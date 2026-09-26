HLV đội tuyển Indonesia phản ứng thế nào trước lời giễu cợt 'thắng nhờ đội hình 100% nhập ngoại'?

TPO - HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia đã đáp trả đanh thép khi được hỏi về đội hình 100% nhập ngoại đã dùng trong trận thắng Singapore. Ông kêu gọi người hâm mộ nhìn vào sự đồng lòng của toàn đội mỗi khi bước ra sân đấu.

100% cầu thủ đá chính trận gặp Singapore của Indonesia mang dòng máu nước ngoài

Chiến thắng 2-0 mới đây của đội tuyển Indonesia trước Singapore đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của giới truyền thông và người hâm mộ, không chỉ bởi tỷ số trên bảng điện tử. Dư luận dậy sóng khi đội hình xuất phát gồm 11 cái tên bước ra sân đều là các cầu thủ mang dòng máu lai. Hoàn toàn vắng bóng những gương mặt thuần nội địa trong đội hình chính ở đội hình đá chính của Garuda.

Trước câu hỏi xoay quanh lựa chọn nhân sự này, HLV John Herdman đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ các học trò và kêu gọi người hâm mộ thay đổi cách nhìn nhận về khái niệm nguồn gốc cầu thủ.

Vị chiến lược gia khẳng định rằng màu cờ sắc áo và tinh thần cống hiến mới là thước đo duy nhất để đánh giá tuyển thủ quốc gia. Ông bày tỏ mong muốn xóa bỏ ranh giới vô hình giữa cầu thủ nhập tịch và cầu thủ bản địa, nhấn mạnh bản sắc chung của toàn đội bằng thông điệp dứt khoát: Họ đều là cầu thủ Indonesia.

Để làm rõ triết lý chọn con người của mình, HLV John Herdman giải thích: “Đúng vậy, đây là đội hình các cầu thủ muốn đại diện cho đất nước này. Những ai sẵn sàng khoác áo Indonesia, làm việc chăm chỉ, thi đấu với đam mê, nhiệt huyết và toàn sức cống hiến vì các CĐV ở đây thì đều xứng đáng. Đối với ban huấn luyện, sự nhiệt huyết, khát khao chiến đấu cùng nỗ lực vượt qua khoảng cách địa lý để phục vụ tổ quốc là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần trách nhiệm của mỗi cầu thủ bất kể họ sinh ra và lớn lên ở đâu”.

Ông nhấn mạnh sự tôn trọng dành cho mọi nỗ lực cống hiến: "Trước hết, chúng ta phải tôn trọng điều đó. Tôi không nghĩ các cầu thủ địa phương có gì khác biệt. Không có thuật ngữ địa phương hay nước ngoài, tất cả chúng tôi là người Indonesia".

Theo thuyền trưởng của đội bóng xứ vạn đảo, sự phân biệt đối xử dựa trên gốc gác chỉ làm suy yếu khối đoàn kết tập thể, trong khi bóng đá hiện đại đòi hỏi một tư duy cởi mở và bao dung hơn.

Ông kêu gọi người hâm mộ nhìn vào sự đồng lòng của toàn đội mỗi khi bước ra thảm cỏ xanh: "Chúng tôi đại diện cho đất nước, hát chung bài hát và cùng nhau đứng lên. Đây là một tư duy cần phải thay đổi. Họ giờ là những cầu thủ Indonesia, đang thi đấu vì các bạn”.

Cuối cùng, HLV Herdman gửi đến những ai hoài nghi về tình đoàn kết ở đội tuyển Indonesia một thông điệp: “Khi họ ngừng chạy trong trận đấu, thì các bạn có thể hỏi câu này".

Sau lượt trận ra quân bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia đang đứng thứ 2 với hiệu số +2, kém 1 đơn vị so với Malaysia. Trận quyết chiến giữa 2 đội tuyển này ở lượt trận tới có lẽ sẽ định đoạt vị trí nhất bảng kèm tấm vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.