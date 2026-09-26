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U23 Việt Nam, sao trẻ nào hứa hẹn toả sáng sau Asiad 20?

Tiểu Yến

TPO - Đội tuyển U23 Việt Nam đã khép lại hành trình tại ASIAD 2026 với kết quả không được như kỳ vọng. Nhưng với nhiều cầu thủ trẻ, thất bại ở Á vận hội có thể mở ra tương lai nhiều hứa hẹn.

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U23 Việt Nam cần những thất bại trước các đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc để trưởng thành hơn (ảnh Minh Hưng)

Thủ thành Cao Văn Bình có lẽ là cái tên toả sáng rực rỡ nhất tại ASIAD 2026 của U23 Việt Nam. Thủ môn sinh năm 2005 không phải là cái tên quá xa lạ với các cấp độ trẻ Việt Nam lẫn CLB Sông Lam Nghệ An.

Sau sự chia tay của thủ thành Nguyễn Văn Việt, Cao Văn Bình trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ đội bóng xứ Nghệ. Cầu thủ sinh năm 2005 thi đấu 23/26 trận đấu cho CLB Sông Lam Nghệ An tại V.League 2025/26. Anh từng chơi nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, đặc biệt ở trận đấu với U23 Hàn Quốc.

Không phải ngẫu nhiên, Cao Văn Bình tiếp tục được tín nhiệm ở Asiad 20. Ở tuổi 21, Văn Bình sẽ còn rất nhiều cơ hội, thời gian để phát triển, hoàn thiện bản thân. Với chiều cao 1m83, Văn Bình được đánh giá sở hữu nhiều phẩm chất để tiếp tục nâng cao chuyên môn.

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Cao Văn Bình sở hữu chiều cao lý tưởng, nhiều triển vọng phát triển

Gương mặt đáng chú ý thứ 2 ở đội tuyển U23 Việt Nam là Nguyễn Lê Phát. Với những khán giả theo dõi giải trẻ thường xuyên, Nguyễn Lê Phát là cái tên không còn xa lạ gì. Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, Lê Phát luôn được giới chuyên môn đánh giá cao, thậm chí trở thành cái tên được săn đón hàng đầu ở lứa cầu thủ sinh năm 2006-2007.

Màn trình diễn của Lê Phát tại U23 và CLB Ninh Bình cho thấy rất nhiều tiềm năng. Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Lê Phát đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới Ninh Bình. Nếu tiếp tục đi đúng hướng và không gặp chấn thương, Lê Phát sẽ là cái tên rất đáng để chờ đợi.

Một cầu thủ khác cũng thuộc biên chế CLB Ninh Bình là Lê Văn Thuận. Cầu thủ sinh năm 2006 nổi lên từ mùa giải 2024/2025 trong màu áo CLB Thanh Hoá. Tại các cấp độ đội trẻ Việt Nam, Văn Thuận luôn là cái tên được đánh giá rất cao bởi sự đa năng, nhanh nhẹn.

Văn Thuận có thể hoạt động diện rộng với cường độ cao. Tại Asiad 20, Văn Thuận chơi 3 trận đấu với nhiều vai trò khác nhau, cả 2 cánh và khi cần có thể chơi ở vị trí cao nhất, cho thấy khả năng thích ứng tốt và đa năng.

Thất bại mở ra tương lai

Trận thua đậm U23 Hàn Quốc ở tứ kết khiến hành trình của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trở nên kém vui. Tuy nhiên nếu bỏ qua thành tích ngắn hạn, có thể thấy việc cọ xát các đối thủ mạnh là bài học quý với các cầu thủ.

Trên thực tế, U23 Việt Nam hướng tới Asiad 20 chỉ với mục tiêu vào tứ kết, và lực lượng cũng đa phần là cầu thủ trẻ. Mục tiêu lâu dài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) là tạo nguồn để chuẩn bị cho SEA Games 2027 và cả Vòng loại World Cup 2030.

Ngoài 3 gương mặt kể trên, có thể điểm thêm khá nhiều cầu thủ khác của U23 Việt Nam giàu tiềm năng.

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Thế hệ Quang Hải, Công Phượng...cũng từng trải qua nhiều thất bại trước khi toả sáng rực rỡ (ảnh Minh Hưng)

Phạm Minh Phúc là ví dụ khi đã ra sân cả 4 trận đấu tại ASIAD 2026 cho U23 Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội gây ấn tượng bởi tầm hoạt động rộng, khả năng tranh chấp, điều phối và “chia bài” ở giữa sân. Minh Phúc tại CLB Công an Hà Nội cũng là cái tên có thể chơi đa năng, nhiều vị trí khác nhau. Cầu thủ sinh năm 2004 có tới 19 trận ra sân cho đội chủ sân Hàng Đẫy ở mùa giải 2025/2026 vừa qua.

Trường hợp khác là Nguyễn Quang Vinh, trước ngày lên đường tham dự ASIAD cùng U23 Việt Nam, cầu thủ trẻ này đã khiến khán đài sân Hàng Đẫy phải im tiếng với cú đúp vào lưới CLB Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 2005 chỉ vào sân ở nửa cuối hiệp 2 nhưng đã ghi dấu ấn đậm nét.

Tại U23 Việt Nam, Quang Vinh không có màn trình diễn như kỳ vọng. Tuy nhiên, anh luôn là cái tên được đồng đội đánh giá cao về chuyên môn, nếp sinh hoạt và sự hoà đồng. Quang Vinh sẽ còn rất nhiều cơ hội để ghi điểm tại SEA Games 2027 cũng như các cấp độ ĐTQG trong tương lai.

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#Asiad 20 #Nagoya #U23 Việt Nam #Cao Văn Bình #Nhật Bản #Nguyễn Lê Phát

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