nhau ở trận cuối cùng và Việt Nam đều chiến thắng. Xen kẽ vào đó là trận tranh HCV tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan và Việt Nam vẫn là đội chiến thắng.

Sau những thất bại liên tiếp, người Thái quyết tâm phục thù tại FIFA ASEAN Cup khi đã triệu tập Chanathip, Supachok và Supachai. Ngược lại, khi Thái Lan có sức mạnh tối ưu, đó là lúc Việt Nam quyết tâm chiến thắng để thật sự khẳng định vị thế.